Najchutnejšia polievka éry socializmu je späť. Zasýti, zahreje a k jeseni sa hodí ako žiadna iná

Husté, sýte polievky patria už dlhé roky k najobľúbenejším jedlám v mnohých domácnostiach. Sú pripravené z bežných surovín, no dokážu zasýtiť rovnako dobre ako hlavné jedlo. Typickým príkladom je gulášová polievka – jednoduchá, výrazne korenistá a ideálna na obdobie, keď teploty klesajú a človek ocení niečo teplé a výživné.
Tento typ polievky sa varí v rôznych podobách. Každá kuchyňa má svoju vlastnú verziu, no základ zostáva všade podobný: cibuľa, mletá paprika, zemiaky, cesnak a mäso. Vďaka tomu ide o jedlo, ktoré sa dá ľahko prispôsobiť podľa chuti aj dostupnosti surovín.
Prečo je hustá gulášová polievka taká obľúbená?
Výrazná chuť, jednoduchý postup a nenáročné ingrediencie sú dôvody, prečo sa tento typ polievky varí stále. Výborne sa hodí na chladné obdobie, pretože príjemne zahreje a zasýti. Mnohí si ju pripravujú aj ako rýchly obed alebo večeru, keďže jej príprava nevyžaduje dlhé hodiny v kuchyni.
Domáce recepty sa často líšia – niekto pridá viac majoránky, iný štipku pálivej papriky alebo trochu paradajkového pretlaku pre výraznejšiu farbu. Takéto malé úpravy sú bežné a umožňujú vytvoriť chuť, ktorá vyhovuje celej rodine.
Jednoduchý recept na gulášovú polievku z mletého mäsa
Suroviny:
- 400 g mletého hovädzieho mäsa
- 2 cibule
- 3 zemiaky
- 1 lyžica sladkej mletej papriky
- 1 lyžička rasce
- 2 strúčiky cesnaku
- 1 lyžica paradajkového pretlaku
- 1 liter vývaru alebo vody
- soľ a čierne korenie
- štipka majoránky
- olej na orestovanie
Postup:
- Cibuľu nakrájajte nadrobno a nechajte ju na oleji zosklovatieť.
- Pridajte mleté mäso a opečte ho do zlatista.
- Prisypte papriku, cesnak a paradajkový pretlak, krátko orestujte.
- Zalejte vývarom, pridajte kocky zemiakov, rascu, soľ a korenie.
- Varte približne 25–30 minút, kým zemiaky nezmäknú.
- Na záver dochuťte majoránkou.
Ide o univerzálny recept, ktorý sa dá jednoducho obmeniť podľa preferencií.
V čom spočíva jej popularita?
Husté polievky majú jednu veľkú výhodu – chutia ešte lepšie, keď postoja. Chute sa prepoja, polievka zhustne a získa plnšiu arómu. Vďaka tomu je praktická na varenie do zásoby a hodí sa aj na viac dní.
Podávať ju môžete s chlebom, rožkami alebo samostatne. Jej univerzálnosť a dostupnosť surovín z nej robia jedno z najspoľahlivejších jedál, keď potrebujete pripraviť niečo rýchle, teplé a sýte.