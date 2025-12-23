Najhoršie miesto na umiestnenie Wi-Fi routera. Slováci ho dávajú často práve tam, a potom sa čudujú, že internet je pomalý

Rýchly internet od poskytovateľa ešte automaticky neznamená, že ho budete mať aj doma. O sile signálu a kvalite pripojenia totiž rozhoduje aj miesto, kde máte položený router. A práve tu robí veľa ľudí zásadné chyby. Router býva schovaný, zastrčený alebo položený tam, kde „nezavadzia“. Výsledkom sú slabý signál, výpadky a miesta v byte, kde sa Wi-Fi takmer nechytá.
Dobrou správou je, že často stačí len jednoduchá zmena polohy a internet v celej domácnosti sa citeľne zlepší – bez výmeny zariadenia či drahých zosilňovačov.
Kam router rozhodne nepatrí
Na zem – najčastejšia a veľmi drahá chyba
Jednou z najväčších chýb je položiť router priamo na podlahu. Wi-Fi signál sa šíri podobne ako svetlo – najlepšie z výšky. Ak je zariadenie nízko, signál sa šíri nerovnomerne, slabne a ťažko prekonáva prekážky.
Ideálne je umiestniť router na policu, skrinku alebo stôl, ideálne vo výške pása až očí.
Za nábytok alebo do rohu miestnosti
Mnohí ľudia router schovávajú za pohovku, televízor alebo ho dávajú úplne do rohu izby. Každá prekážka – stena, masívny nábytok, ale dokonca aj hrubý koberec – pohlcuje a oslabuje signál.
Aj keď ste od routera len pár metrov, pripojenie môže byť nestabilné alebo pomalé.
Ak chcete, aby Wi-Fi fungovala rovnomerne v celom byte, router by mal byť:
- na otvorenom mieste
- bez prekážok okolo seba
- nie pritlačený k stene či nábytku
Kuchyňa a pivnica sú ešte horšie riešenie
Niektorí ľudia ukladajú router do kuchyne alebo dokonca do pivnice. Obe možnosti sú veľmi nevhodné.
- Kuchyňa je plná kovových povrchov a spotrebičov. Mikrovlnná rúra, chladnička či digestor môžu spôsobovať rušenie signálu a výrazne znižovať jeho stabilitu.
- Pivnica má hrubé steny, potrubia a často aj vlhké prostredie. Signál sa v takýchto podmienkach stráca a do horných poschodí sa dostáva len veľmi slabo – ak vôbec.
Výsledkom je pomalý internet, časté odpájanie a frustrácia pri práci aj zábave.
Pozor aj na iné elektronické zariadenia
Wi-Fi môže rušiť aj technika v okolí. Mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, detské pestúnky alebo dokonca iné routery v blízkosti vysielajú na podobných frekvenciách. Ak je router príliš blízko týchto zariadení, dochádza k rušeniu a spomaľovaniu pripojenia.
Preto sa odporúča:
- držať router ďalej od elektroniky
- neumiestňovať ho priamo vedľa televízora či mikrovlnky
Router má byť tam, kde internet skutočne používate
Veľkou chybou je aj umiestniť router do miestnosti, ktorú takmer nevyužívate. Ak pracujete z domu, hráte online hry alebo sledujete streamy v obývačke či pracovni, router by mal byť čo najbližšie k týmto miestam.
Najlepšie riešenie je:
- centrálne miesto v byte
- dobre viditeľné
- vyvýšené a otvorené
Správne umiestnenie = stabilný internet v celom byte
Rozdiel medzi rýchlym a pomalým internetom často nerobí poskytovateľ, ale poloha routera. Vyhnite sa podlahe, rohom, skriniam, kuchyniam a pivniciam. Umiestnite router na otvorené, vyvýšené a centrálne miesto.
Takáto jednoduchá zmena môže výrazne zlepšiť dosah Wi-Fi, odstrániť „mŕtve zóny“ a zabezpečiť rýchle a stabilné pripojenie vo všetkých miestnostiach domácnosti – bez ďalších investícií.