Na Floride padali zo stromov zmrznutí leguáni. Štát zasiahli najnižšie teploty za posledných 35 rokov

Florida patrí medzi najteplejšie oblasti USA, no niekoľkokrát do roka sa sem môže dostať studený vzduch zo severu. Vtedy sa objaví jav, ktorý priťahuje pozornosť celého sveta: leguány padajú zo stromov ako bezvládne telá.
Hoci to vyzerá dramaticky, ide o prirodzenú reakciu studenokrvných živočíchov na rýchle ochladenie. Väčšina týchto zvierat nie je mŕtva — len dočasne stráca schopnosť pohybu.
Sekcia s videom: dokumentárny pohľad na zeleného leguána
V pôvodnom článku bolo uvedené aj video, ktoré približuje život leguána zeleného a jeho správanie v prírode. Odkaz zostáva zachovaný:
Ako leguány reagujú na nízke teploty?
Leguány zelené pochádzajú z tropických oblastí, kde teplota zostáva stabilne vysoká. Ich telo nie je prispôsobené chladným podmienkam, preto na pokles teplôt reagujú veľmi citlivo.
Overené fakty:
- optimálna teplota pre leguány je približne 25–30 °C
- keď teplota klesne pod 10 °C, metabolizmus sa výrazne spomaľuje
- v rozmedzí 4–7 °C dochádza k stuhnutiu svalov
- zvieratá sa nedokážu udržať na konári a padajú na zem ako nehybné
Tieto stavy sú dočasné. Leguán síce vyzerá ako mŕtvy, ale je len v hlbokej letargii, podobnej úspornému režimu.
Leguány na Floride nie sú pôvodným druhom
Leguán zelený bol na Floridu zavlečený človekom. Postupne sa rozšíril do voľnej prírody, kde sa mu v teplom podnebí darí až nadmieru dobre. Preto je dnes považovaný za invazívny druh.
Studené vlny sa v tejto oblasti objavujú opakovane — zdokumentované sú napríklad v rokoch 2010, 2018, 2020 aj 2024. Počas týchto udalostí sa často objaví rovnaký fenomén: pozemné komunikácie a dvory bývajú posiate nehybnými leguánmi.
Prečo väčšina leguánov prežije?
Hoci chlad môže byť pre niektoré jedince smrteľný, prax ukazuje, že:
- väčšina leguánov sa po oteplení preberie bez následkov
- letargia je prirodzený obranný mechanizmus
- dlhšie trvajúce mrazy môžu spôsobiť úhyn, no krátke studené epizódy populáciu výrazne neovplyvňujú
Zvieratá sa po návrate teplejšieho počasia rýchlo vracajú k bežnej aktivite.
Sú leguány počas stuhnutia nebezpečné?
Áno, môžu byť. Keď sú prechladnuté, nedokážu sa hýbať, ale:
- stále reagujú na dotyk
- môžu v strese trhnúť hlavou alebo uhryznúť
- preto sa neodporúča manipulovať s nimi
Letargia sama osebe nepredstavuje pre človeka hrozbu, no priamy kontakt môže byť riskantný.
Ako chlad ovplyvňuje populáciu leguánov?
Dlhodobé pozorovania ukazujú, že:
- krátke ochladenia populáciu trvalo neoslabujú
- úhyn nastáva najmä u mladých, malých alebo oslabených jedincov
- po oteplení sa populácia rýchlo zotavuje
- chlad funguje ako prirodzený regulátor invazívneho druhu
Zhrnutie: Jav je reálny a vedecky vysvetliteľný
- Leguány padajú zo stromov pri teplotách pod 10 °C.
- Väčšina zvierat prežije a po oteplení sa oživí.
- Ide o opakovane pozorovaný fenomén, nie o katastrofu.
- Chladné epizódy majú iba krátkodobý vplyv na populáciu.