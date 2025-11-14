Nadýchané, jemné a voňavé. Tieto tekvicové donuty sú čisté nebo, určite ich vyskúšajte

Premýšľate, čo cez víkend napiecť, ale už máte dosť tradičných jesenných koláčov? Ak vám zostala tekvica z Halloweenu alebo jednoducho milujete jej chuť, pečené tekvicové donuty sú výbornou voľbou. Príprava nie je zložitá, výsledok je mäkký, krásne prevoňaný korením a navyše ide o alternatívu k klasickým smaženým šiškám.
Domáce pečenie – máte kontrolu nad tým, čo jete
Domáce sladkosti nie sú automaticky „diétne“, ale majú jednu veľkú výhodu – presne viete, čo do nich dávate. Môžete si znížiť množstvo cukru, použiť kvalitné suroviny a vynechať to, čo v kupovaných výrobkoch často býva navyše.
Prečo práve tekvica?
Tekvicové pyré dodá cestu prirodzenú vláčnosť a jemnosť. Je pravda, že v niektorých receptoch môže čiastočne nahradiť vajcia, pretože vďaka svojej konzistencii viaže suroviny. V tomto konkrétnom recepte sa však používajú aj vajcia – pyré je tu hlavne pre chuť a textúru.
Ako si pripraviť domáce tekvicové pyré
Ak máte doma tekvicu hokkaido, príprava pyré je jednoduchá:
- Tekvicu prekrojte, odstráňte semienka a nakrájajte ju aj so šupou.
- Rozložte na plech s papierom na pečenie.
- Pečte približne 40 minút pri 190 °C, kým nezmäkne.
- Rozmixujte ju na hladké pyré tyčovým mixérom.
Takéto pyré môžete použiť do koláčov, palaciniek, cestovín, polievok alebo ho zamraziť na neskôr.
Pečené, nie vyprážané – jednoduchšia verzia donutov
Tieto donuty sa nepripravujú v oleji, ale pečú sa vo forme. Vďaka tomu sú menej mastné než klasické vyprážané šišky. Budete potrebovať formu na donuty – najpraktickejšia je silikónová, z ktorej sa hotové pečivo veľmi dobre vyberá.
V recepte sa používa hladká múka typu vhodného na jemné a nadýchané cesta. Nejde o zázračnú surovinu, ale o bežne dostupnú múku s obsahom lepku vhodným na pružnejšie pečivá, takže sa s ňou dobre pracuje.
Suroviny:
- 250 g kryštálového cukru
- 110 g zmäknutého masla
- 2 vajcia
- 230 g hladkej múky na jemné a nadýchané cesta
- 400 g tekvicového pyré
- 1 lyžička sódy bikarbóny
- ½ lyžičky prášku do pečiva
- štipka soli
- 2,5 lyžičky korenia pumpkin spice (zmes škorice, klinčekov, zázvoru a muškátového orieška)
Postup:
- Pripravte mokrú zmes: Maslo vyšľahajte s cukrom do krémovej konzistencie. Potom pridajte vajcia a tekvicové pyré.
- Suchá zmes: V druhej miske premiešajte múku, sódu, prášok do pečiva, soľ a korenie.
- Spojenie: Suché suroviny postupne primiešajte k mokrým, aby vzniklo hladké cesto.
- Plnenie formy: Formu na donuty vymažte maslom. Cesto sa najlepšie dávkuje pomocou zdobiaceho vrecka.
- Pečenie: Pečte asi 15 minút pri 175 °C. Po vybratí nechajte krátko vychladnúť a opatrne vyklopte.
Zdobenie závisí od vašej fantázie. Môžete použiť polevu, čokoládové kúsky, cukrové dekorácie alebo nasekané orechy. Vlašské orechy sú k tekvici chuťovo výborné, ale ich použitie je úplne voliteľné.
Tieto pečené tekvicové donuty sú skvelé na jeseň aj počas zimy. Korenie pumpkin spice im dodáva typickú jesennú vôňu škorice, zázvoru a klinčekov, ktorá krásne prevoňá celý dom. Sú vhodné ako víkendové pečenie, na malú domácu oslavu aj na popoludňajšiu kávu.