Myslíte si, že doma upratujete správne? Tieto rozšírené mýty vás možno prekvapia

Mnohí z nás majú pocit, že ak sa neustále otáčajú s handrou v ruke, čistota v domácnosti musí byť dokonalá. Pravda však býva úplne iná. Upratovanie často komplikuje množstvo zaužívaných mýtov, ktoré prežívajú celé generácie. Niekedy pochádzajú ešte z čias, keď ľudia nemali k dispozícii moderné čistiace prostriedky, inokedy ide len o „babské rady“, ktoré síce znejú lákavo, no v skutočnosti nefungujú – a neraz dokonca škodia.
Keď sa týchto zbytočných návykov zbavíte, zistíte, že domáce upratovanie vôbec nemusí byť nikdy nekončiaci boj. Často pomôže jednoduchší postup, menej chémie a trochu zdravého rozumu. Pozrime sa na najčastejšie mýty, ktoré medzi ľuďmi o upratovaní kolujú, a vysvetlíme si, ako je to v skutočnosti.
Mýtus č. 1: Čím viac čistiaceho prostriedku použijete, tým bude výsledok lepší
Toto je jeden z najrozšírenejších omylov vôbec. Mnohí si myslia, že ak do vedra nalejú extra dávku saponátu či univerzálneho čističa, povrch musí byť zákonite čistejší. Realita je presne opačná.
Nadbytok prostriedku vytvára na podlahe či nábytku lepkavý film, na ktorý sa prach a špina prilepia ešte rýchlejšie než predtým. Povrch tak paradoxne pôsobí špinavejšie, hoci ste upratovali dlhšie a s väčším množstvom chémie.
Pri väčšine prípravkov platí jednoduché pravidlo: dodržujte dávkovanie uvedené na obale. Čistota totiž nezávisí od množstva použitej chémie, ale od správnej techniky a dôkladného zotretia nečistôt.
Mýtus č. 2: Ocot je univerzálny zázrak, ktorý vyčistí všetko
Ocot je nenahraditeľným pomocníkom proti vodnému kameňu a nepríjemným pachom, preto si mnohí myslia, že dokáže vyriešiť úplne každý problém. Lenže to nie je pravda.
Ocot je pomerne kyslý a môže trvalo poškodiť niektoré povrchy:
- prírodný kameň, mramor či žula môžu stratiť lesk
- niektoré typy dlažby sa môžu časom znehodnotiť
- drevené podlahy môže ocot narušiť a oslabiť ich ochrannú vrstvu
Ak si nie ste úplne istí, či konkrétny povrch ocot znesie, je lepšie siahnuť po šetrnom prostriedku určenom na daný materiál a neriskovať.
Mýtus č. 3: Keď to vonia ako citrón, musí to byť dokonale čisté
Príjemná vôňa dodá domácnosti sviežosť, no neznamená to, že povrchy sú skutočne hygienicky čisté. Mnohé osviežovače vzduchu alebo parfémované čističe len prekryjú nepríjemný zápach, no neodstránia baktérie ani mastnotu.
Vôňa je teda len doplnok – nie dôkaz čistoty.
Mýtus č. 4: Prach je najlepšie utierať nasucho
Suchý prachovkový „tanec“ pozná každý. Prejdete po poličke, prach zmizne… a o pár sekúnd je späť. Nie je to ilúzia – suchá handrička prach väčšinou len rozvíri po miestnosti, časť opäť sadne na nábytok a zvyšok ostáva vo vzduchu, ktorý dýchate.
Oveľa účinnejší je mierne navlhčená handra z mikrovlákna, ktorý prach skutočne zachytí a udrží. Toto platí najmä pri tmavom nábytku, elektronike či policiach, kde je každý nový povlak prachu okamžite viditeľný.
Mýtus č. 5: Dezinfekciu treba používať prakticky na všetko
Najmä v posledných rokoch sa dezinfekčné spreje a utierky stali nenahraditeľnou súčasťou domácností. No ich príliš časté používanie nie je vždy na mieste.
Na bežný každodenný upratovací režim – obývačka, spálňa či kuchyňa – väčšinou bohato stačí obyčajný čistiaci prípravok. Dezinfekciu má zmysel použiť len tam, kde je to naozaj potrebné:
- toaleta
- odtoky
- kuchynská linka po práci so surovým mäsom
Inak si doma vytvárate príliš agresívne prostredie, ktoré môže dráždiť pokožku aj dýchacie cesty.
Mýtus č. 6: Okno sa má umývať len v slnečný deň
Logicky to znie pekne – keď je vonku slnko, aspoň lepšie vidíte šmuhy. Lenže presne v takom počasí vznikajú najčastejšie. Čistiaci prípravok totiž rýchlo zasychá, a vy ho nestihnete rovnomerne zotrieť.
Najlepšie výsledky dosiahnete počas zamračeného dňa alebo vtedy, keď na sklo nesvieti priame slnko. Vtedy sa prípravok odparuje pomalšie a vy máte dostatok času na poriadne umytie bez nekonečného leštenia.
Mýtus č. 7: Ak povrch vyzerá na prvý pohľad čisto, tak čisto aj je
Na pohľad uprataná domácnosť ešte neznamená, že je hygienicky čistá. Existujú miesta, ktoré vyzerajú úplne nenápadne, no patria k najšpinavším v celom byte:
- kľučky
- vypínače svetiel
- madlá
- diaľkové ovládače
Pritom sa ich denne dotýkame desiatky krát. Stačí im venovať pár minút navyše pri každom väčšom upratovaní a rozdiel si všimnete okamžite – v čistote aj v pocite.
Ak sa zbavíte týchto mýtov a nahradíte ich rozumnejšími postupmi, upratovanie bude nielen rýchlejšie, ale aj výrazne účinnejšie. A čo je najlepšie, domov bude pôsobiť čistejšie bez toho, aby ste museli tráviť hodiny s vedrom v ruke.