Myslíte si, že máte doma čisto? Tieto veci perieme príliš zriedka a baktérie sa z nich tešia

Máte pocit, že ste doma naozaj pedantní a pravidelne periete všetko, čo je potrebné? Možno vás prekvapí, že mnoho predmetov každodennej potreby je doslova magnetom na baktérie, plesne či roztoče – a pritom im venujeme minimum pozornosti. Prinášame zoznam najväčších vinníkov, ktorí sú v našich domácnostiach neprávom zanedbávaní a pritom by potrebovali častejšiu starostlivosť.

Vankúše – čisté len naoko

Každý pravidelne perie posteľnú bielizeň, no kto si spomenie, kedy naposledy vypral samotné vankúše? Nie iba návliečky, ale priamo výplne! Ak ste to doteraz nerobili, vedzte, že vankúše denne absorbujú pot, kožný maz, prachové čiastočky a dokonca aj odumreté bunky pokožky. Navyše sú ideálnym prostredím pre roztoče, ktoré dokážu poriadne potrápiť najmä alergikov.

Podľa odborníkov by sa mali vankúše prať minimálne dvakrát za rok, no ideálne každé tri mesiace. Ak máte doma vankúše a prikrývky z dutého vlákna, môžete ich bez obáv vyprať pri teplote 60 °C. Pri sušení pridajte do sušičky tenisové loptičky, ktoré zabezpečia nadýchanú výplň a zbavia ju hrudiek.

Utierky a kuchynské hubky – hororová šou v kuchyni

Utierka na riad môže vyzerať celkom čisto, ale realita je často úplne iná. Denne ju používame na všetko – od utierania riadu cez utretie rúk až po odstránenie drobných nečistôt na kuchynskej linke. Takéto vlhké prostredie je priam rajom pre baktérie.

Utierky by sa preto mali prať aspoň každé tri dni pri teplote 60 °C, aby ste zabezpečili dostatočnú hygienu. A čo notoricky zanedbávané hubky? Tie by ste mali meniť každý týždeň. Ak ich chcete medzi jednotlivými výmenami trochu vydezinfikovať, môžete ich na pár minút ponoriť do misky s vodou a vložiť do mikrovlnnej rúry. Pozor však – túto metódu nikdy nepoužívajte pri hubkách s kovovou časťou!

Prehozy a deky – ukrývajú viac, než sa zdá

Prehoz cez posteľ či deka na pohovke vyzerajú na prvý pohľad čisto a pekne, ale verte, že aj tieto textílie sú častými zdrojmi nečistôt. Zbierajú sa na nich chlpy domácich miláčikov, prach, alergény, ale aj pot, keď si na ne občas ľahneme v oblečení, ktoré sme mali vonku.

Odborníci preto odporúčajú prehozy a deky prať minimálne raz mesačne, obzvlášť ak doma máte zvieratá alebo vás trápia alergie. Väčšina týchto textílií dobre znáša pranie pri 40 °C, vždy však pred praním radšej skontrolujte štítok s odporúčanou teplotou. Po praní ich voľne usušte alebo vložte do sušičky s nižšou teplotou, aby ste zabránili zmršteniu alebo deformácii látky.

Športové tašky a ruksaky – každodenní spoločníci plní baktérií

Pravidelne nosíte svoju športovú tašku alebo batoh, no spomeniete si, kedy naposledy ste im dopriali poriadne vyčistenie? Sú v dennodennom kontakte s potom, špinavým oblečením, topánkami či fľašami na vodu, takže sa v nich hromadia baktérie a nepríjemné pachy.

Dobrou správou je, že väčšinu športových tašiek aj ruksakov môžete prať bez problémov v práčke. Pred praním ich však vždy dôkladne vyprázdnite, obráťte naruby a vložte do staršieho povlaku na vankúš alebo špeciálneho ochranného vaku na pranie. Optimálna teplota je medzi 30 až 40 °C, pričom je vhodné používať jemné odstreďovanie, aby nedošlo k poškodeniu materiálu.