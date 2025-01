Nadýchané a voňavé periny. Takto sa perú v profesionálnych práčkach! Inšpirujte sa ich trikmi

Nezáleží na tom, či používate posteľné obliečky alebo spávate pod perinou bez ochranného povlaku – každá perina si raz za čas zaslúži poriadne vyčistiť. Nielen preto, aby ste sa zbavili nepríjemných mikroorganizmov, ako sú roztoče, ktoré často ostávajú neviditeľné, ale aj preto, že na povrchu perín sa hromadí prach, odumreté šupinky kože a iné nečistoty. Počas oddychu v posteli sa navyše uvoľňuje pot a mastnota, ktoré rozhodne nechcete, aby sa dlhodobo hromadili.

Pravidelné pranie navyše predlžujú životnosť periny. Dôležité je, aby bolo pranie účinné proti nečistotám, ale zároveň šetrné k materiálu. Rozdielny prístup si vyžadujú prírodné materiály, ako je vlna, a technologicky pokročilé moderné vlákna. Ak chcete, aby vaše periny zostali nadýchané a voňavé, inšpirujte sa profesionálnymi trikmi na ich pranie.

1. Pred praním perinu poriadne vytraste

Každá perina, nech už je z akéhokoľvek materiálu, ocení pred praním dôkladné vytriasanie. Ak máte balkón, je to ideálne miesto na tento úkon. Ak nie, môžete to spraviť napríklad nad podlahou, ktorú potom čisto povysávajte alebo pozametáte.

Takto sa uvoľnia viditeľné nečistoty, ako napríklad vlasy, ale aj mikroskopické častice – prach, šupinky kože či roztoče. Tie sa už nemusia stačiť vrátiť z „nočných výletov“ do matraca. Dokonca aj keď sa stihnú ukryť, zanechávajú za sebou stopy svojich životných funkcií, ktoré je lepšie odstrániť.

2. Do pračky vložte len jednu perinu

Predtým, než začnete, vždy skontrolujte štítok na perine. Uistite sa, že je pranie povolené a dodržujte odporúčanú teplotu. Do bežnej rodinnej pračky však nikdy nevkladajte viac ako jednu perinu naraz a rozhodne nepridávajte žiadne iné prádlo.

Periny by sa mohli zamotať do seba a voda spolu s pracím prostriedkom by sa nedostala dovnútra. Špina by sa nedôkladne vyprala a zvyšky pracieho prostriedku by mohli ostať v záhyboch. Pri spaní by to mohlo spôsobiť problémy alergikom.

3. Skontrolujte švy a odstráňte škvrny

Pred praním venujte pozornosť detailom. Ak má perina viditeľné škvrny, napríklad od rannej kávy, použite odstraňovač škvŕn. Zabránite tak ich rozpíleniu do okolitej textílie. Skontrolujte aj švy a presvedčte sa, či sa perina niekde nepára.

Poškodený šev by sa mohol počas prania v bubne ešte viac rozšíriť. Ak sa vnútro materiál uvoľní, môže upchať odpadovú hadicu alebo spôsobiť poruchu pračky, ktorá bude vyžadovať návštevu opravára.

4. Použite jemný a krátky prací program

Možno to znie prekvapivo, ale periny si vyžadujú jemný práci cyklus a kratší čas prania. Takto sa minimalizuje poškodenie vlákien a povrch materiálu, ktorý sa pri otáčaní bubna odiera. Prirodzené materiály, ako vlna, sú navyše náchylné na mechanické opotrebovanie.

Odporúčaná teplota prania je často 30 °C, najmä pri perinách z dutého vlákna. Príliš horúce voda by tento materiál mohla spláchnuť a znížiť jeho schopnosť izolácie, čo vedie k tomu, že perina menej hreje.

Čo nerobiť pri praní perín

Pozor na aviváž. Aj keď môže znieť lákavo, mohla by zmeniť tepelno-izolačné vlastnosti periny.

Aj keď môže znieť lákavo, mohla by zmeniť tepelno-izolačné vlastnosti periny. Používanie agresívnych pracích prostriedkov. Pracie prášky s bielidlom môžu perinu vybieliť, ale vlákna by mohli prasknúť.

Pracie prášky s bielidlom môžu perinu vybieliť, ale vlákna by mohli prasknúť. Viac perín naraz. Ako bolo spomenuté, periny potrebujú dostatok priestoru na dôkladné pranie.

Extra tipy pre dokonalý výsledok

Ak má vaša perina prírodné vlákna, napríklad ovčiu vlnu, použite špeciálny prací gél obsahujúci lanolín. Ten pomáha chrániť vlákna a predlžuje životnosť materiálu. Pred praním perín spustite na pračke program na vysokú teplotu alebo použite čistiaci prostriedok na pračky. Zabránite tak usadzovaniu nečistôt, ktoré by mohli uviaznuť v perine. Pred vložením periny do pračky ju čisto poskladajte do menšieho obdĺžnika. Takto sa v bubne bude lepšie pohybovať a pranie bude efektívnejšie.

Správnym postupom pri praní perín zabezpečíte, že si zachovajú svoju nadýchanosť, hebkosť a schopnosť hriať. Všetky tieto kroky pomáhajú predlžiť ich životnosť a udržať vašu posteľ čistú a pohodlnú.