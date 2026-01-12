Mramorová torta s čokoládovou polevou: Nebesky chutná a hotová za 15 minút!

Jednofarebné torty ustupujú do úzadia. Ak chcete pripraviť dezert, ktorý zaujme na prvý pohľad a zároveň očarí chuťou, stavte na dvojfarebnú mramorovú tortu s čokoládovou polevou.
Je efektná, prekvapivo jednoduchá a zvládnete ju pripraviť za pár minút. Ak ju naservírujete návšteve, úspech máte prakticky zaručený.
Sladký zákusok si nemusíme dopriať len v nedeľu. Dobrý koláč je malý návrat do detstva a chvíľa čistého potešenia.
Skôr než sa vyberiete do cukrárne, vyskúšajte tento recept na luxusnú mramorovú tortu.
Prekvapí vás nielen jemnou chuťou, ale aj netradičným vzhľadom. Platí tu staré známe – jeme aj očami, a pri tomto dezerte to platí dvojnásobne.
Dve farby korpusu – základ mramorového efektu
Ak ste už niekedy piekli mramorovú bábovku, princíp vám bude veľmi blízky. Základom je spojenie dvoch farebných ciest. Najčastejšie ide o svetlé vanilkové cesto a tmavšie, zafarbené kakaom.
Práve ich prepojením vzniká typická mramorová kresba, ktorá robí korpus vizuálne zaujímavým. Intenzitu tmavej farby možno ovplyvniť nielen množstvom kakaa, ale aj jeho druhom.
Kakao a jeho rozdiely
V kuchyniach sa najčastejšie nachádza holandské kakao, ktoré prešlo alkalizáciou. Vďaka nej má tmavšiu farbu, jemnejšiu chuť a lepšie sa rozpúšťa než prírodné kakao.
Alternatívou je prírodné kakao, ktoré spoznáte už na prvý pohľad – je svetlejšie a jeho chuť je mierne kyslastá. Najintenzívnejšiu farbu má čierne kakao, ktoré sa na trhu objavilo len pred niekoľkými rokmi.
Obsahuje približne 10 % kakaového masla a dokáže cesto zafarbiť takmer do čierna.
Farby podľa vašej fantázie
Výberom kakaa môžete ovplyvniť nielen chuť, ale aj výsledný vzhľad. Mramorovanie síce tradične spájame so svetlým a tmavým odtieňom, no fantázii sa medze nekladú.
Obľúbené sú aj farebné varianty – napríklad mramorový red velvet s tmavočervenými tónmi. V takom prípade sa používa potravinárske farbivo.
Ak sa mu chcete vyhnúť, môžete experimentovať napríklad s pridaním čučoriedok do cesta, ktoré mu dodajú prirodzený farebný nádych.
Ako pripraviť dokonalú mramorovú tortu
Dosť bolo teórie – poďme na prax. V tomto recepte sa cesto nefarbí kakaom, ale rozpustenou čokoládou, čo mu dodá ešte plnšiu chuť.
Nezabudnite si pozrieť video, v ktorom uvidíte, ako dosiahnuť krásne a pravidelné mramorovanie:
Postup:
- Pripravte si 50 g kvalitnej bielej čokolády (ideálne s pravou vanilkou) a 50 g horkej čokolády. Obe rozpustite zvlášť – buď vo vodnom kúpeli, alebo veľmi opatrne v mikrovlnnej rúre.
- 200 g masla izbovej teploty vyšľahajte s 200 g kryštálového cukru do peny.
- Po jednom zašľahajte 4 vajcia.
- V samostatnej mise zmiešajte 250 g hladkej múky s 1 lyžičkou prášku do pečiva a pridajte do vaječnej zmesi.
- Prilejte 100 ml cmaru, premiešajte a cesto rozdeľte na dve rovnaké časti.
- Do každej polovice vmiešajte jednu z rozpustených čokolád.
- Rúru predhrejte na 170 °C. Do tortovej formy striedavo nanášajte obe cestá – lyžicou alebo pomocou cukrárskych vreciek.
- Pečte približne 30 minút.
Krém, ktorý tortu povýši
Jedným z najlepších krémov na torty je mascarpone krém. Je ľahký, svieži a výborne drží tvar.
- Vyšľahajte 250 g mascarpone, 250 g krémového syra a 200 g práškového cukru.
- Úplne vychladnutý korpus dvakrát vodorovne rozrežte a jednotlivé vrstvy natrite krémom.
- Krémom potrite aj boky a vrch torty.
- Torta nechajte stuhnúť v chladničke.
Finálna bodka – čokoládová poleva
- 10 g plátkovej želatíny namočte a nechajte napučať.
- Pridajte 100 ml kondenzovaného mlieka, 150 g kryštálového cukru a 70 ml vody.
- Zmes zahrievajte tesne pod bod varu, potom ju hneď odstavte.
- Pridajte 175 g kvalitnej horkej čokolády a miešajte, kým sa úplne nerozpustí.
- Polevu dôkladne premiešajte, aby bola hladká.
- Vychladnutú tortu položte na mriežku a rovnomerne ju polejte polevou.
- Prebytočnú čokoládu nechajte stiecť na plech, odkiaľ ju môžete zotrieť a odložiť na ďalšie použitie.
Výsledkom je luxusná mramorová torta, ktorá chutí rovnako božsky, ako vyzerá.