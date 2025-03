Najlacnejší rezeň podľa starých mám. Keď nebolo peňazí, aj tak ho dokázali pripraviť výnimočne

Uvarená pohánka Najprv si pohánku dôkladne prepláchnite a dajte ju variť do osolenej vody (2,5 hrnčeka vody na 2 hrnčeky pohánky). Varte ju, kým úplne nezmäkne. Väčšinou to trvá asi 10–15 minút, v závislosti od druhu pohánky. Potom ju odstavte z ohňa a nechajte vychladnúť.

Spojenie surovín

Vychladnutú pohánku preložte do misy a rozklepnite do nej tri vajcia. Pridajte aj cesnak prelisovaný alebo nadrobno nasekaný. Pomocou ponorného mixéra (alebo v kuchynskom robote) všetko zmixujte do vláčnej hmoty. Potom vsypte orestovanú zmes cibule s mrkvou a znovu premiešajte, aby sa chute prepojili. Dochutenie soľou a mletým čiernym korením prispôsobte vlastnej chuti.