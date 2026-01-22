Mylná predstava o nočnom vykurovaní sa u nás drží desaťročia. Mnohí veria, že šetria, realita je však opačná

V mnohých domácnostiach panuje predstava, že úplné vypnutie kúrenia na noc je účinný spôsob, ako ušetriť energiu. Ide však o odporúčanie, ktoré historicky vychádza zo starších vykurovacích systémov a horších stavebných parametrov domov, než aké sú bežné dnes.
V moderných obytných budovách sa táto stratégia vo väčšine prípadov nevypláca.
Prečo sa mýtus o nočnom vypínaní kúrenia tak dlho drží?
Tento zvyk vznikol v čase, keď neexistovala kvalitná tepelná izolácia a.domy rýchlo vychladli plynule aj s vypnutým kúrením. Ľudia teda prirodzene predpokladali, že úplné vypnutie je logická cesta k úspore. Moderné domy však pracujú s úplne inou tepelnou charakteristikou.
Dnešné stavby bežne využívajú zateplenie, viacvrstvové okná, akumulačné materiály a presné riadenie teploty. Tieto prvky zásadne menia spôsob, akým si domácnosť udržiava teplo.
Tepelná zotrvačnosť: kľúčový dôvod, prečo vypínanie niekedy škodí
Teplo v budovách nefunguje ako vypnuté svetlo.
Steny, podlahy a ďalšie povrchy akumulujú teplo a postupne ho odovzdávajú späť do vzduchu. Ako rýchlo vychladnú, závisí od:
- hrúbky stien
- kvality izolácie
- vonkajšej teploty
- typu budovy
Ak kúrenie vypnete úplne, ochladí sa nielen vzduch, ale aj všetky konštrukcie. Ráno preto systém musí pracovať dlhšie a s vyšším výkonom, aby vrátil teplotu na pôvodnú úroveň.
To môže viesť k rovnakej alebo dokonca vyššej spotrebe, než keby teplota klesla iba mierne.
Toto je potvrdené mnohými meraniami energetických audítorov v Európe.
Môže vypnutie kúrenia podporiť vznik plesní? Áno – za určitých podmienok
Samotné vypnutie kúrenia nie je problém, kým teplota v interiéri neklesne príliš nízko.
Ak však povrchy v domácnosti klesnú pod rosný bod, začne sa na nich zrážať vodná para.
To môže nastať najmä v:
- starších, nezateplených domoch
- chladných severných miestnostiach
- kúpeľniach a kuchyniach
Ak sa tento stav opakuje, vlhkosť môže vytvoriť vhodné prostredie pre rast plesní.
Neznamená to, že vypnutie kúrenia automaticky spôsobí plesne – ale v kombinácii s nedostatočnou izoláciou a vlhkým vzduchom ide o reálne riziko potvrdené praxou.
Prudké zmeny teplôt a ich vplyv na vykurovacie rozvody
Je faktom, že potrubia a rozvody sú navrhnuté na bežný rozsah teplôt.
V mimoriadne starých alebo zle izolovaných nehnuteľnostiach však opakované výrazné výkyvy medzi studenou nocou a teplým ránom môžu:
- zvyšovať kondenzáciu vo vnútri systému
- znižovať životnosť niektorých materiálov
- v extrémnych mrazoch viesť k riziku zamrznutia
Nejde o bežný jav v moderných domoch, ale pri starších objektoch je to reálny technický problém.
Načo sa odborníci zhodujú: kúrenie nevypínať, teplotu len znížiť
Energetickí špecialisti odporúčajú v noci znížiť teplotu približne na 16 až 18 °C, čo:
- znižuje spotrebu
- udrží interiér v bezpečnom teplotnom pásme
- umožní rýchle a energeticky efektívne ranné dohriatie
Pri tejto teplote steny neprechladnú natoľko, aby musel systém ráno pracovať na maxime.
Programovateľný termostat – najúčinnejší spôsob, ako šetriť
Automatický termostat dokáže:
- nastaviť nočný útlm v presnom čase
- zabezpečiť postupné ranné dohriatie
- zabrániť neželaným teplotným výkyvom
Výsledkom je stabilnejšie prostredie a znížená spotreba.
Každá budova sa správa inak
Toto je dôležité zdôrazniť:
- Novostavba so zateplením má veľmi pomalý tepelný úbytok
- Starší dom bez izolácie vychladne výrazne rýchlejšie
Preto neexistuje jeden univerzálny postup – nočné vypínanie môže byť výhodné len vo výnimočných prípadoch, napríklad v dobre izolovanom dome s veľkou tepelnou zotrvačnosťou a relatívne teplými nocami.
Vo väčšine slovenských domácností však platí:
malé zníženie teploty je efektívnejšie než úplné vypnutie kúrenia.
Zhrnutie
- Áno, myšlienka „vypnem kúrenie a určite ušetrím“ je vo väčšine prípadov nesprávna.
- Moderné budovy pracujú s tepelnou energiou úplne inak než domy z minulosti.
- Vypnutie kúrenia môže viesť k vyššej spotrebe, ak musí systém ráno dohrievať veľký teplotný rozdiel.
- Vlhké a chladné povrchy môžu podporovať kondenzáciu a rast plesní.
- Ideálne riešenie je nočný útlm na 16–18 °C, nie úplné vypnutie.