Myši zmiznú už za niekoľko hodín. Táto domáca pasca funguje prekvapivo rýchlo

Výskyt myší v dome či byte patrí medzi problémy, ktoré dokážu človeka poriadne potrápiť. Okrem nepríjemného pocitu z ich prítomnosti predstavujú aj hygienické riziko. Najčastejšie sa objavujú počas chladnejších mesiacov, keď si hľadajú teplé útočisko a ľahko dostupnú potravu. Ak bývate na vidieku, v blízkosti polí, lúk alebo lesa, je veľká pravdepodobnosť, že sa s nimi budete stretávať opakovane – niekedy dokonca počas celého roka.
Dobrou správou je, že existujú jednoduché, lacné a pritom mimoriadne účinné spôsoby, ako sa ich zbaviť bez chémie. Stačí vedieť, kde začať a ako postupovať.
Prvý a najdôležitejší krok: odhaľte ich úkryty
Skôr než sa pustíte do samotného chytania myší, je nevyhnutné zistiť, kde sa pohybujú a kde sa zdržiavajú najčastejšie. Myši milujú tmavé, pokojné a teplé miesta, kde majú pocit bezpečia. Často sa skrývajú pod kuchynskými linkami, za nábytkom, v pivnici, v garáži, pod falošnými stropmi alebo v blízkosti vykurovacích telies.
Nezabudnite skontrolovať aj praskliny v stenách, škáry pri podlahe, otvory okolo potrubí a káblov. Ak máte dom so záhradou, myši môžu mať úkryty aj vonku – pod nízkymi kríkmi, pod drevenými chodníkmi, terasou či v dutinách základov.
Ich prítomnosť prezradia malé valcovité výkaly, mastné šmuhy na stenách a sokloch, ale aj špecifický zatuchnutý zápach. Keď tieto miesta identifikujete, pasce vždy umiestňujte pozdĺž stien. Myši sa totiž pohybujú najradšej popri nich a otvoreným priestorom sa vyhýbajú.
Ak objavíte diery v stenách alebo podlahe, ešte pred ich opravou ich vyplňte oceľovou drôtenkou na čistenie riadu. Tento materiál nedokážu prehrýzť a výrazne im sťaží návrat.
Vône, ktoré myši doslova odpudzujú
Prevencia je pri myšiach mimoriadne dôležitá. Základom je čistota – žiadne omrvinky na podlahe, voľne položené potraviny ani otvorené odpadkové koše. Ak u vás myši nenájdu zdroj potravy, veľmi rýchlo sa presunú inde.
Veľkým pomocníkom sú aj vône, ktoré ich citlivý čuch neznáša. Medzi najúčinnejšie patria mäta, levanduľa a harmanček. Mimoriadne silno pôsobí mätový esenciálny olej, ktorého aróma dokáže prekryť pach jedla.
Stačí namočiť bavlnené tampóny alebo guličky do mätového oleja a rozmiestniť ich pod kuchynské skrinky, k odpadkovému košu, do pivnice či k miestam, kadiaľ by sa myši mohli dostať dovnútra. Vôňu je potrebné obnovovať približne každých 5 až 7 dní, aby zostala intenzívna.
Zaujímavým prírodným odpudzovačom je aj hadí trus, ktorý sa dá kúpiť v chovateľských potrebách. Pre myši predstavuje jasný signál nebezpečenstva. Podobný účinok má aj použitá podstielka z mačacieho záchoda – tú však ukladajte výlučne vonku, napríklad k základom domu alebo na záhradu. Pach mačacej moče myši spoľahlivo odoženie.
Tri jednoduché domáce pasce, ktoré fungujú
1. Pasca zo sklenenej misy a mince
Vezmite väčšiu sklenenú misu a otočte ju dnom nahor. Pod ňu položte kúsky čokolády, arašidy alebo inú obľúbenú pochúťku. Jednu stranu misy jemne nadvihnite a podložte ju kovovou mincou. Keď sa myš pokúsi dostať k návnade, dotkne sa mince, tá sa zosunie a misa ju okamžite uväzní.
2. Pasca z prázdneho akvária
Do starého akvária vložte čokoládu, orechy alebo arašidové maslo. Zo starých kníh, dosiek či drevených lát vytvorte jednoduchú rampu. Myš po nej vylezie a skočí dnu za potravou. Hladké steny akvária jej už nedovolia dostať sa späť von.
3. Vedrová pasca s kartónovou rolkou
Budete potrebovať vedro, kartónovú rolku z kuchynských utierok, tenkú tyčku a lepiacu pásku. Rolku pripevnite na tyčku tak, aby sa mohla otáčať, a umiestnite ju nad vedro. Do vnútra rolky vložte návnadu. Myš sa pokúsi prejsť po rolke, tá sa pretočí a hlodavec spadne do vedra.
Ako bezpečne manipulovať s chytenou myšou
Nikdy sa nedotýkajte chytených myší holými rukami. Môžu prenášať parazity, ako sú blchy či kliešte, a rôzne choroby. Rizikové sú najmä pre deti a domáce zvieratá. Zvlášť psy môžu byť voči niektorým ochoreniam prenášaným myšami náchylnejšie než mačky.
Používajte rukavice, prípadne lopatku alebo iný nástroj, a po manipulácii si vždy dôkladne umyte ruky.
Ak chcete vidieť jednu z najúčinnejších domácich pascí priamo v praxi, pozrite si toto video, ktoré názorne ukazuje celý postup a výsledok:
Pri správnom postupe a troche trpezlivosti sa dá myší zbaviť rýchlo a bez zbytočných chemikálií.