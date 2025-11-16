Na umývačke riadu sa skrýva nenápadné tlačidlo, ktoré vám môže ušetriť stovky eur. Väčšina ľudí o ňom ani len netuší

Mnohí z nás si po kúpe spotrebiča rýchlo prelistujú návod, aby zistili, kam naliať soľ či ako nastaviť základné programy, a tým to končí. Práve v tomto manuáli sa však často ukrýva informácia, ktorá dokáže citeľne znížiť vaše účty za energie. Umývačky riadu majú režim, o ktorom výrobcovia síce hovoria, ale zďaleka nie dostatočne nahlas. Je ním eco program – funkcia, vďaka ktorej môžete podľa odborníkov ušetriť každý rok aj stovky eur, najmä ak vlastníte model patriaci do energetickej triedy A.
Prečo je umývačka riadu v domácnostiach taká dôležitá
V rodinách, kde sa varí a umýva riad niekoľkokrát denne, je umývačka riadu takmer neoceniteľná. Nielenže odbremeňuje od zdĺhavého ručného umývania, ale vďaka presne odmeraným dávkam vody je často omnoho úspornejšia než umývanie v dreze. Niektoré moderné spotrebiče dokonca spotrebujú pri jednom cykle menej vody, než by ste minuli pri jednom väčšom ručnom umývaní.
Aby však umývačka pracovala čo najúspornejšie, nestačí ju iba zapnúť. Každý program má iné parametre, inú teplotu aj dĺžku trvania. Správna voľba cyklu tak môže znamenať rozdiel medzi efektívnym umývaním a prebytočne vysokými účtami. Mnoho domácností ani len netuší, že jeden z týchto programov je vytvorený špeciálne na maximalizovanie úspor.
Eco režim – najjednoduchší spôsob, ako ušetriť bez obmedzení
Eco program je priamo navrhnutý tak, aby spotreba vody aj elektriny bola čo najnižšia. Umýva dlhšie a pri miernejších teplotách, no napriek tomu dosahuje veľmi dobrý výsledok – a to aj pri väčšine bežného, nie príliš znečisteného riadu.
Nižšia teplota má ešte jeden pozitívny efekt: čistiace tablety sa rozpúšťajú plynulejšie a rovnomerne, takže riad je po ukončení cyklu čistý bez toho, aby ste museli niektoré kúsky opätovne preplachovať. Pre mnohé domácnosti je to príjemné prekvapenie, pretože dlhší čas cyklu zvádza k obavám, že umývanie bude menej kvalitné – opak je však pravdou.
Ak eco režim zapínate pravidelne, úspory sa začnú kumulovať. V prípade úsporných moderných modelov dokáže tento režim znížiť ročné náklady skutočne výrazne.
Ako ešte znížiť náklady na prevádzku umývačky
Eco režim je iba jedným z krokov, ktoré pomáhajú optimalizovať spotrebu. Ak chcete získať z vašej umývačky maximum, oplatí sa dodržiavať aj ďalšie zásady:
1. Vyberte si energeticky úsporný model
Spotrebiče v triede A môžu byť na začiatku o niečo drahšie, no investícia sa vráti v nižšej spotrebe už v prvých rokoch používania.
2. Spúšťajte umývačku iba plnú
Poloprázdna umývačka môže spotrebovať rovnaké množstvo energie aj vody ako plná. Preto má zmysel chvíľu počkať a zapnúť ju až vtedy, keď je riadu dostatok.
3. Využívajte odložený štart
Ak máte dvojtarifnú elektrinu alebo lacnejšie nočné hodiny, práve táto funkcia vám umožní prať riad v čase, keď sú náklady najnižšie.
4. Čisté filtre, čistý riad
Usadeniny a mastnota na filtroch môžu spôsobiť nižší výkon, väčšiu spotrebu a niekedy aj zápach. Preto je dobré filtre prepláchnuť aspoň raz za dva týždne.
5. Nepreháňajte to s čistiacim prostriedkom
Priveľa prášku alebo gélu môže narobiť viac škody než úžitku – nadmerná pena oslabuje proces umývania a môže zanechávať stopy na riade.
Ak spojíte eco režim s týmito jednoduchými postupmi, prevádzka vašej umývačky sa môže stať oveľa lacnejšou. Stačí jedno nenápadné tlačidlo, ktoré väčšina ľudí prehliada, a vaše ročné účty môžu vyzerať úplne inak.