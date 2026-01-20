Na Kanárskych ostrovoch sa opäť objavili nebezpečné škodce. Úrady vydali nové upozornenia

Kanárske ostrovy patria k destináciám, ktoré lákajú stabilným počasím a pokojnou dovolenkovou atmosférou. V posledných týždňoch však miestne úrady zverejnili niekoľko upozornení týkajúcich sa invazívnych živočíchov. Nejde o situáciu, ktorá by ohrozovala turistický ruch, no ostrovy pripomínajú, že klimatické zmeny a intenzívne cestovanie vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie nepôvodných druhov.
Invazívne druhy sa šíria rýchlejšie v dôsledku otepľovania a turizmu
Kanárske ostrovy sú dlhodobo považované za citlivú oblasť, kde sa dôsledky globálneho otepľovania prejavujú rýchlejšie než v kontinentálnej Európe. Teplejšie podnebie, hustá letecká doprava a neustály pohyb turistov umožňujú preniknúť druhom, ktoré predtým na ostrovoch neprežili.
Odborníci upozorňujú, že ak sa invazívny druh rozšíri, je veľmi ťažké ho neskôr eradikovať. Preto kladú dôraz na včasné varovanie a rýchle zaznamenanie podozrivého výskytu.
Tenerife bojuje s malým ohnivým mravcom – invazívnym druhom s bolestivým bodnutím
Najviac pozornosti v poslednom období púta malý ohnivý mravec (Wasmannia auropunctata). Jeho výskyt bol na ostrove Tenerife potvrdený už v minulosti, no nedávno sa objavili nové ohniská, najmä v okolí turistických lokalít.
Tento mravec patrí medzi najinvazívnejšie druhy sveta. Je mimoriadne drobný, takže ho človek ľahko prehliadne, no dokáže sa rýchlo usadiť v záhradách, urbanizovaných oblastiach či v okolí hotelových rezortov.
Jeho bodnutie je bolestivé a spôsobuje pálenie, začervenanie a opuch. U citlivých osôb sa môžu vyskytnúť aj výraznejšie kožné reakcie. Nebezpečný je však aj z ekologického hľadiska – vytláča pôvodný hmyz a postupne narúša prirodzené ekosystémy.
Úrady preto vyzývajú obyvateľov aj návštevníkov, aby si všímali nezvyčajné kolónie mravcov a v prípade podozrenia informovali miestne inštitúcie. Včasné ohlásenie je kľúčové pre to, aby sa ohnisko rozšírenia podarilo izolovať.
Invazívne komáre ostávajú pod dohľadom – ide o dlhodobé sledovanie, nie o dôvod na paniku
Ďalšou témou, ktorú úrady pravidelne monitorujú, sú invazívne druhy komárov. Ide najmä o komára Aedes aegypti a Aedes albopictus, ktoré sa v Európe v posledných rokoch šíria. Tieto druhy sú vo svete známe ako potenciálni prenášači chorôb, no na Kanárskych ostrovoch sa výskyt stále kontroluje a situácia je stabilná.
Zdravotnícke úrady zdôrazňujú, že nie je dôvod na znepokojenie. Doporučujú iba bežné preventívne opatrenia – najmä počas teplých mesiacov používať repelent a chrániť sa pred štípaním, čo väčšina turistov aj tak robí automaticky.
Kanárske ostrovy zostávajú bezpečné. Potrebná je iba väčšia všímavosť
Pre bežného dovolenkára sa na Kanárskych ostrovoch nič dramatické nemení. Pláže, turistické atrakcie aj hotely fungujú bez obmedzení a ostrovy sú naďalej považované za jednu z najbezpečnejších destinácií v Európe.
Úrady však pripomínajú, že včasné zaznamenanie invazívnych druhov je mimoriadne dôležité. Preto odporúčajú jednoduchú vec: užívať si dovolenku, no zároveň nevnímať prírodu ako samozrejmosť. Problémy, ktoré na začiatku pôsobia nenápadne, môžu mať v budúcnosti výrazný vplyv na miestne ekosystémy.