Najkrajšie a overené európske adventné trhy pre rodiny s deťmi. Kde vás čaká skutočná vianočná atmosféra?

Adventné obdobie patrí k najčarovnejším časom roka a mnohé rodiny využívajú predvianočné víkendy na výlety do miest, ktoré svojimi trhmi dokážu vytvoriť skutočné zimné rozprávky. Ak hľadáte destinácie, ktoré sú nielen krásne vyzdobené, ale zároveň ponúkajú aktivity vhodné aj pre najmenších, tu je výber miest, kde sa môžete spoľahnúť na overené informácie a každoročnú tradíciu.
VIDEO: Adventné trhy v Metz
Ak si chcete atmosféru Met navodiť ešte pred cestou, pozrite si toto video z vianočných trhov v meste Metz:
1. Metz, Francúzsko — šesť námestí plných remesiel, svetiel a vianočnej atmosféry
Mesto Metz patrí medzi najväčšie adventné lákadlá vo Francúzsku. Trhy majú dlhú tradíciu a podľa dostupných informácií budú v roku 2025 otvorené 21. novembra – 30. decembra 2025. Vianočný program sa každoročne odohráva na viacerých námestiach v historickom centre, pričom každé z nich má vlastnú tému a atmosféru.
Čo môžete v Metz zažiť?
- bohaté trhoviská s remeselnými výrobkami a darčekmi
- stánky s regionálnymi špecialitami
- výzdobu v okolí gotickej katedrály Saint-Étienne
- svetelné inštalácie a sezónne ozdoby v centre
- rodinné atrakcie, medzi ktoré tradične patrí ruské koleso a menšie klzisko
Metz je obľúbený aj medzi francúzskymi návštevníkmi a mnoho rodín sem prichádza práve kvôli pokojnej, autentickej vianočnej atmosfére.
2. Nottingham Winter Wonderland, Spojené kráľovstvo — jedno z najväčších rodinných adventných podujatí v Európe
Ak hľadáte adventný zážitok, ktorý kombinuje klasické trhy s modernými atrakciami, Nottingham je jedno z najlepších miest. Winter Wonderland 2025 potrvá od 12. novembra do 31. decembra 2025 a patrí medzi najväčšie sezónne podujatia vo Veľkej Británii.
Najväčšie lákadlá pre rodiny
- Sky Skate – unikátna ľadová dráha vybudovaná nad trhoviskom
- veľké centrálne klzisko
- detská ľadová plocha, vhodná aj pre začiatočníkov
- gigantické ruské koleso s výhľadom na celé centrum
- tobogan a ďalšie zimné zábavné atrakcie
- Ice Bar, kde je interiér vytvorený z ľadu
Trhy sa nachádzajú priamo v centre mesta. Vstup do areálu je bezplatný, platiť sa zväčša platí iba za jednotlivé atrakcie.
Pre rodiny, ktoré chcú spojiť adventný výlet s návštevou Británie, ide o veľmi atraktívnu voľbu.
3. Vratislav, Poľsko — jedno z najkrajších adventných miest v strednej Európe
Vratislavský vianočný trh si každý rok získava veľké uznanie návštevníkov z celej Európy. Trhy bývajú rozložené na historickom trhu, ktorý sa počas adventu mení na rozprávkovú dedinku plnú svetiel, hudby a vôní.
Výhody pre rodiny s deťmi
- veľké ruské koleso
- čarovne vyzdobené centrum s množstvom svetelných dekorácií
- tradičné poľské dobroty (pierogi, oscypek, medovina)
- rôzne detské atrakcie, ktoré sa menia podľa ročníka
Čo je pre rodiny veľká výhoda — Vratislav je blízko a dobre dostupná autom, z Prahy približne za 3,5 hodiny, zo Slovenska ešte rýchlejšie.
Trhy zvyčajne prebiehajú od konca novembra až do konca decembra, konkrétne dátumy si však treba vždy overiť podľa aktuálneho ročníka.
4. Tallinn, Estónsko — skutočná severská zima a jeden z najstarších trhov v Európe
Tallinn patrí medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Historické centrum je zapísané v UNESCO a vianočný trh na Raekoja plats je známy tým, že tu takmer každý rok leží sneh, čo pridáva atmosfére neuveriteľné čaro.
Čím Tallinn očarí deti aj dospelých
- nádherne zdobený vianočný strom priamo na námestí
- bohatá ponuka tradičných estónskych jedál
- stretnutie so Santa Clausom patrí k tradíciám
- každoročné drobné atrakcie pre deti (napr. drevené kolotoče či malé zvieratká)
- pokojná atmosféra, bez preplnených davov typických pre veľké metropoly
Tallinn patrí k mestám, ktoré dlhodobo uvádzajú, že tradícia verejného vianočného stromu siaha do 15. storočia, čo z neho robí jedno z historicky najzaujímavejších adventných miest v Európe.
Trhy sú zvyčajne otvorené od konca novembra do konca decembra, presné termíny sa každý rok aktualizujú.
Záver: kam sa vybrať s deťmi?
Ak chcete spoľahlivé a overené destinácie, ktoré ponúkajú nielen vizuálne krásne trhy, ale aj zábavu pre deti, tieto mestá sú istotou:
- Metz – tradičná francúzska adventná atmosféra na viacerých námestiach
- Nottingham – moderné zimné atrakcie, Sky Skate a veľké rodinné podujatie
- Vratislav – blízka, dostupná a s nádherne vyzdobeným centrom
- Tallinn – severská rozprávka so snehom, tichou atmosférou a silnou tradíciou