Mylná predstava o nočnom vykurovaní sa u nás drží desaťročia. Mnohí veria, že šetria, realita je však opačná

kúrenie
V mnohých domácnostiach panuje predstava, že úplné vypnutie kúrenia na noc je účinný spôsob, ako ušetriť energiu. Ide však o odporúčanie, ktoré historicky vychádza zo starších vykurovacích systémov a horších stavebných parametrov domov, než aké sú bežné dnes.
V moderných obytných budovách sa táto stratégia vo väčšine prípadov nevypláca.

Prečo sa mýtus o nočnom vypínaní kúrenia tak dlho drží?

Tento zvyk vznikol v čase, keď neexistovala kvalitná tepelná izolácia a.domy rýchlo vychladli plynule aj s vypnutým kúrením. Ľudia teda prirodzene predpokladali, že úplné vypnutie je logická cesta k úspore. Moderné domy však pracujú s úplne inou tepelnou charakteristikou.

Dnešné stavby bežne využívajú zateplenie, viacvrstvové okná, akumulačné materiály a presné riadenie teploty. Tieto prvky zásadne menia spôsob, akým si domácnosť udržiava teplo.

Tepelná zotrvačnosť: kľúčový dôvod, prečo vypínanie niekedy škodí

Teplo v budovách nefunguje ako vypnuté svetlo.
Steny, podlahy a ďalšie povrchy akumulujú teplo a postupne ho odovzdávajú späť do vzduchu. Ako rýchlo vychladnú, závisí od:

  • hrúbky stien
  • kvality izolácie
  • vonkajšej teploty
  • typu budovy

Ak kúrenie vypnete úplne, ochladí sa nielen vzduch, ale aj všetky konštrukcie. Ráno preto systém musí pracovať dlhšie a s vyšším výkonom, aby vrátil teplotu na pôvodnú úroveň.
To môže viesť k rovnakej alebo dokonca vyššej spotrebe, než keby teplota klesla iba mierne.

Toto je potvrdené mnohými meraniami energetických audítorov v Európe.

Môže vypnutie kúrenia podporiť vznik plesní? Áno – za určitých podmienok

Samotné vypnutie kúrenia nie je problém, kým teplota v interiéri neklesne príliš nízko.
Ak však povrchy v domácnosti klesnú pod rosný bod, začne sa na nich zrážať vodná para.

To môže nastať najmä v:

  • starších, nezateplených domoch
  • chladných severných miestnostiach
  • kúpeľniach a kuchyniach

Ak sa tento stav opakuje, vlhkosť môže vytvoriť vhodné prostredie pre rast plesní.
Neznamená to, že vypnutie kúrenia automaticky spôsobí plesne – ale v kombinácii s nedostatočnou izoláciou a vlhkým vzduchom ide o reálne riziko potvrdené praxou.

Prudké zmeny teplôt a ich vplyv na vykurovacie rozvody

Je faktom, že potrubia a rozvody sú navrhnuté na bežný rozsah teplôt.
V mimoriadne starých alebo zle izolovaných nehnuteľnostiach však opakované výrazné výkyvy medzi studenou nocou a teplým ránom môžu:

  • zvyšovať kondenzáciu vo vnútri systému
  • znižovať životnosť niektorých materiálov
  • v extrémnych mrazoch viesť k riziku zamrznutia

Nejde o bežný jav v moderných domoch, ale pri starších objektoch je to reálny technický problém.

Načo sa odborníci zhodujú: kúrenie nevypínať, teplotu len znížiť

Energetickí špecialisti odporúčajú v noci znížiť teplotu približne na 16 až 18 °C, čo:

  • znižuje spotrebu
  • udrží interiér v bezpečnom teplotnom pásme
  • umožní rýchle a energeticky efektívne ranné dohriatie

Pri tejto teplote steny neprechladnú natoľko, aby musel systém ráno pracovať na maxime.

Programovateľný termostat – najúčinnejší spôsob, ako šetriť

Automatický termostat dokáže:

  • nastaviť nočný útlm v presnom čase
  • zabezpečiť postupné ranné dohriatie
  • zabrániť neželaným teplotným výkyvom

Výsledkom je stabilnejšie prostredie a znížená spotreba.

Každá budova sa správa inak

Toto je dôležité zdôrazniť:

  • Novostavba so zateplením má veľmi pomalý tepelný úbytok
  • Starší dom bez izolácie vychladne výrazne rýchlejšie

Preto neexistuje jeden univerzálny postup – nočné vypínanie môže byť výhodné len vo výnimočných prípadoch, napríklad v dobre izolovanom dome s veľkou tepelnou zotrvačnosťou a relatívne teplými nocami.

Vo väčšine slovenských domácností však platí:
malé zníženie teploty je efektívnejšie než úplné vypnutie kúrenia.

Zhrnutie

  • Áno, myšlienka „vypnem kúrenie a určite ušetrím“ je vo väčšine prípadov nesprávna.
  • Moderné budovy pracujú s tepelnou energiou úplne inak než domy z minulosti.
  • Vypnutie kúrenia môže viesť k vyššej spotrebe, ak musí systém ráno dohrievať veľký teplotný rozdiel.
  • Vlhké a chladné povrchy môžu podporovať kondenzáciu a rast plesní.
  • Ideálne riešenie je nočný útlm na 16–18 °C, nie úplné vypnutie.

