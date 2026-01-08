Môžete počas PN vycestovať na dovolenku do zahraničia? Pravda, ktorú mnohí nečakajú

Mnohí ľudia sa skôr či neskôr ocitnú v situácii, keď im lekár vystaví práceneschopnosť, no zároveň majú doma zaplatenú dovolenku alebo kúpené letenky. Otázka je jednoduchá: smiete počas PN vycestovať do zahraničia?
Odpoveď je síce jasná, ale často sa interpretuje nesprávne. A ak pravidlá porušíte, môže vás to stáť stovky až tisíce eur.
PN nie je dovolenka, ale obdobie liečby
Keď vám lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť, štát vám tým priznáva nemocenské dávky. Sú financované z verejných zdrojov, a preto od vás očakáva, že:
- budete dodržiavať liečebný režim
- budete sa zdržiavať na oznámenom mieste pobytu
- budete kedykoľvek zastihnuteľní na kontrolu od Sociálnej poisťovne alebo zamestnávateľa
Zmyslom PN je uzdravenie. Preto na ňu zákon nenazerá ako na voľno alebo relax pri mori.
Odchod do zahraničia počas PN: je to možné, ale iba …
Pokračovanie na druhej stránke: