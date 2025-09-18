Najkrajšia pláž Chorvátska? Toto miesto vás presvedčí, že do raja netreba lietať lietadlom

Keď sa povie Havaj, väčšina ľudí si predstaví nekonečné pláže s jemným bielym pieskom, krištáľovo čisté more a vôňu ihličia, ktoré prináša vánok od borovíc. Lenže za takýmto rajom nemusíte cestovať na druhý koniec sveta. V Európe, priamo v Chorvátsku, sa nachádza miesto, ktoré už viackrát očarilo odborníkov aj turistov natoľko, že sa dostalo do prestížnych rebríčkov najkrajších pláží planéty. Reč je o pláži Sakarun na ostrove Dugi Otok, ktorú mnohí nazývajú aj „chorvátska Havaj“.
Kúzlo pláže Sakarun
Sakarun sa rozprestiera na severozápade ostrova Dugi Otok a meria približne 800 metrov. Už na prvý pohľad pripomína exotické scenérie Malediv. Pobrežie je pokryté zmesou jemného piesku a drobných okruhliakov, ktoré spôsobujú, že more má nádherný, sýty tyrkysový odtieň. Veľkou výhodou je aj plytké dno – voda siaha sotva po pás aj desiatky metrov od brehu. Preto je pláž ideálna pre rodiny s deťmi, ale aj pre dospelých, ktorí si radi užívajú dlhé prechádzky v teplom mori.
Okolie dopĺňa hustý borovicový les, ktorý poskytuje úľavu počas horúcich letných dní. A keď vás premôže smäd alebo hlad, môžete sa osviežiť v niektorom z menších plážových barov. Ponúkajú jednoduché jedlá, chladené nápoje a typickú dovolenkovú pohodu.
Prečo je Sakarun výnimočná
Sakarun nepatrí medzi obyčajné pláže. Je súčasťou medzinárodného spolku The Most Beautiful Bays in the World, ktorý združuje najkrajšie zátoky až z 25 krajín. Pláž pravidelne figuruje v rebríčkoch desiatich či dvadsiatich najkrajších pláží sveta. Chorváti ju právom považujú za svoju pýchu, turisti ju opisujú ako raj na zemi a fotografi z celého sveta ju vyhľadávajú pre jej jedinečné scenérie.
Radosť pre rodiny aj jachtárov
Vďaka plytkej vode a jemnému piesku je pláž bezpečná pre deti. Malí plavci sa tu môžu hrať bez obáv, zatiaľ čo rodičia majú konečne priestor na oddych. Okrem rodín je však Sakarun obľúbenou zastávkou aj pre jachtárov. Zátoka je dostatočne hlboká na kotvenie lodí a zároveň chránená pred vetrom, takže tu každé ráno uvidíte desiatky jácht pokojne sa hojdať na hladine.
Ako sa na Sakarun dostať
Najčastejšou cestou je plavba trajektom zo Zadaru na ostrov Dugi Otok. Už samotná plavba cez zadarské súostrovie je nezabudnuteľným zážitkom. Z prístavov Božava a Soline vás následne k samotnej pláži odvezie turistický vláčik.
Ak cestujete autom, pripravte sa na úzke cesty vedúce hrebeňom ostrova. Odmenou vám však budú panoramatické výhľady – na jednej strane môžete zachytiť signál talianskych rádií, na druhej už znie chorvátčina. Parkovanie býva náročné, preto sa oplatí prísť skoro ráno.
Západ slnka, ktorý očarí
Cez deň je pláž plná ľudí, no keď slnko začne klesať k horizontu, atmosféra sa úplne zmení. Väčšina turistov odchádza a zátoka sa ponorí do ticha. Vtedy si pripadáte, akoby ste mali celé miesto iba pre seba. Západy slnka na Sakarune patria k tým najkrajším v celom Jadrane a mnohí si ich uchovávajú v pamäti na celý život.
Kedy prísť?
Najrušnejšie obdobie je v júli a auguste, keď je tu najviac turistov a more najteplejšie. Menej preplnený je jún, kedy už počasie praje kúpajúcim, no atmosféra je pokojnejšia. Za ideálny čas však mnohí považujú september – more je stále príjemne teplé a počet návštevníkov klesá. Navyše, vtedy si môžete vychutnať aj autentický život miestnych dediniek bez davov turistov.
Aj keď Sakarun patrí medzi hlavné lákadlá, Dugi Otok ponúka omnoho viac. Navštíviť môžete majestátny maják Veli Rat, prechádzať sa malebnými dedinkami alebo sa vydať do prírodného parku Telašćica, ktorý ohromuje vysokými útesmi a nedotknutou prírodou. Ak k tomu pridáte chutnú miestnu kuchyňu s čerstvými rybami, olivovým olejom a vínom, ostrov sa stane dokonalým dovolenkovým miestom, kam sa budete chcieť opäť vrátiť.