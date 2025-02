Na svokrin trik na lúpanie cesnaku len tak nezabudnem. Stačil vrchnák od piva a všetko šlo ako po masle

Zvyšný vývar po varení mäsa alebo polievky môžete naliať do formy a zamraziť. Kedykoľvek potom potrebujete posilniť chuť pokrmu, stačí vybrať pár kociek a pridať ich do hrnca či na panvicu.

Káva vo forme ľadových kociek je tiež výborným nápadom. Ak vám ostalo trocha kávy, nalejte ju do nádoby a nechajte zamraziť. V horúcich dňoch stačí hodiť niekoľko kávových kociek do pohára so studeným mliekom alebo vodou. Nielenže tým dosiahnete zaujímavejšiu chuť, ale získate aj príval energie.