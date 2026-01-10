Mrkva áno, tabletky radšej nie. Niektoré vitamíny môžu pľúcam skôr uškodiť

Užívanie vitamínov vo forme doplnkov stravy pôsobí na prvý pohľad nevinne. Mnohí ľudia majú pocit, že si takýmto spôsobom posilnia zdravie, a ak navyše jedávajú zeleninu a ovocie, berú to ako malú poistku „pre istotu“. Pri bežnej populácii je to väčšinou bez problémov. Existuje však skupina ľudí, ktorá by mala byť pri niektorých doplnkoch mimoriadne opatrná – fajčiari a bývalí fajčiari.
Významné vedecké štúdie totiž preukázali, že niektoré izolované vitamíny môžu pri dlhodobom užívaní v tabletkovej forme zvyšovať určité zdravotné riziká. To sa však netýka samotnej zeleniny a ovocia, iba koncentrovaných doplnkov.
Beta-karotén: v strave bezpečný, v tabletkách pre fajčiarov rizikový
Beta-karotén je antioxidant prirodzene sa vyskytujúci v mrkve, tekvici, špenáte či sladkých zemiakoch. Telo ho využíva na tvorbu vitamínu A, ktorý je dôležitý pre zrak, imunitu aj zdravie kože.
Z potravín je jeho príjem bezpečný a prospešný aj pre fajčiarov.
Problém sa ukázal až vtedy, keď sa beta-karotén začal užívať ako doplnok stravy vo vysokých dávkach. Najznámejšie výskumy:
1. ATBC Study (Fínsko)
- Účastníci: takmer 30 000 fajčiarov.
- Zistenie: doplnky s beta-karoténom zvýšili riziko rakoviny pľúc o približne 18 %.
2. CARET Study (USA)
- Účastníci: fajčiari a ľudia vystavení azbestu.
- Výsledok: kombinácia beta-karoténu a vitamínu A v doplnkoch zvýšila:
- celkové riziko úmrtia o 17 %,
- riziko úmrtia na rakovinu pľúc o 46 %.
- Výskum musel byť predčasne ukončený, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu účastníkov.
Tieto výsledky sú medzi odborníkmi považované za veľmi silné dôkazy. Preto sa dnes všeobecne odporúča, aby fajčiari a bývalí fajčiari neužívali doplnky stravy obsahujúce beta-karotén.
Ďalšie doplnky, pri ktorých je potrebná opatrnosť
Niektoré vitamíny a minerály sú pre telo dôležité, no pri doplnkoch stravy vo vysokých dávkach sa ukázali riziká, ktoré sa pri bežnej strave nepozorujú.
Vitamín E a rakovina prostaty
SELECT štúdia (USA, 35 000 mužov) preukázala, že muži užívajúci vysoké dávky vitamínu E v doplnkoch mali o 17 % vyššie riziko rakoviny prostaty.
Selén
Časť výskumov spája nadbytočný príjem selénu z doplnkov s mierne zvýšeným rizikom určitých kožných nádorov. Dáta nie sú úplne jednoznačné, no existují dostatočné dôvody na opatrnosť.
Kyselina listová (syntetická forma – folic acid)
Pri nadmernom príjme môže podporovať rast už existujúcich prekanceróznych polypov v hrubom čreve. Potravinový folát je však bezpečný.
Kto by mal byť najopatrnejší?
Najväčšie riziko sa týka:
- fajčiarov
- ľudí, ktorí prestali fajčiť v posledných rokoch
- osôb s vysokým rizikom rakoviny pľúc (napr. vystavenie azbestu)
Pre tieto skupiny je beta-karotén v doplnkoch jednoznačne nevhodný.
Zelenina stále víťazí: prečo je bezpečná?
Beta-karotén v potravinách sa správa úplne inak než v tabletke. Zelenina a ovocie obsahujú:
- nižšie, prirodzené dávky
- široké spektrum ďalších ochranných látok
- prirodzenú formu, ktorú telo spracováva regulovane
Práve kombinácia týchto faktorov je dôvod, prečo potravinový beta-karotén riziko nezvyšuje, a dokonca môže mať ochranný účinok na zdravie pľúc.
Odborné organizácie, vrátane Svetového fondu pre výskum rakoviny, preto odporúčajú nespoliehať sa na doplnky ako na preventívny prostriedok proti rakovine. Výnimku tvorí iba niekoľko látok s jasným medicínskym opodstatnením.
Kedy majú vitamíny v tabletách skutočne zmysel?
Doplnky stravy majú svoje miesto v konkrétnych, medicínsky definovaných situáciách:
- Vitamín D – pre dojčatá, malé deti, tehotné ženy, seniorov a ľudí s minimálnym vystavením slnku.
- Vitamín B12 – pre starších ľudí alebo vegetariánov/veganov.
- Železo a kyselina listová – pri chudokrvnosti alebo počas tehotenstva.
- Vápnik – pre ľudí, ktorí neprijímajú mliečne výrobky.
V týchto prípadoch dávkovanie obvykle odporúča lekár.
Najlepšia prevencia: strava a nefajčenie
Vitamíny nie sú zlé, iba sú často používané nesprávne. Dnes už vieme, že:
- vysoké dávky izolovaných antioxidantov nemajú predpokladaný ochranný účinok
- u fajčiarov môžu niektoré dokonca škodiť
- najlepšiu ochranu zdravia poskytuje pestrá, výživná strava
A ak niekto fajčí? Žiadna tabletka nezníži riziko rakoviny tak účinne ako ukončenie fajčenia.