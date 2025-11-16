Najchutnejšia polievka éry socializmu je späť. Zasýti, zahreje a k jeseni sa hodí ako žiadna iná

Husté, sýte polievky patria už dlhé roky k najobľúbenejším jedlám v mnohých domácnostiach. Sú pripravené z bežných surovín, no dokážu zasýtiť rovnako dobre ako hlavné jedlo. Typickým príkladom je gulášová polievka – jednoduchá, výrazne korenistá a ideálna na obdobie, keď teploty klesajú a človek ocení niečo teplé a výživné.

Tento typ polievky sa varí v rôznych podobách. Každá kuchyňa má svoju vlastnú verziu, no základ zostáva všade podobný: cibuľa, mletá paprika, zemiaky, cesnak a mäso. Vďaka tomu ide o jedlo, ktoré sa dá ľahko prispôsobiť podľa chuti aj dostupnosti surovín.

Prečo je hustá gulášová polievka taká obľúbená?

Výrazná chuť, jednoduchý postup a nenáročné ingrediencie sú dôvody, prečo sa tento typ polievky varí stále. Výborne sa hodí na chladné obdobie, pretože príjemne zahreje a zasýti. Mnohí si ju pripravujú aj ako rýchly obed alebo večeru, keďže jej príprava nevyžaduje dlhé hodiny v kuchyni.

Domáce recepty sa často líšia – niekto pridá viac majoránky, iný štipku pálivej papriky alebo trochu paradajkového pretlaku pre výraznejšiu farbu. Takéto malé úpravy sú bežné a umožňujú vytvoriť chuť, ktorá vyhovuje celej rodine.

Jednoduchý recept na gulášovú polievku z mletého mäsa

Suroviny:

  • 400 g mletého hovädzieho mäsa
  • 2 cibule
  • 3 zemiaky
  • 1 lyžica sladkej mletej papriky
  • 1 lyžička rasce
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 1 lyžica paradajkového pretlaku
  • 1 liter vývaru alebo vody
  • soľ a čierne korenie
  • štipka majoránky
  • olej na orestovanie

Postup:

  1. Cibuľu nakrájajte nadrobno a nechajte ju na oleji zosklovatieť.
  2. Pridajte mleté mäso a opečte ho do zlatista.
  3. Prisypte papriku, cesnak a paradajkový pretlak, krátko orestujte.
  4. Zalejte vývarom, pridajte kocky zemiakov, rascu, soľ a korenie.
  5. Varte približne 25–30 minút, kým zemiaky nezmäknú.
  6. Na záver dochuťte majoránkou.

Ide o univerzálny recept, ktorý sa dá jednoducho obmeniť podľa preferencií.

V čom spočíva jej popularita?

Husté polievky majú jednu veľkú výhodu – chutia ešte lepšie, keď postoja. Chute sa prepoja, polievka zhustne a získa plnšiu arómu. Vďaka tomu je praktická na varenie do zásoby a hodí sa aj na viac dní.

Podávať ju môžete s chlebom, rožkami alebo samostatne. Jej univerzálnosť a dostupnosť surovín z nej robia jedno z najspoľahlivejších jedál, keď potrebujete pripraviť niečo rýchle, teplé a sýte.

