Na zvýšenie úrody hrozna je v októbri kľúčové urobiť jednu vec. Mali by ste vedieť, o ktorú ide

Jeseň je pre vinohradníkov obdobím, ktoré rozhoduje o tom, aká bohatá bude úroda v budúcom roku. Október je kľúčovým mesiacom, keď by ste mali svojmu viniču dopriať špeciálnu starostlivosť – práve teraz sa totiž pripravuje na zimný odpočinok aj na ďalšiu sezónu. Ak v tomto období urobíte jednu zásadnú vec, vaša úroda hrozna môže byť budúci rok až niekoľkonásobne vyššia.
Prečo je jesenný rez taký dôležitý?
Domáce hrozno má neopakovateľnú chuť a arómu, no bez pravidelného ošetrovania sa vinič rýchlo oslabuje. Jesenný rez, ktorý sa robí ešte pred nástupom silnejších mrazov, je preto nevyhnutnosťou. Rastlina po zbere plodov spotrebovala množstvo energie, a práve rez jej umožní smerovať živiny do tých častí, ktoré budú dôležité v nasledujúcom roku.
Rez tiež zlepšuje prúdenie vzduchu medzi výhonkami, vďaka čomu sa znižuje riziko plesní a chorôb. Okrem toho pomáha zachovať správny tvar kra a uľahčuje neskoršie ošetrovanie či zber.
Kedy presne začať s rezom viniča?
Na načasovaní záleží viac, než si mnohí pestovatelia uvedomujú. S nožnicami sa ponáhľať neoplatí – najvhodnejší čas prichádza vtedy, keď vinič zhodí všetky listy. Práve vtedy už rastlina prechádza do fázy pokoja a rez ju neoslabí.
Najčastejšie sa tento moment objaví v polovici až koncom októbra. Dôležité je vybrať si suchý, chladný deň bez dažďa.
Mladé sadenice, ktoré ste vysadili len tento rok, zatiaľ nestrihajte. Potrebujú čas na zakorenenie a spevnenie výhonkov – predčasný zásah by ich mohol oslabiť. Jesenný rez je teda vhodný najmä pre staršie, už dobre zakorenené kríky.
Ako postupovať pri reze?
Správne vykonaný rez je základ úspechu. Odporúča sa skracovať vinič približne na výšku 1,2 až 1,5 metra. Staré, slabé alebo poškodené výhonky odstráňte úplne a ponechajte len tie silné, ktoré majú zdravé púčiky.
Osvedčenou technikou je aj tzv. dvojitý rez – najskôr vinič zastrihnete nahrubo a o pár dní neskôr precízne doladíte konečnú dĺžku výhonkov. Rastlina tak lepšie reaguje na zmenu a vytvorí viac silných letorastov, z ktorých vyrastú kvalitné strapce.
Pri práci používajte čisté, ostré prerezávače s ohnutou čepeľou. Vďaka tomu bude rez hladký a zníži sa riziko, že sa kôra natrhne. Režte pod miernym uhlom, aby voda po daždi nestekala priamo do rany. Ak sa pri strihaní vinič poraní, miesto ihneď ošetrite záhradníckou masťou s fungicídnym účinkom, ktorá zabráni preniknutiu chorôb a plesní.
Ochrana viniča pred zimou
Po reze prichádza ďalší dôležitý krok – ochrana pred mrazom. Aj keď je vinič pomerne odolná rastlina, prudké ochladenie môže poškodiť korene aj nové výhonky.
Okolo koreňovej časti preto navŕšte menší kopec z pôdy alebo prikryte základ rastliny slamou, suchým lístím či agrotextíliou. Staré viniče môžete tiež ľahko ohnúť k zemi a prekryť ich – ochránite tak aj púčiky pred vymrznutím.
Nezabudnite odstrániť všetky zelené, ešte nedrevnaté výhonky, ktoré by zimu určite neprežili. Ich ponechanie by mohlo viesť k hnilobe alebo oslabeniu rastliny.
Záver: malá jesenná starostlivosť, veľká odmena
Ak v októbri doprajete svojmu viniču dôkladný rez a ochranu pred chladom, v budúcom roku sa vám odvďačí omnoho väčšou úrodou. Silné, zdravé výhonky prinesú bohaté strapce sladkých bobúľ, ktoré budú ozdobou vašej záhrady aj stola.
Pamätajte – jeseň je pre vinič obdobím, keď sa rozhoduje o jeho sile do ďalšej sezóny. Trocha pozornosti teraz znamená trojnásobnú radosť z úrody o rok.