Na Západe už namiesto klasického pracieho prášku používajú tablety do umývačky. Dôvod vás prekvapí

V mnohých západoeurópskych domácnostiach sa objavuje nový trend, ktorý by ešte pred pár rokmi znel ako číre šialenstvo – namiesto tradičného pracieho prášku ľudia vkladajú do práčky tablety určené pre umývačku riadu. Možno sa to zdá absurdné, no tí, ktorí tento trik vyskúšali, si ho pochvaľujú. Dôvody sú jednoduché – účinnosť, čistota a pohodlie.
Prečo práve tablety do umývačky?
Ak máte pocit, že vaša práčka po dlhšom používaní akosi neperie tak ako kedysi, bielizeň nie je dokonale svieža a bubon vydáva nepríjemný pach, možno je čas skúsiť niečo iné. Tablety do umývačky totiž obsahujú silné čistiace zložky, ktoré si vedia poradiť s mastnotou, zvyškami pracieho prášku aj vodným kameňom – presne s tými problémami, ktoré sa v práčke usádzajú.
Stačí jedna tableta, ktorú vložíte priamo do bubna prázdnej práčky, a pustíte program s najvyššou teplotou. Po skončení cyklu si všimnete nielen čistejší bubon, ale aj sviežejšiu vôňu a lesk kovových častí.
Zázrak pre zažltnuté záclony aj mastné utierky
Tablety do umývačky síce nie sú určené na bežné pranie, no ich sila sa naplno ukáže pri špecifických úlohách. Ak máte záclony, ktoré stratili žiarivú bielu farbu, alebo kuchynské utierky, na ktorých sa drží mastnota, skúste tento jednoduchý trik.
Rozdrvte tabletu na menšie kúsky, aby sa ľahšie rozpustila, a vložte ju priamo do bubna spolu s tkaninami. Ak chcete ísť na to opatrnejšie, rozpustite rozdrvenú tabletu v horúcej vode, nechajte v nej záclony alebo utierky namočené cez noc a až ráno ich vyperte klasicky v práčke. Výsledok? Bielizeň bude belšia, sviežejšia a zbavená zápachu.
Hĺbkové čistenie práčky – bez námahy
Kým niektorí ľudia prisahajú na ocot, jedlú sódu či kyselinu citrónovú, na Západe si čoraz viac domácností zjednodušuje život tabletami do umývačky. Sú praktické, netreba nič odmeriavať a majú výborný čistiaci účinok.
Ak je vaša práčka zanesená, vložte do nej dve až štyri tablety (podľa miery znečistenia), zapnite program na 90 °C a nechajte ho prebehnúť celý. Po skončení sa z práčky stratí nielen zápach, ale aj zvyšky pracích prostriedkov a mastnota z potrubí.
Využitie aj mimo práčky
Tieto malé tablety majú v domácnosti omnoho širšie využitie, než by ste čakali. Napríklad pri čistení rúry sú skutočne neoceniteľné. Tabletu rozdrvte, zmiešajte s trochou teplej vody na hustú pastu a naneste ju na vnútro rúry aj dvierka. Po desiatich minútach pôsobenia zvyšky jednoducho zotrite vlhkou handričkou. Rúra bude opäť čistá, bez mastného povlaku a pripálenín.
Čistá toaleta bez drhnutia
Ak nemáte čas na dôkladné čistenie WC, existuje jednoduché riešenie. Vhoďte do misy jednu alebo dve tablety do umývačky a nechajte ich pôsobiť cez noc. Do rána sa usadeniny aj nepríjemný zápach uvoľnia a toaleta bude opäť svieža a lesklá – bez použitia agresívnych chemikálií.
Malý trik s veľkým efektom
Použitie tabliet do umývačky mimo ich pôvodného účelu môže na prvý pohľad znieť netradične, no ide o šikovný a ekologický spôsob, ako udržiavať domácnosť čistú. Nevyžaduje si žiadne špeciálne produkty, šetrí čas aj peniaze a výsledky sú neraz lepšie než pri klasických čistiacich prostriedkoch.
Nie je preto divu, že sa tento „západný“ trik rýchlo šíri aj medzi Slovákmi – veď kto by nechcel mať čistú práčku, žiarivé záclony a lesklú kúpeľňu bez zbytočnej námahy?