Múdri ľudia na toaletách neriskujú. Toaletný papier umiestňujú iba takto, no väčšina ľudí to robí nesprávne

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, akým spôsobom je najlepšie uložiť toaletný papier do držiaka? Možno sa to nezdá dôležité, no podľa viacerých názorov i výskumov existuje len jedno optimálne riešenie. Mnohí ľudia majú tendenciu dávať rolku tak, že voľný koniec papiera visí pri stene – teda „pod“. Iní naopak volia polohu „cez“ – voľný koniec prechádza ponad vrch rolky. Možno vás prekvapí, že len jeden z týchto dvoch spôsobov je považovaný za naozaj správny, najmä z hľadiska hygieny a obmedzenia prenosu baktérií.