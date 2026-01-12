Mramorová torta s čokoládovou polevou: Nebesky chutná a hotová za 15 minút!

Mramorová torta poliata čokoládou
Mramorová torta poliata čokoládou Foto: depositphotos.com

Jednofarebné torty ustupujú do úzadia. Ak chcete pripraviť dezert, ktorý zaujme na prvý pohľad a zároveň očarí chuťou, stavte na dvojfarebnú mramorovú tortu s čokoládovou polevou.

Je efektná, prekvapivo jednoduchá a zvládnete ju pripraviť za pár minút. Ak ju naservírujete návšteve, úspech máte prakticky zaručený.

Sladký zákusok si nemusíme dopriať len v nedeľu. Dobrý koláč je malý návrat do detstva a chvíľa čistého potešenia.

Skôr než sa vyberiete do cukrárne, vyskúšajte tento recept na luxusnú mramorovú tortu.

Prekvapí vás nielen jemnou chuťou, ale aj netradičným vzhľadom. Platí tu staré známe – jeme aj očami, a pri tomto dezerte to platí dvojnásobne.

Dve farby korpusu – základ mramorového efektu

Ak ste už niekedy piekli mramorovú bábovku, princíp vám bude veľmi blízky. Základom je spojenie dvoch farebných ciest. Najčastejšie ide o svetlé vanilkové cesto a tmavšie, zafarbené kakaom.

Práve ich prepojením vzniká typická mramorová kresba, ktorá robí korpus vizuálne zaujímavým. Intenzitu tmavej farby možno ovplyvniť nielen množstvom kakaa, ale aj jeho druhom.

Kakao a jeho rozdiely

V kuchyniach sa najčastejšie nachádza holandské kakao, ktoré prešlo alkalizáciou. Vďaka nej má tmavšiu farbu, jemnejšiu chuť a lepšie sa rozpúšťa než prírodné kakao.

Alternatívou je prírodné kakao, ktoré spoznáte už na prvý pohľad – je svetlejšie a jeho chuť je mierne kyslastá. Najintenzívnejšiu farbu má čierne kakao, ktoré sa na trhu objavilo len pred niekoľkými rokmi.

Obsahuje približne 10 % kakaového masla a dokáže cesto zafarbiť takmer do čierna.

Farby podľa vašej fantázie

Výberom kakaa môžete ovplyvniť nielen chuť, ale aj výsledný vzhľad. Mramorovanie síce tradične spájame so svetlým a tmavým odtieňom, no fantázii sa medze nekladú.

Obľúbené sú aj farebné varianty – napríklad mramorový red velvet s tmavočervenými tónmi. V takom prípade sa používa potravinárske farbivo.

Ak sa mu chcete vyhnúť, môžete experimentovať napríklad s pridaním čučoriedok do cesta, ktoré mu dodajú prirodzený farebný nádych.

Ako pripraviť dokonalú mramorovú tortu

Dosť bolo teórie – poďme na prax. V tomto recepte sa cesto nefarbí kakaom, ale rozpustenou čokoládou, čo mu dodá ešte plnšiu chuť.

Nezabudnite si pozrieť video, v ktorom uvidíte, ako dosiahnuť krásne a pravidelné mramorovanie:

Postup:

  • Pripravte si 50 g kvalitnej bielej čokolády (ideálne s pravou vanilkou) a 50 g horkej čokolády. Obe rozpustite zvlášť – buď vo vodnom kúpeli, alebo veľmi opatrne v mikrovlnnej rúre.
  • 200 g masla izbovej teploty vyšľahajte s 200 g kryštálového cukru do peny.
  • Po jednom zašľahajte 4 vajcia.
  • V samostatnej mise zmiešajte 250 g hladkej múky s 1 lyžičkou prášku do pečiva a pridajte do vaječnej zmesi.
  • Prilejte 100 ml cmaru, premiešajte a cesto rozdeľte na dve rovnaké časti.
  • Do každej polovice vmiešajte jednu z rozpustených čokolád.
  • Rúru predhrejte na 170 °C. Do tortovej formy striedavo nanášajte obe cestá – lyžicou alebo pomocou cukrárskych vreciek.
  • Pečte približne 30 minút.

Krém, ktorý tortu povýši

Jedným z najlepších krémov na torty je mascarpone krém. Je ľahký, svieži a výborne drží tvar.

  • Vyšľahajte 250 g mascarpone, 250 g krémového syra a 200 g práškového cukru.
  • Úplne vychladnutý korpus dvakrát vodorovne rozrežte a jednotlivé vrstvy natrite krémom.
  • Krémom potrite aj boky a vrch torty.
  • Torta nechajte stuhnúť v chladničke.

Finálna bodka – čokoládová poleva

  • 10 g plátkovej želatíny namočte a nechajte napučať.
  • Pridajte 100 ml kondenzovaného mlieka, 150 g kryštálového cukru a 70 ml vody.
  • Zmes zahrievajte tesne pod bod varu, potom ju hneď odstavte.
  • Pridajte 175 g kvalitnej horkej čokolády a miešajte, kým sa úplne nerozpustí.
  • Polevu dôkladne premiešajte, aby bola hladká.
  • Vychladnutú tortu položte na mriežku a rovnomerne ju polejte polevou.
  • Prebytočnú čokoládu nechajte stiecť na plech, odkiaľ ju môžete zotrieť a odložiť na ďalšie použitie.

Výsledkom je luxusná mramorová torta, ktorá chutí rovnako božsky, ako vyzerá.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať