Na okraji slnečnej sústavy sa deje niečo zvláštne. Objavujú sa ďalšie telesá pripomínajúce 3I/ATLAS

V posledných rokoch sa astronómom darí objavovať čoraz menšie a vzdialenejšie telesá v oblasti za obežnou dráhou Neptúna. Medzi bežnými transneptunickými objektmi (TNO) sa občas objavia aj také, ktoré svojou dráhou alebo rýchlosťou vyvolávajú otázky o ich pôvode. Niektoré z nich majú vlastnosti pripomínajúce známy objekt 3I/ATLAS – tretí potvrdený medzihviezdny návštevník, ktorý preletel našou sústavou.
Nejde však o dôkaz, že všetky tieto objekty sú medzihviezdne. V súčasnosti ide len o podozrivé alebo neobvykle sa správajúce telesá, ktoré si vyžadujú dlhšie a presnejšie pozorovania.
Čo je 3I/ATLAS a prečo je výnimočný?
3I/ATLAS je doposiaľ tretím potvrdeným medzihviezdnym objektom – po 1I/ʻOumuamua a kométe 2I/Borisov.
Označenie „medzihviezdny“ znamená jednoznačný vedecký fakt:
jeho dráha nemôže pochádzať zo slnečnej sústavy.
Objekt sa pohybuje po hyperbolickej trajektórii s pozitívnou orbitálnou energiou, čo znamená, že:
- neprináleží gravitácii Slnka
- iba preletel okolo a opúšťa našu sústavu späť do medzihviezdneho priestoru
Jedným z hlavných dôvodov, prečo vzbudil takú veľkú pozornosť, je skutočnosť, že medzihviezdne telesá sú mimoriadne vzácne a poskytujú unikátne informácie o prostredí, v ktorom vznikli.
Transneptunické objekty a ich pôvod: čo je potvrdené?
V oblastiach Kuiperovho pásu a Oortovho oblaku sa podľa dobre podložených modelov nachádzajú miliardy ľadových a kamenných telies. Ide o pozostatky z obdobia formovania slnečnej sústavy.
Zatiaľ neexistujú dôkazy, že by niektoré z bežne pozorovaných transneptunických objektov pochádzali mimo našej sústavy.
To však nevylučuje, že jednotlivé telesá môžu mať nezvyčajné dráhy, napríklad v dôsledku:
- dávnych gravitačných interakcií s planétami
- kolízií medzi malými telesami
- presunov spôsobených rezonanciami s Neptúnom
Vedecké modely takéto správanie vysvetľujú aj bez potreby predpokladať medzihviezdny pôvod.
Môžu byť niektoré z týchto telies medzihviezdne?
Momentálne platí:
✔️ Je možné, že medzi objektmi na okraji slnečnej sústavy sa nachádzajú ďalší medzihviezdni návštevníci.
❗ Nie je však nič potvrdené.
Na to, aby bolo možné teleso označiť za medzihviezdne, musí:
- mať jasne hyperbolickú dráhu
- preukázateľne uniknúť gravitácii Slnka
- a jeho pohyb musí byť vysvetliteľný iba príchodom zvonka
Väčšina podozrivých objektov zatiaľ nespĺňa všetky tieto kritériá. Astronómovia preto s označovaním nových nálezov za medzihviezdne postupujú veľmi opatrne.
Prečo je výskum týchto telies dôležitý?
Objekty, ktoré prichádzajú mimo našej sústavy, sú pre vedu extrémne cenné. Nesú informácie o:
- chemickom zložení iných planetárnych systémov
- podmienkach pri ich vzniku
- procesoch, ktoré formujú planéty v rôznych častiach galaxie
Každý takýto objekt je akoby prírodná vzorka z úplne iného sveta.
Zároveň platí, že výskum vzdialených telies v Kuiperovom páse a potenciálne v Oortovom oblaku pomáha pochopiť históriu našej vlastnej slnečnej sústavy.
Čo nás čaká ďalej?
Objavovanie podobných objektov bude pravdepodobne pokračovať. Dôvod je jednoduchý: moderné teleskopy a automatizované prehliadky oblohy, ako napríklad Vera Rubin Observatory, umožnia sledovať aj veľmi slabé a vzdialené telieska, ktoré by ešte pred pár rokmi nikto nevidel.
To znamená:
- viac dát
- presnejšie merania
- a väčšiu šancu objaviť ďalší potvrdený medzihviezdny objekt
Zatiaľ však platí, že okraj slnečnej sústavy nie je plný medzihviezdnych telies – skôr ide o obrovskú a zložito sa správajúcu populáciu objektov, ktoré vznikli spolu s naším Slnkom.
Zhrnutie
- 3I/ATLAS je skutočne medzihviezdne teleso.
- Objavujú sa nezvyčajné objekty v transneptunickej oblasti, no nie je potvrdené, že majú rovnaký pôvod.
- Väčšina pozorovaných telies môže byť vysvetlená bežnými gravitačnými procesmi.
- Výskum týchto objektov je dôležitý, pretože pomáha pochopiť pôvod planetárnych systémov.
- S príchodom nových technológií môže byť medzihviezdnych objavov v budúcnosti viac.