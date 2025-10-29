Najkrajšie kúpele v Poľsku? V tomto meste svieti slnko 1 600 hodín ročne a liečivá voda má takmer 40 °C

Ak by ste sa Poliakov spýtali, ktoré kúpeľné mesto považujú za najpríjemnejšie, mnohí by odpovedali: Busko-Zdrój. Toto malebné mestečko v južnej časti vojvodstva Świętokrzyskie sa rozprestiera v oblasti Ponidzie, známej svojím pokojným rytmom života, množstvom zelene a výnimočnou mikroklímou.
Video: Prejdite sa Buskom-Zdrój
Busko-Zdrój patrí medzi najstaršie a najnavštevovanejšie kúpele v Poľsku. Prvé kúpeľné zariadenia tu vznikli už v 19. storočí a dodnes si mesto zachovalo tradičný kúpeľný charakter – spája historickú architektúru, liečivú vodu a pokojnú atmosféru, ktorá lieči nielen telo, ale aj dušu.
Slnečné kúpele s unikátnou mikroklímou
Podľa klimatických meraní patrí Busko-Zdrój medzi najteplejšie a najslnečnejšie kúpeľné mestá v Poľsku. Ročne tu svieti slnko približne 1 600 hodín, čo je výrazne viac než vo väčšine poľských regiónov. Vzduch je čistý a presýtený vôňou borovíc, preto je ideálny pre ľudí trpiacich ochoreniami dýchacích ciest alebo alergiami.
Mesto leží v mierne zvlnenom údolí medzi pohorím Świętokrzyskie a krasovou oblasťou Jury Krakowsko-Częstochowskej, čo mu dodáva prirodzenú ochranu pred vetrom a extrémnym počasím. Táto poloha vytvára mikroklímu s priaznivým účinkom na zdravie a urýchľuje regeneráciu organizmu.
Sírová voda, ktorá pomáha telu
Najväčším pokladom Buska-Zdrója sú jeho sírovodíkové a sírnaté pramene, ktoré sa využívajú už vyše 150 rokov. Voda sa čerpá z hĺbky niekoľkých stoviek metrov a má teplotu približne 37–38 °C. Vďaka vysokému obsahu síry a minerálnych látok priaznivo pôsobí na kĺby, pohybový aparát, pokožku a obehový systém.
Kúpeľní hostia sem prichádzajú najmä kvôli reumatickým ochoreniam, poúrazovej rehabilitácii, kožným problémom a celkovej regenerácii. V moderných kúpeľných ústavoch sú k dispozícii bahenné zábaly, inhalácie, fyzioterapia či masáže – všetko v prostredí, ktoré je tiché, zelené a prevoňané borovicami.
Sanatórium Marconi – architektonická ikona kúpeľov
Dominantou kúpeľnej zóny je sanatórium Marconi, ktoré navrhol taliansky architekt Henryk Marconi v roku 1836. Táto monumentálna budova v klasicistickom štýle je považovaná za srdce kúpeľného areálu. Zvonku pripomína palác a v jej priestoroch sa nachádzajú kúpeľné bazény, liečebné kabinety aj spoločenské sály.
Hneď vedľa sa rozkladá Park Zdrojowy – nádherný park s rozlohou viac než 14 hektárov, plný stromov, fontán, pavilónov a promenád. Návštevníci sa tu môžu prechádzať celé hodiny, oddychovať v tieni stromov alebo si vychutnať koncerty, ktoré sa v lete pravidelne konajú na vonkajšom pódiu.
Kaplnka svätej Anny a kúzlo pokoja
Na okraji kúpeľného parku stojí neogotická kaplnka svätej Anny z 19. storočia. Je známa svojimi vitrážami a freskami, ktoré počas dňa prežaruje svetlo a vytvára tak nádhernú hru farieb. Miestni hovoria, že kto sa tu na chvíľu zastaví a posedí v tichu, odchádza z miesta pokojnejší a vyrovnanejší.
Okolie ako z rozprávky
Región Ponidzie, v ktorom sa Busko-Zdrój nachádza, býva pre svoju krajinu nazývaný „poľské Toskánsko“. Krajina je mierne zvlnená, s vinicami, poľnými cestami a tradičnými statkami. V lete tu dozrievajú slnečnice, na jeseň sa kraj topí v zlatých farbách.
Len pár kilometrov od mesta sa nachádza prírodná rezervácia Zimne Wody, kde možno vidieť malé pramene, jazerá s krištáľovo čistou vodou a zaujímavé geologické útvary. Oblasť je ako stvorená pre pobyt v prírode, pešiu turistiku a cykloturistiku.
Pokoj, bezpečie a priaznivé ceny
Na rozdiel od známejších kúpeľných miest, ako sú Krynica-Zdrój, Polanica-Zdrój či Nałęczów, si Busko-Zdrój zachovalo komornejšiu atmosféru bez masového turizmu. Mesto je bezpečné, čisté a cenovo dostupné – aj preto ho Poliaci považujú za ideálne miesto na oddych mimo hlavných sezón.
Z Česka či Slovenska sa sem dá dostať autom pomerne jednoducho – cez Krakov a Kielce trvá cesta približne šesť hodín z Prahy alebo o niečo menej zo severného Slovenska.
Busko-Zdrój je kúpeľné mesto, ktoré neohuruje veľkoleposťou, ale pokojom a prirodzenou krásou. Kombinácia slnečného svetla, čerstvého vzduchu a liečivej vody vytvára atmosféru, ktorú si každý návštevník zapamätá. Nie je preto prekvapením, že Poliaci o tomto meste hovoria ako o mieste, kde sa telo regeneruje a duša oddychuje.