Nádherne vonia a svojimi zdravotnými prínosmi hravo prekoná nejeden liek. Už čoskoro sa začne jeho sezóna

Krásne vonia, jeho pozitívny vplyv na zdravie hravo prekoná mnohé lieky a už čoskoro sa začne jeho hlavná sezóna. Hoci pochádza z východnej časti Stredomoria a jeho história siaha až do obdobia staroveku, u nás ho často vnímame len ako súčasť omáčky, ktorá sa podáva s mäsom a vajíčkom. Reč je, samozrejme, o kôpre – mimoriadne aromatickej bylinke, ktorá prospieva srdcu, pokožke aj tráviacemu systému. Prečo by preto nemal chýbať ani vo vašej kuchyni, a to najmä v období, ktoré sa pomaly blíži?