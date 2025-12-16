Najkrajšia pláž v Európe, ktorú musíte vidieť v roku 2026. Vyzerá ako Thajsko, no autom ste tam zo Slovenska za pár hodín

Ak už teraz premýšľate nad tým, kam vyraziť na budúcoročnú dovolenku, a predstava dlhého letu niekam do exotiky vás neláka, máme pre vás miesto, ktoré vás nadchne. Túžite po krištáľovo čistej vode, uvoľnenej atmosfére a prírode, ktorá vyzerá ako z katalógu tropických destinácií? Taliansko skrýva pláž, ktorá mnohým pripomína Thajsko – s tým rozdielom, že namiesto dlhého letu a komármi zamorenej džungle vás tu čaká voňavé espresso, dobré víno a pokoj, aký sa v Európe len tak nevidí.
Dotyk exotiky v srdci južného Talianska
Región Lazio si väčšina turistov spája najmä s Rímom, Koloseom alebo futbalom, no len málokto tuší, že neďaleko mesta Latina sa nachádza skutočný raj. V nenápadnom mestečku Minturno leží pláž Sassolini – miesto, ktoré na prvý pohľad vôbec nepripomína Európu.
Palmy síce nečakajte, no kombinácia tyrkysového mora, skalnatých útesov a pokojných zákutí vytvára atmosféru, ktorá pripomína luxusné ázijské pláže. Bez masových rezortov, bez ruchu a bez tlačeníc.
Skrytý poklad ukrytý medzi horami
Sassolini leží v malebnej zátoke, ktorú z jednej strany obklopuje Monte d’Oro a z druhej Monte di Scauri. Už samotná cesta k pláži je pôžitkom – na jej začiatok vás zavedie nenápadný chodník v centre mestečka Scauri, ktorý pokračuje cez prírodný park Gianola.
Vzduch tu rozvoniava borovicami, slaným morským vetrom a divokým tymianom. Krátka, približne 20-minútová prechádzka pôsobí ako malý únik do divočiny. Každý záhyb chodníka ponúka nový výhľad na skalnaté útesy, hustú zeleň a nekonečné more.
Po príchode na pláž vás privíta oblázkové pobrežie a neuveriteľne čistá voda, v ktorej sa zrkadlia slnečné lúče. Farba mora sa mení počas dňa – od jemnej tyrkysovej až po sýtu modrú. Vstup je pozvoľný, vhodný pre rodiny s deťmi aj menej skúsených plavcov.
Tiché útočisko pre tých, ktorí chcú vypnúť
Na Sassolini nenájdete hlučné plážové bary, hlasnú hudbu ani večerné párty. Je to miesto pre ľudí, ktorí chcú jednoducho spomaliť – prečítať si knihu, pozorovať vlny, oddychovať v tichu alebo šnorchlovať.
Voda je tak čistá, že ľahko uvidíte morské dno aj drobné kamienky. Ak vám spadnú okuliare či šperk, pravdepodobne ich nájdete skôr, než dopadnú na piesok. Aj to je dôvod, prečo sa sem radi vracajú milovníci šnorchlovania.
Modrá jaskyňa, ktorú presvetľujú slnečné lúče
Len kúsok od pláže sa nachádza Grotta Azzurra – Modrá jaskyňa, pripomínajúca jej slávnu menovkyňu z ostrova Capri. Rozdiel je však zásadný: sem nepotrebujete čln ani drahú vyhliadkovú plavbu.
K jaskyni sa jednoducho doplavete. Vo vnútri vás privíta magické modrasté svetlo, ktoré vytvárajú slnečné lúče prenikajúce cez hladinu. Ticho, chladivý tieň a zvláštna energia jaskyne robia z tohto miesta ideálne miesto na meditáciu alebo krátke osvieženie počas horúceho dňa.
Ako sa do Minturna dostať?
Autom zo Slovenska a Česka
Najpohodlnejšia trasa vedie autom. Z Bratislavy sa vydáte cez Rakúsko smerom do Talianska a pokračujete na juh. Minturno leží približne 150 km južne od Ríma.
Jazda z Bratislavy má asi 1300 km a ponúka perfektnú príležitosť zastaviť sa v mestách ako Bologna, Florencia alebo v malebnom Toskánsku. Celý výlet tak môžete spojiť s krátkym roadtripom po krásach Talianska.
Lietadlom do Ríma
Ak preferujete rýchly presun, lietadlo je ešte pohodlnejšie. Z Bratislavy, Viedne aj Prahy lietajú pravidelné spojenia do Ríma, pričom let trvá približne dve hodiny.
Na letisku si stačí prenajať auto a už o necelé dve hodiny sa kúpite v „talianskom Thajsku“.
Dovolenka na rok 2026? Začnite plánovať už dnes
Ak hľadáte miesto, ktoré je dostupné, cenovo prijateľné a zároveň ponúka atmosféru exotiky bez dlhého cestovania, pláž Sassolini je ideálna voľba. Mnohí turisti, ktorí ju objavili, sa sem vracajú každoročne – a niet sa čomu čudovať.
Je to európsky kúsok raja, ktorý si vás získa hneď pri prvej návšteve.