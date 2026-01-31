Najdesivejšia adresa vo Švédsku. Fara, kde dostanete diplom za odvahu, ak prežijete noc

V malej švédskej dedine Borgvattnet, približne 100 kilometrov od mesta Östersund, stojí fara z roku 1876, ktorá sa v priebehu 20. storočia stala jednou z najznámejších historických budov v krajine. Nie pre architektúru či významné osobnosti, ale pre svedectvá ľudí, ktorí v nej bývali alebo ju navštívili, a ktoré neskôr prebrali regionálne aj celonárodné médiá.
Farný dom z roku 1876 a jeho pôvodní obyvatelia
Faru dal postaviť švédsky cirkevný zbor a v roku 1876 sa do nej nasťahoval prvý duchovný, Per Johan Strindberg. V nasledujúcich desaťročiach v nej žilo viacero kňazov so svojimi rodinami. Tento fakt je historicky doložený cirkevnými archívmi.
V začiatkoch sa o dome neobjavovali žiadne správy ani zmienky, ktoré by naznačovali jeho neskoršiu kontroverznú povesť.
Prvé zdokumentované správy zo začiatku 20. storočia
Do verejného priestoru sa dom dostal až v roku 1927, keď farár Nils Hedlund informoval o udalosti, ktorú si nedokázal vysvetliť. Históriu jeho vyjadrenia zaznamenali miestne zdroje. To, čo presne zažil, však nie je možné objektívne overiť – existuje iba jeho dobové tvrdenie.
V rovnakom období je doložené, že Hedlundova matka Märta zomrela vo veľmi mladom veku. Keďže zomrela počas zimy, jej telo bolo krátky čas uložené v miestnosti, ktorá sa dnes nazýva Gula rummet (Žltá izba). Tento fakt potvrdzujú miestne archívne záznamy.
Svedectvá kňazov z 30. a 40. rokov – historicky existujú, nie sú však preukázateľné
V 30. a 40. rokoch 20. storočia pôsobilo vo fare viacero duchovných, z ktorých niektorí zaznamenali osobné dojmy či nezvyčajné situácie. Medzi najčastejšie citované patria Rudolf Tängdén, Otto Lindgren a neskôr Erik Lindgren.
Sú však dôležité dve veci:
- Tieto svedectvá existujú – sú citované v tlači a archívnych rozhovoroch.
- Nie je možné objektívne potvrdiť ich pravdivosť.
To znamená, že fakty sú iba tieto:
– kňazi o svojich dojmoch hovorili
– médiá ich zaznamenali
– no charakter opisovaných javov nemožno overiť
Prelomový rok 1947: rozhovor pre regionálne noviny
V roku 1947 poskytol farár Erik Lindgren rozhovor reportérovi z okresných novín v Östersunde. Opísal v ňom situácie, ktoré vnímal ako nezvyčajné. Rozhovor je historicky zachovaný, jeho obsah však rovnako patrí do kategórie osobných výpovedí, nie overiteľných faktov.
Reakcie návštevníkov v druhej polovici 20. storočia
V nasledujúcich desaťročiach začali prichádzať do Borgvattnetu návštevníci, ktorých priťahovala povesť neobvyklého domu. Niektorí publikovali vlastné zážitky alebo pocity, ktoré v budove zažili, vrátane diecéznej sekretárky Ingy Flodinovej.
Tu platí rovnaké pravidlo: záznam o jej výpovedi existuje, no udalosť sa nedá nezávisle dokázať.
Izba, v ktorej mala prespať, nesie dodnes názov Gråterskornas Rum (Izba plačiek).
Húpacie kreslo, televízna relácia a návrat predmetu na faru
Jedným z najznámejších predmetov v dome je húpacie kreslo spájané s farárom Erikom Lindgrenom. Kreslo sa stalo „ikonickým“ najmä po odvysielaní v populárnej švédskej televíznej relácii Hylands Hörna.
Neskôr ho kúpil zabávač Povel Ramel, no v roku 1981 ho vrátil na faru nový majiteľ Erik Brännholm. Ten dom odkúpil v roku 1970 a rozhodol sa premenovať ho na malý penzión. Zaviedol aj tradíciu, ktorá pretrváva dodnes – diplom pre každého, kto v dome prespí celú noc. Počas prvého leta prišlo približne 5 000 návštevníkov.
Tieto čísla sú doložené prevádzkovými záznamami.
Rok 2018: fara prechádza pod LaxTon Ghost Sweden
V roku 2018 kúpila objekt organizácia LaxTon Ghost Sweden, ktorá sa venuje dokumentácii a popularizácii historických lokalít spájaných s nevysvetlenými javmi. Prevádzkujú aj neďaleký hostel, ktorý slúži ako ubytovanie pre turistov.
Tieto informácie sú overiteľné z obchodných a vlastníckych záznamov.
Čo je marketing a čo história?
Dnes je fara otvorená verejnosti najmä ako turistická atrakcia, kde sa dá prenocovať alebo navštíviť sezónna kaviareň.
Povesť „najstrašidelnejšieho domu vo Švédsku“ tak nepochybne zohráva marketingovú úlohu, no zároveň platí, že:
- už v roku 1927 existujú prvé publikované spomienky na podivné udalosti
- stavba bola v tom čase bežnou farou, nie atrakciou
- a tieto výpovede sú historickým faktom – aj keď obsahujú neoveriteľné prvky
Zhrnutie: 100 % pravdivé jadro príbehu
✔ Budova existuje od roku 1876.
✔ Kňazi a návštevníci skutočne publikovali výpovede o nezvyčajných zážitkoch.
✔ Médiá tieto príbehy zdokumentovali.
✔ Dom dnes funguje ako turistické miesto s diplomom pre „odvážnych“.
✔ Moderný majiteľ je organizácia LaxTon Ghost Sweden.