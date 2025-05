Muškáty treba správne zaštipovať. Väčšina ľudí robí túto chybu a rastliny tým zničí

Ak ste už niekedy cestovali po Rakúsku, určite vám neušli nádherne rozkvitnuté okná tamojších domov, chalúpok či víl, ktoré boli obsypané pestrými a zdravými muškátmi. Táto malebná krajina je známa nielen pre Alpy či lahodné zákusky, ale aj pre krásne a bohato kvitnúce balkóny. Práve Rakúšania veľmi dobre vedia, ako sa o svoje muškáty správne starať, aby boli zdravé, kvitnúce a atraktívne po celú sezónu. A ako sa môžete rovnako pôsobivými muškátmi pochváliť aj vy? Prezradíme vám jednoduché, no účinné rady, ktoré by ste mali dodržať.

Kedy vysádzať muškáty?

Najvhodnejší čas na výsadbu nových muškátov je obdobie od polovice apríla do konca mája. Muškáty milujú mierne a príjemné jarné teploty. Ak však hrozia ešte neskoré prízemné mrazy, je nevyhnutné rastliny radšej chrániť – ideálne je ich premiestniť do interiéru alebo aspoň do skleníka či zimnej záhrady. Ak nechcete riskovať, počkajte pokojne až do druhej polovice mája, kedy už nebezpečenstvo prízemných mrazov pominie úplne.

Ako správne vyberať sadenice?

Kľúčovým predpokladom pre krásne a zdravé muškáty je už samotný výber rastlín. Uprednostňujte vždy silné, kompaktné a sviežo pôsobiace sadenice s tmavozelenými listami bez známok chorôb či škodcov. Nikdy si nevyberajte posledné, oslabené či zvädnuté kusy, ktoré v obchodoch či záhradníctvach ostali. Tieto rastliny už často stratili svoju vitalitu, majú slabý koreňový systém a vo väčšine prípadov rýchlo hynú.

Aký substrát je vhodný a ako rastliny vysadiť?

Muškáty majú rady dobre priepustnú pôdu, preto je veľmi dôležité použiť nádoby, ktoré majú odtokové otvory na spodnej strane. Tieto otvory zaistia, že nadbytočná voda ľahko odtečie a rastliny nezačnú hniť v dôsledku premokrenia. Na dno truhlíkov najprv nasypte drenážnu vrstvu, napríklad z keramzitu, drobného štrku alebo kúskov polystyrénu, čo pomôže odvádzať prebytočnú vodu od koreňov.

Ako substrát je najlepšie použiť špeciálny, určený priamo pre muškáty, ktorý má ideálnu štruktúru aj výživové zloženie. Ak ho však nemáte k dispozícii, úplne postačí aj substrát na kvitnúce izbové rastliny. Muškáty nesadíme príliš nahusto; vzdialenosť medzi jednotlivými sadenicami by mala byť aspoň 30 centimetrov. Rastliny tak budú mať dostatok priestoru na zdravý rast a budú krásne husté a vitálne.

Správna starostlivosť a dôležitosť zaštipovania

Tajomstvom nádherne kvitnúcich muškátov, ktoré mnohí nepoznajú alebo podceňujú, je pravidelné zaštipovanie. Práve táto starostlivosť udrží muškáty zdravé, vzdušné a bohato kvitnúce počas celej sezóny. Ako na to?

Najviac pozornosti venujte výhonkom, ktoré smerujú dovnútra kríka. Takéto výhonky je potrebné pravidelne odstraňovať, pretože ak sa rozrastajú smerom do stredu, spôsobujú zahustenie celej rastliny, zhoršujú cirkuláciu vzduchu a často vedú k vzniku rôznych plesňových ochorení. Výhonky by sa mali vždy zaštipovať priamo nad miestom, kde sa nachádzajú tzv. spiace očká (púčiky). Pri tomto očku vždy nechajte jeden puk, ktorý smeruje von, čím zaistíte rastline krásny tvar a dostatok priestoru pre nový, zdravý rast.

Nezabúdajte na odkvitnuté kvety

Hoci odstraňovanie odkvitnutých alebo uschnutých kvetov nie je pre muškáty z hľadiska ich zdravia nevyhnutné, výrazne prispieva k estetike vašich rastlín. Keď budete pravidelne a precízne odstraňovať odkvitnuté kvety, vaše muškáty budú vyzerať vždy upravené, krásne a svieže. Zároveň tým povzbudíte tvorbu nových pukov a predĺžite obdobie kvitnutia.

Ak sa budete riadiť týmito jednoduchými, ale účinnými radami, vaše muškáty sa stanú pýchou vášho balkóna alebo záhrady a vy budete žať obdiv susedov aj náhodných okoloidúcich. Skúste to tento rok a presvedčte sa sami, že vaše muškáty budú krajšie než kedykoľvek predtým.