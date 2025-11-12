Na Istrii otvorili nový luxusný rezort za viac než 84 miliónov eur. Z bývalých kasární vznikla oáza pokoja a elegancie

Na pobreží chorvátskej Istrie, len pár minút od historického centra mesta Pula, vyrástol jeden z najzaujímavejších hotelových projektov posledných rokov. Na poloostrove Svätá Katarina Monumenti otvorili exkluzívny Heritage & Resort Hotel Monumenti, ktorý premenil bývalé rakúsko-uhorské kasárne na moderný päťhviezdičkový rezort plný histórie, luxusu a výnimočnej atmosféry.
Pozrite si podrobnú videorecenziu rezortu, ktorá ukazuje izby, spoločné priestory aj okolie:
Celková investícia dosiahla približne 84,3 milióna eur. Projekt vznikol s cieľom spojiť architektonické dedičstvo minulosti s moderným pohodlím a vytvoriť miesto, ktoré bude lákať návštevníkov po celý rok, nielen počas letnej sezóny.
Miesto, kde sa história stretáva s morom
Rezort sa nachádza na poloostrove Sv. Katarina, len niekoľko minút jazdy od centra Puly. Lokalita ponúka výnimočné výhľady – na jednej strane na antické jadro mesta s rímskym amfiteátrom, na druhej na ostrovy Národného parku Brijuni.
Tento kút Istrie je známy svojou pokojnou atmosférou a množstvom zelene. Hostia tu môžu cez deň relaxovať na pláži a večer si vychutnať romantickú prechádzku popri mori či ochutnávku miestnych vín a olivových olejov.
Prestavba s rešpektom k minulosti
Heritage & Resort Hotel Monumenti vznikol rekonštrukciou pôvodných vojenských budov z čias Rakúsko-Uhorska, ktoré sú dnes chránenou kultúrnou pamiatkou. Architekti zachovali autentický vzhľad kasární, no zároveň ich doplnili o moderné presklené krídlo s elegantným minimalistickým dizajnom.
Interiéry vynikajú harmóniou tradície a moderny – pastelové tóny, fotografie historickej Puly a retro detaily sa spájajú s modernými technológiami a luxusným vybavením, ktoré zaručuje maximálny komfort.
Komfort, ktorý ohromí
Rezort ponúka spolu 106 izieb, z toho:
58 izieb v historickej časti (priemerná rozloha 33 m²)
40 izieb a 8 apartmánov v novom krídle s veľkosťou od 70 do 120 m²
Všetky izby majú výhľad na more alebo zeleň poloostrova.
Hostia môžu využívať krytý vyhrievaný bazén, wellness centrum, sauny, vírivku aj súkromnú pláž s promenádou. K dispozícii je tiež slnečná terasa s plochou približne 1 500 m² a konferenčné centrum s kapacitou približne 400 osôb, vhodné na firemné akcie či svadby.
Viac než len hotel pri mori
Tento projekt nie je iba ďalším luxusným hotelom. Je to investícia do budúcnosti cestovného ruchu v regióne, ktorá má podporiť celoročné využitie a zároveň zachovať historickú hodnotu miesta.
Rezort ponúka spojenie histórie, prírody a moderného luxusu – ideálne miesto pre tých, ktorí chcú ráno behať popri mori a večer si vychutnať kokteil pod hviezdami.
Pula – antické mesto s moderným duchom
Mesto Pula má viac než 3 000 rokov histórie. Založili ho pôvodní Histri, a v roku 177 pred Kristom sa dostalo pod nadvládu Rimanov, ktorí ho premenili na významné prístavné centrum.
Dnes sa Pula pýši jedným z najzachovalejších rímskych amfiteátrov na svete, Chrámom Augusta a množstvom ďalších pamiatok. Popri histórii ponúka aj moderné kaviarne, reštaurácie a pobrežné promenády, vďaka čomu je ideálnym miestom na dovolenku.
Ako sa tam dostať
Najbližšie letisko – Pula Airport – je vzdialené len 10 až 15 minút jazdy autom od rezortu.
Z centra Puly sa sem dá prísť autom, taxíkom alebo hotelovým transferom, pričom hotel má vlastné parkovacie miesta priamo v areáli.
Tip pre návštevníkov
Ak plánujete návštevu, odporúča sa izba s výhľadom na Brijuni alebo na západ slnka – pohľad na more je odtiaľ nezabudnuteľný.
Najlepšie obdobie na pobyt je jar alebo jeseň, keď je teplo, more príjemné a na Istrii vládne pokojnejšia atmosféra.
Symbol premeny minulosti na luxus
Heritage & Resort Hotel Monumenti je dôkazom, že aj miesta s vojenskou minulosťou môžu dostať nový, elegantný zmysel. Vďaka prepojeniu architektúry, histórie a moderného dizajnu vznikol rezort, ktorý posúva úroveň chorvátskeho turizmu na novú úroveň.
Otvorený bol v máj 2024 a už dnes sa zaraďuje medzi najprestížnejšie hotely na Istrii.