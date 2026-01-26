Mráz môže zvýšiť účinnosť fotovoltiky až o 10 %. Pomáha samotná fyzika kremíkových článkov

Na prvý pohľad sa môže zdať, že zima fotovoltike nepraje – dni sú kratšie, slnko nízko nad obzorom a sneh môže zakryť panely. V skutočnosti však chladné počasie solárnym panelom výrazne prospieva. Kremíkové články totiž pri nízkych teplotách pracujú efektívnejšie, a to z úplne presných fyzikálnych dôvodov.
Okrem toho čerstvý sneh odráža veľké množstvo svetla späť do priestoru, takže panely dostávajú viac žiarenia než na tmavom, nezakrytom povrchu. Zima tak môže byť pre fotovoltiku výhodnejšia, než väčšina majiteľov predpokladá.
Prečo solárne panely v chlade pracujú lepšie?
Kremíkové fotovoltické články majú negatívny teplotný koeficient, čo je fyzikálna vlastnosť, ktorá spôsobuje pokles napätia pri zvyšovaní teploty. Výsledok je jednoduchý:
- vyššia teplota = nižšia účinnosť
- nižšia teplota = vyššia účinnosť
Účinnosť typického kremíkového panelu klesá približne o 0,3 až 0,5 % za každý stupeň nad 25 °C, čo je univerzálna hodnota uvádzaná výrobcami.
Rovnakým tempom účinnosť rastie pri ochladení pod túto teplotu.
To znamená, že ak sa panel ochladí o približne 30–35 °C, môže jeho výkon narásť približne o 10–15 %. Konkrétna hodnota závisí od typu panelu a od podmienok prostredia, no princíp je vždy rovnaký a vedecky potvrdený.
Sneh ako prirodzený reflektor: svetlo prichádza z viacerých strán
Čerstvý sneh odráža veľmi vysoké množstvo slnečného žiarenia – bežne 80 až 90 %. Tento jav, nazývaný albedo efekt, spôsobuje, že slnečné svetlo dopadá na panely nielen zhora, ale aj zo strán a zdola.
Na zvýšenú osvetlenosť reagujú predovšetkým bifaciálne panely, ktoré sú citlivé na svetlo z oboch strán. V zimnom období tak môžu vyprodukovať citeľne viac energie než v iných mesiacoch. Pri monofaciálnych paneloch je efekt slabší, ale stále existuje – závisí od sklonu, výšky nad terénom a od toho, či sa v okolí nachádzajú reflexné plochy.
Sneh na paneloch: kedy škodí a kedy nie
- Tenká vrstva snehu často prepustí trochu svetla a zároveň sa rýchlo roztopí vďaka tomu, že tmavý povrch panelov absorbuje teplo.
- Hrubá vrstva snehu už svetlo neprepustí a výrobu zastaví, kým sa neroztopí alebo neskĺzne.
Najdôležitejšie je nepoškodiť povrch panelov. Škrabanie tvrdými predmetmi môže narušiť ochrannú vrstvu skla alebo antireflexné vrstvy, čo je nevratné poškodenie.
Bezpečné zásady zimnej údržby
Nerobiť:
- neodstraňovať sneh kovovými nástrojmi
- neliať na panely horúcu vodu
- neliezť na strechu počas sneženia či poľadovice
Robiť:
- nechať sneh prirodzene skĺznuť alebo roztopiť
- zabezpečiť priestor pod panelmi na odpadnutý sneh
- mať panely pod sklonom približne 30–45°, čo znižuje riziko dlhodobého zakrytia
Ako veľká vrstva snehu zaťažuje panely?
Moderné solárne panely sa testujú podľa medzinárodných noriem a musia zniesť vysoké statické zaťaženie snehom aj vetrom. Hodnota okolo 5400 Pa (približne 550 kg/m²) patrí medzi štandardné parametre. Skutočná hmotnosť snehu závisí od jeho hustoty:
- veľmi suchý „prachový“ sneh je ľahký
- mokrý sneh môže byť niekoľkonásobne ťažší
Keď sa však odkryje aspoň malá časť panelu, ten začne opäť vyrábať energiu – fotovoltika nevyžaduje úplné odkrytie celej plochy, aby sa spustila.
Zimná výroba nie je taká slabá, ako sa často predpokladá
Je pravda, že v zime sú dni kratšie a slnečného žiarenia je menej. Zisk z chladnejších teplôt však časť týchto strát kompenzuje. V jasných zimných dňoch preto môžu byť okamžité výkony panelov veľmi dobré, niekedy prekvapivo vysoké.
To je dôvod, prečo mnohé domácnosti aj firmy potvrdzujú, že solárne systémy v zime síce produkujú menej energie než v lete, no nie tak málo, ako by človek čakal. A práve mráz a sneh tomu pomáhajú.