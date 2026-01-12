Na zimnej prechádzke do lesa myslite na divú zver. Čím ju prikŕmiť, aby ste jej neublížili?

Zimné výlety do lesa majú svoje neopakovateľné čaro – ticho, škrípajúci sneh pod nohami a pocit pokoja, ktorý v meste len tak nezažijete. Mnohí z nás si však so sebou nesú aj tašku so zvyškami z kuchyne v domnení, že tak urobia dobrý skutok a uľahčia zvieratám život v mrazoch. No dobrá vôľa môže v niektorých prípadoch napáchať viac škody než úžitku.
Ak sa pri prechádzke stretávate s lesnou zverou, vodnými vtákmi alebo dokonca koňmi v ohradách, je dôležité vedieť, čo im môžete ponúknuť a čomu sa radšej vyhnúť.
Prečo nie je všetko „dobré pre zvieratá“?
Len málokto tuší, že napríklad srnčia zver má takzvaný selektívny žalúdok a jej trávenie sa v zime radikálne mení. Kým počas teplých mesiacov si pochutnáva na sviežich výhonkoch a bylinkách, v zime sa jej metabolizmus výrazne spomalí a celý tráviaci systém sa preorientuje na oveľa chudobnejšiu potravu.
Baktérie v bachore sa prispôsobia suchej, drevnatej strave. Náhly prísun niečoho sladkého či škrobového – napríklad pečiva – dokáže u srniek či jeleňov vyvolať vážne zdravotné komplikácie.
Prikrmovanie divokej zveri je krásna tradícia, no aby bola bezpečná, vyžaduje viac než len vysypanie zvyškov jedla pri lesnej ceste.
Prečo je pečivo pre divú zver nebezpečné?
Zrejme najčastejšou chybou je nosenie rožkov či chleba. Ľudia často veria, že suché pečivo je nevinné, no opak je pravdou.
Pečivo obsahuje múku, soľ, droždie a často aj cukor – kombináciu, ktorá v bachore prežúvavcov spôsobuje prudké kvasenie a nafukovanie. Tento stav, známy ako acidóza bachora, je pre zvieratá nielen veľmi bolestivý, ale môže mať aj smrteľné následky.
Čo je pre lesnú zver vhodné?
Ak chcete zvieratám skutočne pomôcť, siahnite po potravinách, ktoré sú pre ne prirodzené:
- žalude
- gaštany
- bukvice
Toto sú plody, ktoré lesná zver bežne konzumuje a predstavujú pre ňu prirodzený zdroj energie. Môžete ich pozbierať už na jeseň a počas zimy postupne nosiť ku krmelcom.
Veľmi vhodné sú aj:
- sušené jablkové krúžky
- sušené jarabiny
Dôležité je, aby boli naozaj dobre vysušené a bez akéhokoľvek náznaku plesne.
V našich zimách, kde sa mráz často strieda s oteplením, noste radšej len také množstvo, ktoré zver dokáže rýchlo skonzumovať. Zvyšky by sa inak mohli pokaziť a kontaminovať okolie.
Je bezpečné prikrmovať kone v ohradách?
Ľudia majú prirodzenú tendenciu zaklamať si kone tým, čo práve nesú v batohu. No práve tieto zvieratá majú mimoriadne citlivé trávenie.
Koňom môže ublížiť:
- čerstvé pečivo
- nedozreté ovocie
- tráva pokosená kosačkou
Najmä posekaná tráva je nebezpečná – začne rýchlo kvasiť, čo môže spôsobiť smrteľnú koliku.
A čo obyčajné jablko? Aj to môže byť pre niektoré kone problém, najmä ak majú špeciálnu diétu. Základné pravidlo preto znie: nikdy nekŕmte kone bez súhlasu ich majiteľa.
Keď už chcete zanechať dobrý pocit, tou najbezpečnejšou voľbou je obyčajná:
- očistená a nakrájaná mrkva
Labute a kačice: pečivo je pre ne tichý zabijak
Kŕmenie vodných vtákov je pre mnohých obľúbenou zimnou aktivitou. Avšak starý chlieb či rožky, ktoré im ľudia hádžu do vody, môžu napáchať veľa škody.
Pečivo zaplní ich žalúdok, no neposkytne im potrebné živiny. Navyše u mláďat môže nadbytok sacharidov spôsobiť deformáciu známej ako anjelské krídla – keď perie narastie nesprávne a vták už nikdy nebude schopný lietať.
Čím kŕmiť vodné vtáctvo bezpečne?
- varený hrášok
- kukurica
- pšenica
- nakrájaný ľadový šalát
Tieto suroviny sú pre labute a kačice prirodzenejšie a nezaťažujú ich trávenie.
Ornitológovia odporúčajú potravu hádzať na breh alebo do plytkej vody, kde sa vtáky nemusia namáhať v hlbokej a studenej vode.
Ako sa správať pri kŕmidlách v lese?
Ak sa rozhodnete prispieť k výžive lesných zvierat, je dôležité dbať na hygienu.
- Nikdy nedávajte potravu priamo na zem – rýchlo sa znečistí parazitmi a baktériami.
- Využite vyvýšené plochy, korýtka alebo konštrukcie krmelcov.
- Vítaným prídavkom je kamenná soľ určená pre zvieratá – poskytuje potrebné minerály.
Zver počas tuhej zimy najviac ocení kvalitné seno. Vysoký obsah vlákniny im pomáha regulovať telesnú teplotu, pretože jeho trávenie je pomalé a uvoľňuje teplo. Ovos či jačmeň sú vhodné doplnky, no seno hrá v zimnom období prím.
Ak budete pri prechádzke prírodou dodržiavať tieto zásady, môžete zvieratám skutočne pomôcť a zároveň sa vyhnúť nechcenému ublíženiu. Zimná príroda je krásna – a s trochou ohľaduplnosti bude bezpečná aj pre tých, ktorí ju obývajú.