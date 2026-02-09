Mysleli sme si, že čistí prírodu. Tento krab v skutočnosti mení plast na neviditeľný jed

Dlhý čas sa verilo, že krab huslista môže v znečistených mangrovových oblastiach pomáhať prírode tým, že pri preosievaní bahna „zbiera“ aj plastové kúsky. Najnovšie vedecké štúdie však ukazujú, že hoci tento krab plast skutočne konzumuje, neprináša to ekosystému úľavu. Naopak, plast sa v jeho tráviacom systéme mechanicky rozpadá na ešte menšie častice.
Video zachytáva realitu mangrovov v oblasti Turbo
Situácia v mangrovových lesoch pri meste Turbo je tak závažná, že vzbudila pozornosť nielen vedcov, ale aj dokumentaristov. Krátke video dostupné online zachytáva, ako rieka Atrato prináša obrovské množstvá odpadu priamo do mangrovov, kde zostáva uviaznutý medzi koreňmi stromov.
Mangrovové lesy v Kolumbii sú preplnené plastovým odpadom
Severné pobrežie Kolumbie, vrátane mangrovových porastov v okolí mesta Turbo, patrí medzi oblasti, kde sa plastový odpad hromadí extrémne rýchlo. Mangrovy fungujú ako prirodzený filter – všetko, čo prinesie rieka či príliv, tam zostane uviaznuté.
To znamená aj tisíce ton plastov ročne: fľaše, sáčky, obaly či fragmenty väčšieho odpadu. Vedci potvrdzujú, že v mokradiach sa plast rozkladá omnoho pomalšie ako na otvorenom mori, takže sa tu dlhodobo akumuluje a narúša celé ekosystémy.
Krab huslista plast neodstraňuje – iba ho neúmyselne rozdrví
Výskumy z mangrovových oblastí ukázali, že kraby spolu s bahnom prehĺtajú aj mikroplasty. Nedeje sa to zámerne – plast je jednoducho súčasťou sedimentu, ktorý krab preosieva, keď hľadá potravu.
Keď sa plast dostane do jeho tráviaceho traktu, krab ho mechanicky rozdrví na menšie častice. Je to vedľajší efekt jeho prirodzeného spôsobu spracovania potravy, ktorý je prispôsobený na rozomieľanie zrniek piesku a drobných organických zložiek.
Prečo je fragmentácia plastu problém?
Hoci menšie kúsky plastu pôsobia na prvý pohľad „nenápadne“, z environmentálneho hľadiska sú oveľa problematickejšie. Vedecky potvrdené je, že:
- krab nedokáže plast nijako zneškodniť
- dokáže ho rozdrviť na mikro- a nanočastice
- tieto čiastočky sa následne hromadia v sedimente
- veľmi drobné fragmenty ľahko pozrú iné živočíchy
Nanočastice môžu navyše pôsobiť ako malé „nosiče“, na ktoré sa viažu chemické látky z prostredia – napríklad znečistenie z priemyslu či poľnohospodárstva. To však neznamená, že krab vytvára jed. Ide skôr o prirodzenú vlastnosť mikroplastov, ktorú vedci pozorujú všade na svete — bez ohľadu na to, či prešli trávením kraba.
Je tento proces nebezpečný pre ľudí?
Odborníci sa zhodujú na týchto faktoch:
Čo je preukázané:
- mikroplasty sa môžu hromadiť v tkanivách rôznych živočíchov
- môžu ovplyvniť trávenie a metabolizmus drobných organizmov
- majú schopnosť prenikať do potravového reťazca
Čo zatiaľ vedecky potvrdené nie je:
- že by plast rozdrvený krabom bol toxickejší než iné mikroplasty
- že by fragmenty vzniknuté v jeho trávení spôsobovali konkrétne choroby u ľudí
- že by krab premieňal plast na akúkoľvek chemicky jedovatú látku
Riziko teda spočíva v prítomnosti mikroplastov ako takých, nie v ich prechode cez tráviaci trakt kraba huslistu.
Záver: krab nie je hrdina ani hrozba, problémom je samotný plast
Výskumy ukazujú, že krab huslista:
- skutočne konzumuje plast spolu so sedimentom
- rozdrví ho na menšie časti
- čím môže prispieť k rýchlejšiemu šíreniu mikroplastov v mangrovových ekosystémoch
Nejde však o proces, ktorý by plast menil na „neviditeľný jed“. Problém je jednoduchší — plast je v prostredí prítomný v takom množstve, že sa mu miestne živočíchy nedokážu vyhnúť. Krab je len jedným z mnohých organizmov, ktoré s ním neúmyselne prichádzajú do kontaktu.