Najkrajší ostrov pre Slovákov za pár eur: Djerba láka na jedinečné pláže aj kultúru UNESCO

Stredozemné more ukrýva množstvo dychberúcich lokalít, no máloktorá krajina ponúka také pestré zážitky ako práve Tunisko. Táto severoafrická destinácia v sebe spája čisté more, exotické scenérie a autentickú atmosféru bez návalu turistov. Ak túžite po pokojnom oddychu v príjemnom prostredí, zamerajte svoju pozornosť na ostrov Djerba, ktorý patrí medzi najkrajšie, no zároveň cenovo veľmi dostupné miesta v Stredomorí.