Môžete jesť mandarínky každý deň? Určite áno, a bielu kôru rozhodne nevyhadzujte

Mandarínky sú neodmysliteľnou súčasťou jesenného a zimného obdobia. Práve vtedy sa objavujú v obchodoch vo veľkom množstve, bývajú cenovo dostupné a vďaka svojej chuti patria medzi najobľúbenejšie citrusové plody. Mnohí si ich spájajú s adventom a Mikulášom, no ich miesto v jedálničku má význam počas celej sezóny.
V období, keď je výber čerstvého ovocia a zeleniny obmedzený a veľká časť pochádza zo skleníkov alebo z dovozu, sú citrusy vrátane mandarínok vítaným zdrojom vitamínov a osviežením jedálnička. Aj preto patria dlhodobo medzi najkonzumovanejšie druhy ovocia v strednej Európe.
Nie každá „mandarínka“ je to isté ovocie
Hoci malé oranžové citrusy zvykneme všeobecne označovať ako mandarínky, v skutočnosti ide o viacero príbuzných druhov. Pôvodné mandarínky pochádzajú z Číny, no dnes sa pestujú v mnohých častiach sveta vrátane južnej Európy, kde rastú aj voľne v mestách.
Na našich pultoch sa najčastejšie stretávame s troma typmi:
- mandarínky
- klementínky, ktoré vznikli krížením mandarínky a horkého pomaranča
- satsumy, ktoré sú krížencom mandarínky a pomaranča
Rozdiely sú najmä v chuti a šupke. Mandarínky bývajú aromatickejšie a mierne kyslejšie, klementínky sú sladšie a majú pevnejšiu šupku, zatiaľ čo satsumy majú veľmi tenkú a hladkú šupku a jemnú chuť. Všetky tieto druhy však majú podobné nutričné vlastnosti.
Vitamín C a ďalšie dôležité živiny
Mandarínky sú známe najmä vysokým obsahom vitamínu C. V 100 gramoch plodu sa nachádza približne 30 mg tohto vitamínu, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a ochrane buniek pred oxidačným stresom. Konzumácia niekoľkých mandarínok denne môže významne prispieť k pokrytiu odporúčanej dennej dávky vitamínu C.
Okrem toho obsahujú:
- vlákninu, ktorá podporuje normálne trávenie
- vitamín A, dôležitý pre zrak a pokožku
- draslík a horčík, minerály potrebné pre správnu činnosť svalov a nervovej sústavy
Vďaka vysokému obsahu vody majú mandarínky nízku energetickú hodnotu, čo z nich robí vhodné ovocie aj pri racionálnom stravovaní. Obsahujú prirodzené cukry, no pri bežnej konzumácii niekoľkých kusov denne nejde o problematické množstvo.
Bielu vláknitú časť netreba odstraňovať
Pri lúpaní mandarínok sa mnohí snažia odstrániť čo najviac bielej vláknitej vrstvy pod šupkou. Táto časť však obsahuje vlákninu a prirodzené rastlinné látky, ktoré sú bežnou súčasťou citrusov. Hoci nejde o „zázračnú“ zložku, jej ponechanie zvyšuje celkový obsah vlákniny v strave a nemá negatívny vplyv na zdravie.
Citrusy vo všeobecnosti obsahujú rôzne flavonoidy – prirodzené rastlinné antioxidanty, ktoré sú predmetom výskumu. Ich prítomnosť je jedným z dôvodov, prečo sa citrusové ovocie odporúča ako súčasť pestrej a vyváženej stravy. Netreba ich však vnímať ako liek ani ako náhradu odbornej zdravotnej starostlivosti.
Sú mandarínky vhodné na každodennú konzumáciu?
Áno. U zdravých ľudí je každodenná konzumácia mandarínok v primeranom množstve bezpečná a prospešná. Prispievajú k príjmu vitamínov, minerálov a tekutín, spestrujú jedálniček a v zime predstavujú praktický spôsob, ako doplniť čerstvé ovocie.
Ako pri každej potravine však platí zásada rozumného množstva a pestrosti. Mandarínky by mali byť súčasťou vyváženej stravy, nie jej jediným základom.
Mandarínky nie sú zázračným ovocím, no sú chutné, výživné a ľahko dostupné. Pri pravidelnej, rozumnej konzumácii podporujú zdravý životný štýl, dodávajú telu dôležité živiny a v zimných mesiacoch patria medzi najlepšie voľby z ovocia. Bez mýtov, bez preháňania – jednoducho zdravá súčasť každodenného jedálnička.