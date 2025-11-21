Musíte často odmrazovať mrazničku? Trik s alobalom vám môže ušetriť kopu práce

Námraza v mrazničke je jedna z najčastejších domácich nepríjemností. Zaberá cenné miesto, znižuje výkon spotrebiča a dokáže výrazne zvýšiť spotrebu elektriny. Vrstva ľadu totiž pôsobí ako tepelná izolácia – mraznička musí pracovať intenzívnejšie, aby udržala požadovanú teplotu. Výsledkom je nielen väčšia záťaž pre motor, ale aj vyšší účet za energie. Našťastie existujú spôsoby, ako tvorbu námrazy spomaliť a údržbu si uľahčiť.
Prečo sa v mrazničke tvorí námraza?
Námraza vzniká, keď sa do mrazničky dostane vlhký vzduch. To môže mať viacero príčin:
- Zlé alebo špinavé tesnenie dvierok – ak netesní dokonale, preniká dnu teplejší vzduch s vlhkosťou.
- Nezavreté dvierka alebo zásuvky – aj malá škára stačí na to, aby vznikol ľad.
- Vkladanie teplých potravín – pri chladnutí uvoľňujú veľa pary, ktorá sa na stenách okamžite mení na námrazu.
- Časté otváranie mrazničky – dnu stále prúdi nový vlhký vzduch.
Toto sú potvrdené a bežné príčiny, s ktorými sa stretáva takmer každý spotrebič.
Pomáha alobal? Áno, ale inak, než si mnohí myslia
Hliníková fólia sa niekedy používa ako pomôcka pri čistení mrazničky, ale nie preto, že by výrazne bránila tvorbe námrazy. Alobal nezastaví vlhkosť a neodstráni príčinu problému, takže námraza sa tvoriť bude aj naďalej.
Čo však môže urobiť, je zjednodušiť údržbu:
- ak vyložíte niektoré časti mrazničky fóliou
- ľad sa môže zachytávať skôr na nej než priamo na plastových stenách
- a pri čistení fóliu len vyberiete a nahradíte novou
Nejde o oficiálne riešenie odporúčané výrobcami, ale o praktickú pomôcku, ktorú niektorí ľudia používajú na uľahčenie odmrazovania. Pri moderných No Frost mrazničkách sa tento postup neodporúča vôbec, keďže fólia môže brániť prúdeniu vzduchu.
Pred akýmkoľvek trikom musíte mrazničku vyčistiť
Aby akákoľvek údržba dávala zmysel, mraznička musí byť najprv čistá a bez ľadu. Dobrou správou je, že odmrazovanie viete urýchliť niekoľkými jednoduchými krokmi.
Ako rýchlo a bezpečne odmraziť mrazničku:
- Vyberte všetky potraviny a uložte ich do chladu.
- Vypnite spotrebič a nechajte dvierka otvorené.
- Na urýchlenie rozmrazovania použite teplú vodu v rozprašovači – striekajte ju na ľad, kým sa nezačne uvoľňovať.
- Ešte rýchlejšie je vložiť do mrazničky hrniec s horúcou vodou (na podložke alebo rošte, nie priamo na plast). Para urobí svoje.
- Po odstránení ľadu mrazničku dôkladne umyte. Najlepšie funguje roztok vody s octom alebo vody s jedlou sódou – tieto prírodné prostriedky sú účinné, šetrné a bezpečné.
Ako obmedziť tvorbu námrazy bez trikov
Aby ste odmrazovať nemuseli tak často, pomôžu jednoduché návyky:
- pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok
- pred vložením nechajte jedlo vychladnúť
- dvierka neotvárajte zbytočne dlho
- raz za čas skontrolujte, či je mraznička zaplnená primerane (prázdna aj preplnená mraznička pracuje horšie)