Najchutnejšie pečivo balkánskej kuchyne. Banica, ktorá rozvonia celý dom

Banica patrí k tým jedlám, ktoré dokážu človeka potešiť už v momente, keď sa začína piecť. Z rúry sa šíri teplo, jemné lístky cesta sa postupne nafukujú a prepekajú, sýr sa pomaly topí a celý byt zaplaví vôňa, ktorá okamžite pripomenie atmosféru južných trhovísk.
Tento slaný koláč je jedným zo symbolov bulharskej pohostinnosti. Navonok je krásne chrumkavý, vo vnútri mäkký, nadýchaný a prevoňaný syrovou náplňou. Banica má zvláštnu schopnosť preniesť človeka myšlienkami do slnkom zaliateho Bulharska – k stojanom s korením, čerstvým pečivom a domácimi syrmi. Hoci na prvý pohľad vyzerá zložito, v skutočnosti ide o jednoduché a veľmi vďačné pečivo, ktoré sa výborne hodí na raňajky, rýchlu desiatu aj na večeru.
Pôvod a čaro tradičnej banice
Banica je jedným z najtypickejších pokrmov bulharskej kuchyne a v mnohých domácnostiach má svoje pevné miesto pri slávnostných aj bežných príležitostiach. Základom sú tenké vrstvy phyllo cesta, medzi ktoré sa nanáša náplň pripravená z balkánskeho syra sirene, vajíčok a hustého bieleho jogurtu. Počas pečenia sa vrstvy krásne nafúknu, povrch zozlatne a vôňa okamžite vyplní celú kuchyňu.
Bulhari často hovoria, že banica chutí najlepšie práve doma. Každá rodina má totiž mierne odlišný spôsob prípravy. Niekto dáva do jogurtu štipku sódy, iný uprednostňuje maslo pred olejom. Niekde sa koláč natiera počas pečenia ešte ďalšou vrstvou masla, inde sa ruličky ukladajú do ešte zložitejších tvarov. Výsledok je však vždy rovnaký – jemné, vrstvené, voňavé pečivo, ktoré sa rozpadá na krehké kúsky.
Bulharský kuchár k tomu s úsmevom dodáva:
„Na pravú banicu treba mať trpezlivosť. Cesto musí byť tenké ako papier a každá vrstva sa počíta. Práve vďaka nim je pečivo zvonka chrumkavé a vnútri vláčne.“
Tradičný recept na bulharskú banicu
Suroviny:
- 1 balenie phyllo cesta (cca 500 g)
- 300 g balkánskeho syra
- 3 vajcia
- 200 g bieleho jogurtu
- 50 ml oleja
- ½ lyžičky sódy
- maslo na potretie formy a povrchu
Postup prípravy:
- Príprava náplne:
Do väčšej misy rozklepnite vajcia a ľahko ich premiešajte. Pridajte jogurt, sódu bikarbónu a nadrobený balkánsky syr. Zmes premiešajte, aby mala vláčnu, rovnomernú konzistenciu.
- Príprava cesta:
Phyllo cesto opatrne rozbaľte, aby sa jednotlivé tenké pláty nepotrhali. Každý list jemne potrite olejom.
- Tvarovanie ruličiek:
Na každý potretý list naneste časť syrovej plnky a zrolujte ho do dlhšej ruličky.
Tie následne ukladajte do maslom vymazanej okrúhlej formy – najčastejšie do tvaru veľkej špirály.
- Pečenie:
Povrch banice ešte potrite roztopeným maslom. Vložte ju do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte približne 35 až 40 minút, kým nezíska krásnu zlatistú farbu.
- Chvíľa odpočinku:
Po vytiahnutí z rúry nechajte banicu pár minút odpočívať. Vrstvy sa stabilizujú a náplň dosiahne ideálnu konzistenciu.
Banica chutí najlepšie ešte teplá, podávaná so studeným ajranom alebo s malou silnou kávou.
Variácie, ktoré milujú Bulhari
Hoci najznámejšia je banica plnená syrom, v Bulharsku sa často pripravujú aj sladšie verzie – napríklad s jablkami, tekvicou či medom. Niektoré rodiny pridávajú aj orechy alebo vanilku, takže vznikne dezert, ktorý chutí podobne ako tradičné balkánske koláče.
Kto raz ochutná domácu banicu, väčšinou sa k nej rád vracia. Je to dôkaz, že aj z niekoľkých jednoduchých surovín sa dá pripraviť jedlo, ktoré má dušu, vôňu a šarm celého Balkánu.