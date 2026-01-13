Muškáty v januári. Urobte s nimi túto jednu vec, inak na jar nerozkvitnú

Muškáty (pelargónie) sú jedny z najobľúbenejších balkónových rastlín u nás. Mnohí si ich cez leto nevedia vynachváliť, no len málo pestovateľov si uvedomuje, že úspešné jarné a letné kvitnutie sa začína už počas zimy. Aj keď rastliny v tomto období odpočívajú, úplne bez starostlivosti to nejde. Január je vhodným momentom na kontrolu ich stavu a prípadné úpravy.
Video, ktoré pomáha pochopiť zimnú starostlivosť
Mnohí pestovatelia si radi pozrú praktický postup, a tak nie je na škodu pripomenúť, že na YouTube možno nájsť množstvo užitočných ukážok zimného rezu a kontroly muškátov. Jedným z nich je video v kanáli Rok zahradníka, kde autor názorne ukazuje, ako sa o muškáty počas zimy starať.
Zazimovanie nestačí – január rozhoduje o ich kondícii
Na jeseň muškáty premiestňujeme na chladné, svetlé a bezmrazové miesto. Typicky ide o chodby, verandy, svetlé pivnice či zimné záhrady, kde teplota neklesá pod nulu, ale ani sa výrazne nezvyšuje. Ideálna zimná teplota je okolo 6–10 °C.
Mnohí pestovatelia si myslia, že po zazimovaní majú do jari pokoj. Pravdou však je, že počas zimy treba rastliny aspoň občas skontrolovať. Január je na to vhodný, pretože rastliny sú hlboko v období pokoja a ich stav sa už stabilizoval.
Skontrolujte ich zdravotný stav a odstráňte poškodené časti
Pri kontrole si prezrite každý muškát zvlášť:
- odumreté výhonky
- zmäknuté alebo plesnivé miesta
- výhony napadnuté chorobou
- listy, ktoré zhnili alebo opadali a ostali na substráte
Tieto časti musia ísť preč, pretože zbytočne odoberajú rastline energiu a môžu byť zdrojom infekcie. Odstránenie poškodených tkanív je počas zimy úplne bezpečné a odporúčané.
Je zimný rez povinný? Pravdivé odporúčania odborníkov
Rez muškátov v zime nie je povinný, ale je veľmi prospešný a odporúčaný väčšinou pestovateľov, najmä keď:
- rastlina nebola skrátená na jeseň
- výhony sú príliš dlhé, tenké a vytiahnuté
- sú suché alebo mechanicky poškodené
Najčastejšie sa odporúča skrátiť výhony približne o tretinu, prípadne aj viac, ak je rastlina veľmi prerastená. Tento zásah:
zlepší odvetranie rastliny
podporí tvorbu nových, pevných výhonov
pripraví muškáty na zdravšie jarné pučanie
Takto získame kompaktné rastliny, ktoré dokážu na jar vytvoriť silné súkvetia.
Prečo rez pomáha aj koreňom
Keď sa rastlina zbaví časti výhonov, znížia sa jej energetické nároky. Koreňový systém tak nemusí zásobovať nadmerné množstvo stoniek a môže efektívne odpočívať. Zimný „vegetatívny pokoj“ je pre muškáty nevyhnutný. Ak by sme ich nestrihali a boli by nútené udržiavať prerastené výhony, zbytočne by sa vyčerpávali.
Na jar potom reagujú silnejším rastom a rýchlejším nahadzovaním púčikov.
Ako bezpečne strihať muškáty počas zimy?
Samotný rez je jednoduchý. Potrebujete:
- čisté a ostré nožnice
- pevnú ruku a trochu času
Postup:
- Každý výhon prezrite od bázy po koniec.
- Suché, tenké, zhnité či choré časti odstráňte úplne.
- Zdravé výhony skráťte zhruba o tretinu.
- Rez urobte tesne nad zdravým očkom.
- Po skrátení dajte muškáty späť na svetlé, chladné miesto.
Zálievka počas zimy – menej je viac
Muškáty nesmú úplne vyschnúť, no v zime potrebujú iba minimálnu zálievku. Platí:
- polievame veľmi sporadicky
- substrát má byť takmer suchý
- premokrenie je v zime veľmi nebezpečné – vedie k hnilobe koreňov
Pri zimovaní je dôležité aj to, aby rastliny neboli v príliš teplej miestnosti. Teplo by ich mohlo predčasne „prebudiť“, čo spôsobí oslabenie a neprimerane rýchly rast bez svetla.
Prečo sa zimná práca oplatí
Zimný rez a kontrola nie sú náročné, no výrazne zvyšujú šancu, že muškáty:
- bez problémov prežijú zimu
- rýchlo naštartujú rast na jar
- vytvoria množstvo bočných výhonov
- prinesú bohaté a zdravé kvety počas celého leta
Január je ideálny čas na nenáročný zásah, ktorý sa vám v sezóne mnohonásobne vráti.