Na toto pri triedení šatníka zabúda väčšina ľudí – a potom ľutuje

Aj keď popoludní ešte občas vystúpi teplota pomerne vysoko, rána už bývajú chladné a bez teplejšieho svetra sa nezaobídeme. Práve toto obdobie je ideálne na to, aby sme sa pozreli do šatníka a urobili v ňom poriadok. Zdanlivo jednoduchá úloha nám môže priniesť viac výhod, než by sme čakali – nielen viac miesta, ale aj väčší prehľad a pocit, že máme veci pod kontrolou.
Preplnený šatník = každodenný chaos
Keď na vešiakoch ešte stále visia letné tričká a šaty, no siahame už po svetroch a zimných kabátoch, šatník sa mení na skladisko. Výber oblečenia sa stáva komplikovanou logistikou – hľadáme, presúvame a strácame čas. Riešenie je jednoduché: dôkladná revízia a triedenie vecí.
Jeseň ako ideálny čas na očistu
Práve jesenné obdobie je skvelou príležitosťou na triedenie oblečenia. Každý z nás vie, ktoré kúsky nosil naposledy pred rokmi, na ktoré sa teší vždy, keď príde ich sezóna, a ktoré by najradšej už nikdy nevidel. Rozhodovanie nie je vždy jednoduché, no odmena je jasná – prehľadnejší, vzdušnejší šatník a pocit, že dýcha nielen oblečenie, ale aj my sami.
Všetko musí zo skrine von
K bežnému prekladaniu sa nepristupujte – nič to nevyrieši. Skutočné triedenie znamená vytiahnuť všetko zo skrine. Každý kus vezmite do rúk a pokojne si ho aj vyskúšajte. Potom sa úprimne spýtajte: „Oblečiem si to ešte niekedy?“ Ak je odpoveď záporná, je čas posunúť ho ďalej.
Čo s nepotrebným oblečením?
Nemusíte všetko hneď vyhodiť.
- Predaj – mnoho kúskov sa dá ešte predať cez internetové bazáre.
- Darovanie – charitatívne organizácie alebo zbierky oblečenia vždy ocenia, keď im dáte druhý život.
- Recyklácia – zničené a nenositeľné veci patria do textilného odpadu.
Takto sa vám triedenie môže dokonca oplatiť – získate pár eur navyše alebo dobrý pocit, že ste pomohli.
Ako sa vyhnúť sentimentu
Najťažšia časť triedenia je zbaviť sa kúskov, ku ktorým máme citový vzťah. Skúste si položiť jednoduchú otázku: „Nosil som to tento rok?“ Ak nie, je veľmi malá pravdepodobnosť, že po to siahnem budúci. Takéto oblečenie môže niekomu inému urobiť rovnakú radosť, akú kedysi robilo vám.
Kategória „možno“
Niektoré veci si predsa len nechceme hneď vyradiť. Tie uložte do krabice, označte ju a dajte na menej prístupné miesto – napríklad na dno skrine. Ak si na obsah krabice spomeniete na jar a budete ho chcieť nosiť, zostane. Ak nie, znamená to, že patrí niekam inam.
Nezabudnite vyčistiť aj samotnú skriňu
Po vyradení oblečenia prichádza čas aj na očistu šatníkovej skrine. Prach, vlákna a drobné nečistoty sa v nej usadzujú, aj keď domácnosť pôsobí bezchybne čistá. Rýchle povysávanie, pretrenie políc a vyvetranie skrine sú posledným krokom k sviežemu priestoru.
Logika pri ukladaní zimných vecí
Keď už máte pripravený priestor, naskladnite zimné kúsky premyslene. To, čo nosíte denne, by malo byť poruke. Na vyššie police patria kabáty alebo oblečenie, ktoré využijete len príležitostne. Takto si uľahčíte každodenné obliekanie a nebudete mať pocit chaosu.
Ukladajte len čisté oblečenie
Predtým, než odložíte letné šaty či tričká, uistite sa, že sú čisté a suché. Aj malá škvrnka môže byť lákadlom pre moly alebo iných škodcov, zvyšková vlhkosť zas spustiť plesne. Najlepšou voľbou sú vakuové vrecká, ktoré šetria miesto a chránia textil. Ak ich nemáte, poslúžia aj uzatvárateľné krabice.
Prečo sa oplatí pravidelnosť
Možno sa zdá, že ide o zbytočnú prácu, no opak je pravdou. Ak by sme šatník netriedili pravidelne, za pár rokov by bol preplnený nepotrebnými vecami, ktoré by nám len brali priestor. Uprataný a vzdušný šatník znamená nielen prehľad, ale aj príjemnejšie bývanie. V čistom a usporiadanom priestore sa jednoducho žije lepšie.
Triedenie šatníka pred zimou je teda viac než len upratovanie – je to spôsob, ako si uľahčiť život, spríjemniť každodennú rutinu a zároveň dať veciam druhú šancu.