Najčastejšia chyba pri príprave čaju z vrecúška. Zhorší chuť nápoja a môže podráždiť žalúdok

Čaj patrí medzi najobľúbenejšie nápoje na svete. Napriek tomu, že jeho príprava sa môže zdať úplne banálna, veľa ľudí využíva postup, ktorý zhoršuje výslednú chuť. Nejde o mýtus ani o zbytočný detail — rozdiel v chuti je skutočne merateľný, a chemické zloženie čaju to jasne vysvetľuje.
Prečo čaj zhorkne?
V čajových lístkoch sa prirodzene nachádzajú triesloviny (taníny). Tieto látky sú zodpovedné za trpkosť a plnosť chuti. Počas lúhovania sa taníny uvoľňujú postupne.
Platí niekoľko faktov:
- Čím dlhšie čaj lúhujete, tým viac trieslovín sa uvoľní.
- Ak vrecúško stlačíte, uvoľní sa ich naraz väčšie množstvo.
Ani jeden z týchto javov nie je škodlivý, je to normálna vlastnosť čaju. Výsledkom však môže byť horkejší a trpkejší nápoj, najmä pri čiernom a zelenom čaji.
Ako to súvisí s trávením?
Taníny nie sú toxické, ale majú niekoľko známych účinkov:
- môžu znížiť vstrebávanie nehemového železa z rastlinnej stravy, ak sa čaj pije súčasne s jedlom
- môžu podráždiť žalúdok u ľudí, ktorí sú citliví na kyslosť alebo trpkosť nápojov
To neznamená, že čaj je nezdravý — naopak, bežná konzumácia je úplne bezpečná. Ide len o to, že veľmi silný alebo príliš horký čaj nemusí sedieť každému.
Aká je ideálna teplota vody?
Rôzne druhy čaju reagujú odlišne na teplotu vody. Toto sú všeobecne uznávané odporúčania:
- čierny čaj: 95 – 100 °C
- zelený čaj: 70 – 80 °C
- biely čaj: 75 – 85 °C
- bylinkové čaje: 90 – 100 °C (záleží od byliny)
Ak sa zelený alebo biely čaj zaleje vriacou vodou, veľmi rýchlo zhorkne. Nie je to škodlivé, len chuťovo nepríjemné.
Ako dlho lúhovať?
Opäť ide o všeobecne platné fakty:
- čierny čaj: 3 – 5 minút
- zelený čaj: 2 – 3 minúty
- biely čaj: 3 – 4 minúty
- bylinky: podľa typu, zvyčajne 5 – 10 minút
Dlhšie lúhovanie zvyšuje trpkosť, nie intenzitu príjemnej chuti.
Prečo nestláčať vrecúško?
Stlačením sa:
- uvoľní viac trieslovín
- zrýchli vylúhovanie látok, ktoré spôsobujú trpkosť
Výsledok nie je zdraviu škodlivý, len výrazne mení chuť. Najlepšia prax je:
- vrecúško vybrať
- krátko nechať odkvapkať
- nežmýkať ho
Záleží aj na vode
Faktom je, že kvalita vody ovplyvňuje chuť čaju.
Najlepšie výsledky dáva:
- čerstvá voda (z kohútika alebo filtrovaná)
- voda, ktorá nebola opakovane prevarená
Dôvodom je obsah rozpusteného kyslíka, ktorý pri opakovanom varení klesá a ovplyvňuje chuť.
Dá sa vrecúško použiť opakovane?
Áno — pri niektorých druhoch čaju:
- najmä zelenom, bielom a kvalitných bylinkách
- druhý nálev je vždy slabší, ale môže byť stále chutný
Z hľadiska hygieny je pravda, že:
- vrecúško treba uskladniť v uzavretej nádobe
- uložiť do chladničky
- spotrebovať do 24 hodín
Toto je bezpečný postup.
Zhrnutie
- Taníny spôsobujú trpkosť pri dlhom lúhovaní alebo stláčaní vrecúška.
- Nie sú škodlivé, ale môžu dočasne znížiť vstrebávanie železa a podráždiť citlivý žalúdok.
- Teplota vody zásadne ovplyvňuje chuť čaju.
- Pre rôzne typy čajov existujú overené teplotné a časové odporúčania.
- Kvalita vody mení výslednú chuť.
- Opakované použitie vrecúška je možné, ak sa dodržia hygienické pravidlá.