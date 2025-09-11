Na čo slúži spodná zásuvka v chladničke? Nie je určená len na zeleninu

Keď otvoríte chladničku, na samom spodku si určite všimnete špeciálnu zásuvku. Väčšina ľudí ju pozná ako „šuplík na zeleninu“, no v skutočnosti jej funkcia siaha ďalej, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Zásuvka a vlhkosť – hlavný dôvod jej existencie
V moderných chladničkách býva táto zásuvka často vybavená posuvníkom, ktorý umožňuje regulovať vlhkosť. To je jej skutočné poslanie – udržať potraviny, ktoré potrebujú viac vlhkého prostredia, dlhšie čerstvé. Nejde teda len o klasický priestor na uloženie zeleniny, ale o miesto, kde dokážete simulovať prostredie podobné prirodzenej vlhkosti.
Čím viac zásuvku otvoríte, tým viac vzduchu v nej prúdi a vlhkosť klesá. Naopak, keď je posuvník zatvorený, vlhkosť stúpa. Ak vaša chladnička nemá takéto ovládanie, počítajte s tým, že sa v zásuvke prirodzene drží vyššia vlhkosť.
Ktorá zelenina a ovocie sem patrí?
Nie všetky druhy ovocia a zeleniny sú vhodné na skladovanie v tomto priestore. Vysoká vlhkosť prospieva najmä tým, ktoré rýchlo vädnú. Typickým príkladom je listová zelenina, napríklad hlávkový šalát.
Ak chcete, aby vám šalát vydržal čo najdlhšie:
- Po prinesení ho opláchnite.
- Nechajte ho odkvapkať alebo použite ručnú odstredivku.
- Zabaľte listy do čistej utierky.
- Takto pripravený ho vložte do spodnej zásuvky – ostane svieži a navyše bude hneď pripravený na použitie.
Prečo je dôležité odstrániť plastový obal
Mnohé druhy zeleniny a ovocia sa predávajú v igelite. Ten je však pre dlhodobé skladovanie nepriateľom – zelenina sa v ňom „dusí“. Preto odstráňte obaly z brokolice, uhoriek či šalátu hneď, ako prídete z obchodu. Zelenina tak bude môcť „dýchať“ a ostane čerstvá dlhšie.
Pozor na etylén – plyn, ktorý urýchľuje dozrievanie
Niektoré druhy ovocia a zeleniny počas dozrievania uvoľňujú etylén – rastlinný hormón v plynnej forme. Ten spôsobuje, že okolité plody rýchlejšie dozrievajú, ale zároveň sa môžu aj skôr pokaziť.
Medzi silných producentov etylénu patria:
- zelenina: rajčiny, zemiaky, špargľa
- ovocie: jablká, banány, hrušky, avokádo, mango, citrusy či slivky
Naopak, citlivé na etylén sú napríklad špenát, kukurica, kapusta, hlávkový šalát, paprika, uhorky, brokolica, bylinky či huby.
Ak chcete predísť rýchlemu kazeniu, je dobré tieto potraviny od seba oddeliť. Buď použite uzatvárateľné krabičky, alebo nastavte zásuvku na nižšiu vlhkosť, aby sa plyn nehromadil. Niektoré chladničky sú už dnes vybavené špeciálnymi filtrami, ktoré etylén zachytávajú.
Ako si správne zorganizovať zásuvku?
- Ukladajte ovocie a zeleninu do menších boxov s viečkom – zabránite miešaniu pachov a šíreniu etylénu.
- Potraviny, ktoré spotrebujete rýchlejšie, majte vždy vpredu.
- Ak máte dve zásuvky, jednu môžete využiť na ovocie a zeleninu a druhú na mäso, ryby alebo hydinu – všetko bude hygienickejšie a prehľadnejšie.
Spodná zásuvka v chladničke je teda oveľa sofistikovanejšia, než si väčšina ľudí myslí. Správnym využívaním dokážete výrazne predĺžiť čerstvosť potravín a zároveň predísť zbytočnému plytvaniu.