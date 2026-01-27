Mrzne a auto je celé od posypovej soli. Toto urobte čo najskôr, inak poškodíte lak, upozorňujú odborníci

Zimné obdobie je pre autá vždy náročné – striedanie mrazov, sneženia a poľadovice znamená časté používanie posypovej soli. Tá síce pomáha udržiavať cesty bezpečné, no pre vozidlo predstavuje riziko, ktoré netreba podceňovať. Usadená soľ dokáže urýchliť koróziu kovových častí a pri dlhodobom pôsobení môže poškodiť aj lak.
Aj niekoľko dní jazdenia po zasolenej ceste stačí na to, aby bol povrch auta pokrytý bielym povlakom. Ten vzniká odparovaním vody, pričom na karosérii zostávajú kryštáliky soli. Práve tie v kombinácii s vlhkosťou vytvárajú ideálne podmienky na vznik hrdze.
Prečo je soľ pre auto problém?
1. Urýchľuje koróziu kovu
Posypová soľ (najčastejšie chlorid sodný alebo chlorid vápenatý) vytvára vodivý roztok, ktorý uľahčuje elektrochemické procesy vedúce ku korózii. Na kovových častiach auta tak dochádza k výrazne rýchlejšiemu vzniku hrdze než v suchom prostredí.
2. Lak môže byť poškodený nepriamo
Škody na laku nevznikajú samotnou chemickou reakciou soli, ale tým, že kryštáliky soli sú abrazívne. Ak sa ich vodič pokúsi odstrániť nasucho alebo tvrdou kefou, môže povrch poškrabať, a až cez tieto mikrotrhlinky môže vlhkosť prenikať hlbšie.
3. Najohrozenejší je podvozok
Podvozok a spodné časti karosérie prichádzajú so soľou do kontaktu najčastejšie – voda s roztokom soli sa sem dostáva pri každej jazde. Ak sa tam drží dlhší čas, môže poškodiť brzdové trubky, výfukové časti, ramená či iné kovové komponenty.
Ako soľ z auta odstrániť správne
Oplachovať skôr, ako drhnúť
Najbezpečnejší spôsob, ako odstrániť soľ bez poškodenia laku, je:
- Opláchnuť auto čistou vodou, aby sa kryštáliky rozpustili.
- Až následne použiť šampón a mäkkú špongiu.
Drhnutie nasucho je najčastejšou chybou, ktorá vedie k škrabancom.
Automatická kefová umyvárka nie je ideálna
Ak je na aute vrstva soli, rotujúce kefy môžu kryštáliky soli vtlačiť do laku a narobiť poškodenie. V zime je preto vhodnejšia bezkontaktná umyvárka alebo ručné oplachovanie.
Keď sú ručné myčky zatvorené
V mrazivých dňoch môže pomôcť aj obyčajná voda z kanvice či PET fľaše. Dôležité je použiť vlažnú vodu, nie horúcu, aby nedošlo k tepelnému šoku laku alebo skiel.
Ako často auto umývať počas zimy?
Odborníci sa zhodujú, že na ochranu auta je lepšie častejšie oplachovanie než občasné intenzívne čistenie. Aj keď sa posypuje každý deň, oplach vodou po niekoľkých jazdách dokáže urobiť výrazný rozdiel.
Po zimnej sezóne sa odporúča aspoň raz umyť aj podvozok – v mnohých umyvárňach ide o doplnkovú službu.
Najviac prehliadané miesta, kde sa drží soľ
- prahy a spodné okraje dverí
- záhyby okolo podbehov
- miesta okolo gumových tesnení
- spoje karosérie
- dutiny a rohy nárazníkov
Pravidelné opláchnutie týchto častí výrazne znižuje riziko korózie.
Ako znížiť škody: prevencia, ktorá funguje
Aj jednoduché preventívne kroky dokážu auto chrániť pred zimou:
1. Vosk alebo sealant
Vrstva vosku alebo syntetickej ochrany vytvára hladší povrch, na ktorom sa soľ drží oveľa menej. Nezastaví koróziu úplne, ale spomalí ju.
2. Ochrana podvozka
Pred zimou sa oplatí naniesť ochranný náter podvozku – buď voskový sprej, alebo špecializovaný antikorózny nástrek. Tieto materiály zabraňujú priameho kontaktu kovu so slanou vodou.
3. Pravidelná kontrola
Ak sa objavia poškodenia laku alebo odštiepnuté miesta, treba ich čo najskôr opraviť, aby do nich neprenikala vlhkosť.
Záver: Soľ je riziko, ale dá sa nad ním vyhrať
Posypová soľ je pre zimnú prevádzku nevyhnutná, no pri správnom prístupe sa dá jej vplyv na karosériu aj podvozok výrazne obmedziť. Pravidelný oplach vodou, šetrné čistenie a aspoň základná ochrana povrchu sú najúčinnejšie kroky, ako predísť korózii a drahým opravám v budúcnosti.