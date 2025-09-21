Najkrajšie dedinky sveta. Jedna z nich je len pár hodín od Slovenska, no väčšina Slovákov tam nikdy nebola

Sociálne siete dnes neovplyvňujú len módu či gastronómiu, ale výrazne formujú aj cestovanie. Fotografie, videá a príspevky na Instagrame či Pintereste dokážu spraviť z malého miesta celosvetovú senzáciu. Práve na základe počtu zdieľaných príspevkov vznikol rebríček najpopulárnejších dedín na svete.
A výsledok? Do prvej trojky sa dostali tri miesta, ktoré spájajú čaro histórie, malebnú architektúru a nádhernú prírodu.
Video: Pozri si atmosféru Hallstattu
Krátky zostrih, ktorý pekne ukazuje, prečo táto rakúska dedinka láka ľudí z celého sveta.
Oia na Santorini – biela kráľovná Egejského mora
Na prvej priečke sa ocitla dedinka Oia na gréckom ostrove Santorini. Biele domčeky s modrými kupolami tu vyrastajú na útesoch a ponúkajú nádherný kontrast k tyrkysovému moru.
Oia je najfotografovanejšou dedinou sveta – na sociálnych sieťach má vyše 1,6 milióna príspevkov a pinov. Ľudia sem prichádzajú za legendárnymi západmi slnka, romantickými uličkami aj jedinečnou atmosférou tradičného Grécka.
Göreme – srdce Kappadokie
Na druhom mieste skončila turecká dedina Göreme, ktorá sa nachádza v oblasti Kappadokie. Jej skalné útvary, kostoly vytesané do skál a nezabudnuteľné lety teplovzdušnými balónmi z nej robia cestovateľský sen.
Göreme má na sociálnych sieťach vyše 1,1 milióna príspevkov, čo potvrdzuje, že patrí medzi najobľúbenejšie dediny na svete.
Hallstatt – rakúska rozprávka pri jazere
Na treťom mieste sa umiestnil Hallstatt v Rakúsku. Dedinka leží pri Hallstattskom jazere, obklopená masívom Dachstein, a spolu s celou oblasťou Salzkammergut je od roku 1997 zapísaná v zozname UNESCO.
Hallstatt je skutočne malý – žije tu len približne 730 obyvateľov – no jeho meno pozná celý svet. V online rebríčkoch má vyše 799-tisíc príspevkov a patrí medzi najnavštevovanejšie destinácie v Rakúsku.
Turisti tu obdivujú úzke uličky s tradičnými domami, kostol s historickou vežou, malý cintorín a tiež vyhliadky dostupné lanovkou.
Zaujímavosťou je, že Hallstatt má dokonca aj svoju presnú kópiu v Číne, postavenú ako developerský projekt pre miestnych zámožných obyvateľov.
Prečo sa oplatí navštíviť Hallstatt?
Pre Slovákov je Hallstatt najväčším lákadlom práve preto, že je veľmi blízko – cesta autom zaberie len niekoľko hodín. Ideálne miesto na víkendový výlet spája krásu alpskej prírody s bohatou históriou a pokojnou atmosférou.
Aj keď fotografie na Instagrame vyzerajú úchvatne, až osobná návšteva ukáže, prečo sa táto malá dedinka stala celosvetovým symbolom romantiky a krásy.