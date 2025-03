Na jar premeníte svoj trávnik na rozprávkový. Stačí ho posypať jedným korením a získa čarovný vzhľad

Na jar chcete každý rok vidieť sviežo zelený trávnik, ktorý bude doslova pýchou vašej záhrady? V tom prípade by ste mali siahnuť po jednom jednoduchom, no často nedocenenom kuchynskom korení – po škorici. Toto sladko voňajúce korenie môže zohrávať dôležitú úlohu pri ochrane vašej zelene, a to nielen proti drobným škodcom či plesniam. Mnoho pestovateľov už túto metódu vyskúšalo a nedajú na ňu dopustiť. Prečo vlastne škorica funguje, a ako ju môžete využiť práve na svojom trávniku?