Najčastejšie chyby, kvôli ktorým sa potkany zabývajú vo vašej záhrade. Nerobte ich

Potkany v záhrade nie sú len nepríjemní návštevníci, ale aj skutočná hrozba. Prenášajú nebezpečné choroby, ničia úrodu a dokážu sa množiť neuveriteľnou rýchlosťou. Mnohí ľudia si pritom neuvedomujú, že si ich do záhrady vlastne priťahujú sami svojím správaním alebo nedbalosťou. Ak chcete mať istotu, že sa u vás títo nepozvaní hostia neusadia, zistite, čo ich láka, ako rozpoznať ich prítomnosť a ako sa ich zbaviť aj bez použitia chémie.
Prečo sa potkany rady sťahujú do záhrad?
Potkany sú veľmi inteligentné, prispôsobivé a prežijú takmer všade, kde majú tri základné veci – jedlo, vodu a úkryt. A práve záhrada im často ponúka všetko naraz: spadnuté ovocie pod stromami, zvyšky krmiva pre hydinu, otvorený kompost plný zvyškov či kút s uskladneným drevom.
Vlhkosť je pre ne ďalším lákadlom. Ak máte v záhrade sud s vodou bez veka, netesné hadice alebo husté kríky pri plote, vytvárate im ideálne prostredie. Keď sa im raz podarí nájsť bezpečné miesto, veľmi rýchlo sa rozmnožia a neraz sa dostanú až do domu alebo pivnice. Preto je dôležité konať hneď pri prvých náznakoch ich výskytu.
Ako spoznať, že máte v záhrade potkany?
Potkany sú nočné tvory, cez deň sa ukrývajú a z hľadiska pozorovania ich len tak neuvidíte. No zanechávajú jasné stopy, podľa ktorých ich prítomnosť ľahko odhalíte. Ak spozorujete niektoré z týchto znakov, nečakajte – každé jedno hniezdo sa môže v priebehu pár týždňov premeniť na desiatky jedincov:
- malé, valcovité výkaly dlhé približne 1–2 cm, často pozdĺž múrov alebo pri komposte
- chodbičky v tráve alebo pôde, ktoré vedú pod plot alebo k prístreškom
- dierky a nory so vstupmi širokými asi 5–10 cm
- okusané ovocie, zelenina alebo rastliny
- stopy po pazúroch či škrabance na stenách alebo pri múroch
Tieto signály netreba podceňovať – čím dlhšie potkanom dovolíte ostať, tým ťažšie ich neskôr vytlačíte.
Najväčšie lákadlá a ako im v tom zabrániť
Základom úspechu je odstrániť všetko, čo potkany priťahuje. Ak u vás nenájdu potravu ani vodu, odídu hľadať lepšie miesto.
- Nikdy nenechávajte zvyšky jedla vonku a krmivo pre zvieratá či vtáky uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Do kompostu nepatria mastné a mliečne zvyšky ani potraviny s obsahom tuku – tie potkany milujú.
- Kompost by mal mať vždy pevnú pokrývku alebo veko, aby sa k nemu nedostali.
- Zakryte sudy s vodou, opravte netesnosti hadíc a odstráňte stojacu vodu.
- Drevo a palety neskladujte pri dome či plote – práve tam si potkany vytvárajú hniezda a úkryty.
5 osvedčených spôsobov, ako sa zbaviť potkanov
1. Mechanické pasce
Klasické pasce na potkany fungujú spoľahlivo, ak ich rozmiestnite správne – teda pozdĺž múrov, pri norách alebo v miestach, kde ste zazreli ich stopy. Alternatívou sú živolovné pasce, ktoré umožňujú chytiť zviera bez usmrtenia a následne ho vypustiť ďaleko od obývanej oblasti.
2. Prírodné odpudzovače
Potkany majú veľmi citlivý čuch a niektoré pachy im vyslovene prekážajú. Nepáči sa im ricínový olej, ocot či silné esencie z mäty a levandule. Môžete si pripraviť jednoduchý domáci sprej – zmiešajte tri lyžice ricínového oleja so štyrmi litrami vody a touto zmesou postriekajte miesta, kde sa pohybujú. Pach ich odradí, hoci účinok nie je trvalý, preto postrek zopakujte každých pár dní.
3. Utesnenie vstupov
Skontrolujte všetky praskliny, diery a otvory v okolí domu, terasy či drevárne. Potkany sa dokážu pretlačiť aj cez malé štrbiny, preto ich utesnite kovovým pletivom alebo oceľovou sieťkou, ktorú neprehrýzajú.
4. Odborná deratizácia
Ak je situácia vážnejšia alebo si na boj s potkanmi netrúfate sami, obráťte sa na profesionálnu deratizačnú službu. Odborníci vedia, kde a ako nástrahy rozmiestniť, aby boli účinné, no zároveň neohrozili domáce zvieratá ani životné prostredie.
5. Prevencia – najdôležitejší krok
Aby sa potkany do vašej záhrady nevrátili, udržujte poriadok. Pravidelne zbierajte popadané ovocie, sekajte trávu, neodkladajte odpadky vonku a občas skontrolujte kompost, pivnicu či priestor pod terasou. Čistota a poriadok sú najlepšou ochranou pred návratom týchto nechcených návštevníkov.
Potkany sa vedia prispôsobiť takmer každému prostrediu, no zároveň sú veľmi opatrné. Ak im zoberiete prístup k potrave, vode a úkrytu, rýchlo stratia záujem a presunú sa inam. Nepodceňujte preto drobné signály – včasný zásah dokáže zabrániť tomu, aby sa z pár jednotlivcov stala celá kolónia.