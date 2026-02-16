Najkrajšia pláž Európy, ktorú sa oplatí objaviť v roku 2026: Exotika ako z Thajska len pár hodín od Slovenska

Túžite po tyrkysovom mori, dramatických skalách a atmosfére ďalekej exotiky, no nechce sa vám absolvovať dlhý let cez pol sveta? Existuje miesto, kde si užijete scenérie ako z pohľadnice z juhovýchodnej Ázie – a pritom ostanete v Európe. Na juhu Talianska sa ukrýva pláž, ktorú mnohí považujú za jednu z najkrajších na kontinente. Volá sa Spiaggia dei Sassolini a nachádza sa neďaleko mestečka Scauri v regióne Lazio.
Atmosférou pripomína thajské zátoky, no namiesto tropickej vlhkosti vás tu čaká vôňa borovíc, pokoj Stredomoria a pravé talianske espresso v neďalekej kaviarni.
Krajina, ktorú by ste v Laziu nečakali
Keď sa povie Lazio, väčšina ľudí si vybaví Rím a jeho antické pamiatky. Región však ponúka omnoho viac než len historické centrum metropoly. Približne 150 kilometrov južne od Ríma, neďaleko mesta Latina, leží pobrežná oblasť, kde sa príroda predvádza v plnej kráse.
Pláž Sassolini pôsobí skôr ako záber z exotického katalógu než ako klasická európska dovolenková destinácia. Nenájdete tu síce palmy ani kokosové orechy, no farba mora hrá všetkými odtieňmi modrej a tyrkysovej. Skaly obklopujúce zátoku vytvárajú dojem odľahlého, takmer panenského miesta.
Zátoka ukrytá medzi horami
Sassolini sa rozprestiera v malebnej zátoke medzi vrchmi Monte d’Oro a Monte di Scauri. Práve tieto kopce chránia pobrežie pred vetrom a zároveň mu dodávajú dramatickú kulisu. Cesta na pláž je sama o sebe malým dobrodružstvom.
Nenápadný chodník začína v centre Scauri a vedie cez prírodnú rezerváciu Parco Regionale Riviera di Ulisse, konkrétne oblasť Gianola. Prechádzka trvá približne dvadsať minút. Počas nej sa striedajú výhľady na otvorené more, skalnaté útesy aj stredomorskú vegetáciu. Vo vzduchu cítiť soľ, živicu z borovíc a arómu divokých byliniek.
Po príchode sa pred vami otvorí oblázkové pobrežie s krištáľovo čistou vodou. Slnečné lúče sa odrážajú od hladiny a vytvárajú fascinujúcu hru farieb – od jemnej tyrkysovej cez sýtu modrú až po hlboký indigový odtieň. Vstup do mora je pozvoľný, čo ocenia rodiny s deťmi aj menej skúsení plavci.
Miesto pre ticho, nie pre večierky
Sassolini nie je destináciou pre milovníkov hlučných plážových barov či nočného života. Nenájdete tu rady na ležadlá ani preplnené promenády. Atmosféra je pokojná, takmer meditatívna.
Voda je mimoriadne čistá – na dno dovidíte aj niekoľko metrov pod hladinu. Práve preto je lokalita obľúbená medzi fanúšikmi šnorchlovania. Morské dno je kamienkové, a ak vám do vody spadne napríklad okuliare či náramok, šanca, že ich bez problémov nájdete, je prekvapivo vysoká.
Toto miesto si zamilujú najmä tí, ktorí chcú čítať knihu v tieni skál, počúvať šum mora a aspoň na chvíľu vypnúť od každodenného zhonu.
Modrá jaskyňa bez davov turistov
Len kúsok od pláže sa nachádza Grotta Azzurra – Modrá jaskyňa. Na rozdiel od známej jaskyne na ostrove Capri tu nepotrebujete organizovaný výlet ani drahú loď. Do jaskyne sa dá dostať plávaním priamo z pláže.
Vo vnútri vás obklopí jemné modrasté svetlo, ktoré vzniká prenikaním slnečných lúčov cez vodnú hladinu. Atmosféra pôsobí až mysticky. Ticho prerušuje len špliechanie vody a ozvena vlastného dychu. Je to ideálne miesto na krátky únik od reality, spomalenie a načerpanie energie.
Ako sa sem dostať zo Slovenska?
Najpohodlnejšou možnosťou je cesta autom. Z Bratislavy vedie trasa cez Rakúsko a sever Talianska smerom na juh. Celková vzdialenosť je približne 1300 kilometrov. Cestu si môžete spríjemniť zastávkou v mestách ako Bologna či Florencia alebo si urobiť krátku odbočku do regiónu Toskánsko.
Alternatívou je letecké spojenie do Ríma. Z Bratislavy, Viedne aj Prahy lietajú pravidelné linky a samotný let trvá približne dve hodiny. Po prílete si stačí prenajať auto a za menej než dve hodiny jazdy sa ocitnete pri pobreží Scauri.
Európska exotika na dosah
Spiaggia dei Sassolini dokazuje, že za tyrkysovým morom a dramatickou prírodou nemusíte cestovať tisíce kilometrov. Táto pláž spája stredomorský pokoj, čisté more a scenérie, ktoré si ľahko pomýlite s tropickými destináciami.
Ak hľadáte miesto, kde sa dá spojiť prírodná krása, ticho a pravá talianska atmosféra, Sassolini môže byť jedným z najväčších prekvapení roku 2026. A možno sa stane miestom, kam sa budete chcieť vracať znovu a znovu.