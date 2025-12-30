Nádej pre pacientov po infarkte. Vitamín D3 môže výrazne znížiť riziko ďalšej srdcovej príhody

Vitamín D je dlhodobo známy najmä pre svoj význam pre zdravé kosti a imunitu. Najnovšie výskumy však naznačujú, že u určitej skupiny pacientov – konkrétne u ľudí po prekonanom infarkte – môže zohrávať úlohu aj v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Odborníci však zdôrazňujú, že ide o predbežné zistenia, ktoré si vyžadujú ďalšie overenie.
Čo je vitamín D3 a prečo je dôležitý
Vitamín D3 (cholekalciferol) je vitamín rozpustný v tukoch, ktorý si telo dokáže vytvárať pôsobením slnečného žiarenia na pokožku. Zároveň ho môžeme prijímať zo stravy alebo doplnkov výživy. Je nevyhnutný pre:
- správne vstrebávanie vápnika
- udržiavanie pevnosti kostí a zubov
- normálne fungovanie imunitného systému
V posledných rokoch sa skúma aj jeho možný vzťah k zápalovým procesom, regulácii krvného tlaku a funkcii ciev, čo sú faktory dôležité pre zdravie srdca.
Súvislosť medzi nízkou hladinou vitamínu D a srdcovými ochoreniami
Pozorovacie (observačné) štúdie už dlhšie ukazujú, že ľudia s nízkou hladinou vitamínu D majú častejšie kardiovaskulárne ochorenia. Treba však zdôrazniť, že:
- ide o súvislosť, nie dôkaz príčiny a následku
- nízka hladina vitamínu D môže byť ukazovateľom celkového zdravotného stavu, nie priamou príčinou problémov so srdcom
Veľké klinické štúdie u všeobecnej populácie zatiaľ nepreukázali, že bežné dopĺňanie vitamínu D automaticky znižuje riziko infarktu alebo mŕtvice.
Nový prístup: cielené sledovanie hladiny vitamínu D
Zaujímavé údaje priniesla menšia klinická štúdia známa ako TARGET-D, ktorú realizoval tím neziskovej zdravotníckej organizácie Intermountain Health. Výsledky boli prezentované na odbornom podujatí American Heart Association.
Do štúdie bolo zapojených 630 pacientov po infarkte, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín:
- jedna skupina dostávala štandardnú liečbu
- druhá skupina mala pravidelne kontrolovanú hladinu vitamínu D v krvi a dávky doplnkov boli upravované tak, aby sa pohybovali v bezpečnom rozmedzí
Na začiatku malo približne 85 % účastníkov nízku hladinu vitamínu D, čo je v súlade s tým, že nedostatok tohto vitamínu je v populácii veľmi častý.
Čo štúdia ukázala – a čo nie
Po niekoľkoročnom sledovaní vedci zistili, že skupina s monitorovanou a individuálne upravovanou hladinou vitamínu D mala nižší výskyt opakovaných infarktov než skupina bez sledovania hladín.
Je však dôležité zdôrazniť niekoľko faktov:
- výsledky neznamenajú, že vitamín D sám o sebe lieči srdcové ochorenia
- štúdia bola relatívne malá a zameraná na konkrétnu skupinu pacientov
- údaje zatiaľ neboli publikované v recenzovanom vedeckom časopise, ale len prezentované na konferencii
- nepreukázalo sa jednoznačné zníženie celkovej úmrtnosti či všetkých kardiovaskulárnych príhod
Odborníci preto hovoria o nádejných, no predbežných zisteniach, ktoré si vyžadujú potvrdenie vo väčších klinických štúdiách.
Bezpečnosť a odborný dohľad sú kľúčové
V štúdii sa ukázalo, že kontrolované dávkovanie pod lekárskym dohľadom bolo bezpečné. Zároveň však platí, že nadmerné užívanie vitamínu D môže viesť k zvýšeniu hladiny vápnika v krvi, čo môže byť zdraviu škodlivé.
Preto odborníci jednoznačne upozorňujú:
Vitamín D by sa nemal užívať vo vysokých dávkach bez konzultácie s lekárom a bez kontroly hladín v krvi.
Nedostatok vitamínu D je veľmi rozšírený
Odhaduje sa, že 50 až 66 % ľudí na svete má nízku hladinu vitamínu D. Príčinou je menej pobytu na slnku, život v interiéroch a používanie ochranných krémov. V mnohých prípadoch má preto zmysel hladinu vitamínu D vyšetriť a v prípade potreby ho dopĺňať – nie však automaticky a bez rozmyslu.
Ako zistiť, či máte vitamínu D nedostatok
Jediným spoľahlivým spôsobom je krvný test. Medzi príznaky, ktoré môžu (ale nemusia) s nedostatkom súvisieť, patria:
- dlhodobá únava a slabosť
- častejšie infekcie
- bolesti svalov a kostí
- zhoršená nálada
Záver: opatrná nádej, nie zázračný liek
Aktuálne vedecké poznatky nepotvrdzujú vitamín D3 ako univerzálnu ochranu pred infarktom. Naznačujú však, že u pacientov po infarkte s preukázaným nedostatkom vitamínu D môže mať jeho sledovanie a korekcia potenciálny prínos ako doplnok štandardnej liečby.
Rozhodujúce slovo však stále patrí lekárovi, individuálnemu zdravotnému stavu pacienta a ďalším výskumom, ktoré ukážu, aké miesto bude mať vitamín D v kardiológii v budúcnosti.