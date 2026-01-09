Na okraji slnečnej sústavy sa deje niečo zvláštne. Objavujú sa ďalšie telesá pripomínajúce 3I/ATLAS

slnečná sústava Foto: www.shutterstock.com

V posledných rokoch sa astronómom darí objavovať čoraz menšie a vzdialenejšie telesá v oblasti za obežnou dráhou Neptúna. Medzi bežnými transneptunickými objektmi (TNO) sa občas objavia aj také, ktoré svojou dráhou alebo rýchlosťou vyvolávajú otázky o ich pôvode. Niektoré z nich majú vlastnosti pripomínajúce známy objekt 3I/ATLAS – tretí potvrdený medzihviezdny návštevník, ktorý preletel našou sústavou.

Nejde však o dôkaz, že všetky tieto objekty sú medzihviezdne. V súčasnosti ide len o podozrivé alebo neobvykle sa správajúce telesá, ktoré si vyžadujú dlhšie a presnejšie pozorovania.

Čo je 3I/ATLAS a prečo je výnimočný?

3I/ATLAS je doposiaľ tretím potvrdeným medzihviezdnym objektom – po 1I/ʻOumuamua a kométe 2I/Borisov.

Označenie „medzihviezdny“ znamená jednoznačný vedecký fakt:
jeho dráha nemôže pochádzať zo slnečnej sústavy.

Objekt sa pohybuje po hyperbolickej trajektórii s pozitívnou orbitálnou energiou, čo znamená, že:

  • neprináleží gravitácii Slnka
  • iba preletel okolo a opúšťa našu sústavu späť do medzihviezdneho priestoru

Jedným z hlavných dôvodov, prečo vzbudil takú veľkú pozornosť, je skutočnosť, že medzihviezdne telesá sú mimoriadne vzácne a poskytujú unikátne informácie o prostredí, v ktorom vznikli.

Transneptunické objekty a ich pôvod: čo je potvrdené?

V oblastiach Kuiperovho pásu a Oortovho oblaku sa podľa dobre podložených modelov nachádzajú miliardy ľadových a kamenných telies. Ide o pozostatky z obdobia formovania slnečnej sústavy.

Zatiaľ neexistujú dôkazy, že by niektoré z bežne pozorovaných transneptunických objektov pochádzali mimo našej sústavy.

To však nevylučuje, že jednotlivé telesá môžu mať nezvyčajné dráhy, napríklad v dôsledku:

  • dávnych gravitačných interakcií s planétami
  • kolízií medzi malými telesami
  • presunov spôsobených rezonanciami s Neptúnom

Vedecké modely takéto správanie vysvetľujú aj bez potreby predpokladať medzihviezdny pôvod.

Môžu byť niektoré z týchto telies medzihviezdne?

Momentálne platí:

✔️ Je možné, že medzi objektmi na okraji slnečnej sústavy sa nachádzajú ďalší medzihviezdni návštevníci.

Nie je však nič potvrdené.

Na to, aby bolo možné teleso označiť za medzihviezdne, musí:

  • mať jasne hyperbolickú dráhu
  • preukázateľne uniknúť gravitácii Slnka
  • a jeho pohyb musí byť vysvetliteľný iba príchodom zvonka

Väčšina podozrivých objektov zatiaľ nespĺňa všetky tieto kritériá. Astronómovia preto s označovaním nových nálezov za medzihviezdne postupujú veľmi opatrne.

Prečo je výskum týchto telies dôležitý?

Objekty, ktoré prichádzajú mimo našej sústavy, sú pre vedu extrémne cenné. Nesú informácie o:

  • chemickom zložení iných planetárnych systémov
  • podmienkach pri ich vzniku
  • procesoch, ktoré formujú planéty v rôznych častiach galaxie

Každý takýto objekt je akoby prírodná vzorka z úplne iného sveta.

Zároveň platí, že výskum vzdialených telies v Kuiperovom páse a potenciálne v Oortovom oblaku pomáha pochopiť históriu našej vlastnej slnečnej sústavy.

Čo nás čaká ďalej?

Objavovanie podobných objektov bude pravdepodobne pokračovať. Dôvod je jednoduchý: moderné teleskopy a automatizované prehliadky oblohy, ako napríklad Vera Rubin Observatory, umožnia sledovať aj veľmi slabé a vzdialené telieska, ktoré by ešte pred pár rokmi nikto nevidel.

To znamená:

  • viac dát
  • presnejšie merania
  • a väčšiu šancu objaviť ďalší potvrdený medzihviezdny objekt

Zatiaľ však platí, že okraj slnečnej sústavy nie je plný medzihviezdnych telies – skôr ide o obrovskú a zložito sa správajúcu populáciu objektov, ktoré vznikli spolu s naším Slnkom.

Zhrnutie

  • 3I/ATLAS je skutočne medzihviezdne teleso.
  • Objavujú sa nezvyčajné objekty v transneptunickej oblasti, no nie je potvrdené, že majú rovnaký pôvod.
  • Väčšina pozorovaných telies môže byť vysvetlená bežnými gravitačnými procesmi.
  • Výskum týchto objektov je dôležitý, pretože pomáha pochopiť pôvod planetárnych systémov.
  • S príchodom nových technológií môže byť medzihviezdnych objavov v budúcnosti viac.

