Na čo myslieť pri výbere kuchynského drezu?

Kuchyňa je srdce domácnosti. Jednotlivé prvky by mali spĺňať ako praktické, tak aj estetické nároky. Jednou z najdôležitejších častí je bezpochyby aj kuchynský drez. Na čo pri jeho výbere pamätať?

Hoci je väčšina domácností vybavená umývačkou riadu, na dôležitosť drezu to nemá príliš veľký vplyv. Popri klasickom umývaní riadu (ktorý do určitej miery nahradila umývačka) v dreze oplachujeme potraviny, umývame si ruky, napúšťame vodu na prípravu jedál a nápojov… Tiež tu často odkladáme špinavý riad, než ho umyjeme. Kuchynský drez je teda veľmi dôležitým prvkom a jeho výberu by sme mali venovať pozornosť.

Materiál rozhoduje

Nerezový drez

Klasickým materiálom pre kuchynské drezy je nerez. Výhodou je vysoká odolnosť voči chémii a vysokým teplotám, ľahko sa udržuje a pôsobí nadčasovo. Úskalím tohto materiálu je riziko škrabancov, ale aj fakt, že sú na ňom vidieť zaschnuté kvapky.

Granitový drez

Moderným kompozitným materiálom pre kuchynské drezy je granit (tiež fragranit či silgranit), zmes drveného kameňa (zvyčajne žula a kremeň), akrylátovej polymérovej živice a farbiva. Výhodou je vysoká odolnosť (a farebná stálosť), prírodný vzhľad a najmä široká ponuka odtieňov. Niekomu nemusí vyhovovať istá „hrubosť“ povrchov, ktorá imituje kameň.

Keramický drez

Luxusným variantom sú keramické kuchynské drezy, ktoré vynikajú vysokou odolnosťou ako voči teplotám, tak chemikáliám. Ich tvary sú hladké a elegantné. Rizikom je tu tvrdý náraz, ktorý môže drez poškodiť, a užšia ponuka farebného ladenia.

Foto: Sanitino

Kam drez umiestniť?

Veľkou témou je, kam presne drez umiestniť. Treba totiž počítať nielen s priestorom na drez, ale aj s kuchynskou batériou, prípadne ďalším vybavením (dávkovač saponátu, miesto pre prípadný filter či drvič odpadov). Podľa vašich priestorových možností potom volíte rozmery a typ drezu. Pokiaľ volíte variant umiestnenia pod okno, vyberte takú batériu, ktorá neobmedzí možnosť otvárania okna, teda buď nižšiu alebo sklopnú. Vybrať si môžete aj šikovný drez, ktorého súčasťou môžu byť závesné systémy pre rôzne sitká, držiaky, dosky… Razom máte pracovnú plochu väčšiu.

Aký typ drezu vybrať?

Medzi najčastejšie varianty bezpochyby patrí drez s plochou na odkvapkávanie, ktorý je určený na inštaláciu na dosku. Na výber sú však aj kuchynské drezy na inštaláciu pod dosku, prípadne do roviny s doskou, okrúhle, rohové, celoplošné (sčasti nahrádzajú pracovnú dosku), dvojdrezy alebo drez s vaničkou na odkvapkávanie. A samozrejme ich kombinácia… Než sa ponoríte do výberu, skontrolujte, koľko priestoru na drez naozaj máte, najmä šírku skrinky. V prípade drezov s plochou alebo vaničkou na odkvapkávanie je potrebné rozhodnúť, či budú umiestnené vľavo alebo vpravo.

Foto: Sanitino

Ako vysoko drez umiestniť?

Aby ste si prácu v kuchyni skôr uľahčili, než skomplikovali, treba prispôsobiť aj výšku pracovnej plochy od podlahy. A s tým súvisí aj výška drezu. Optimálnu výšku drezu stanovíte tak, že sa postavíte rovno, ruky ohnete v lakti do pravého uhla, výška drezu je potom cca 11 cm pod ich úrovňou. Bežná výška kuchynskej linky je 86 cm (pre postavy 160–170 cm). Pokiaľ ste vyššieho vzrastu (postavy vyššie ako 170 cm), potom by sa výška mala pohybovať cca 91–95 cm.

Tipy na záver

Hĺbka drezu by mala byť aspoň 20 cm, inak hrozí, že sa tam nezmestia väčšie kusy riadu.

Rozmer drezu by mal odrážať počet osôb bežne sa nachádzajúcich v domácnosti (viac ľudí = viac varenia = viac riadu = väčší drez).

Plocha na odkvapkávanie nie je ovplyvnená šírkou skrinky, môže zasahovať napríklad nad umývačku riadu.

Nech už vyberiete akýkoľvek drez, dbajte na kvalitnú inštaláciu vrátane hydroizolácie, inak môže dôjsť k poškodeniu pracovnej dosky.

Informačný servis