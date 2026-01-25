Môžeme z potravín odstrániť pleseň a ešte ich zjesť? Pri týchto to určite nerobte!

Stáva sa vám, že doma objavíte na potravinách pleseň? Ak chcete chrániť svoje zdravie, vo väčšine prípadov je lepšie ich vyhodiť.
Niektoré potraviny sa síce dajú zachrániť, no pri iných sa o to radšej ani nepokúšajte. Ktoré to sú?
Plesne a ich vplyv na zdravie
Plesne sú prirodzenou súčasťou nášho prostredia. Niektoré druhy sú pre človeka užitočné a využívajú sa dokonca v liečiteľstve či farmaceutickom priemysle.
Takzvané ušľachtilé plesne majú svoje miesto aj v potravinárstve – typickým príkladom sú plesňové syry ako hermelín alebo niva.
Na druhej strane však existujú aj plesne, ktoré môžu byť pre zdravie nebezpečné. Práve týmto by sme sa mali dôsledne vyhýbať
Pleseň v potravinách
Ak majú plesne vhodné podmienky, dokážu napadnúť prakticky akýkoľvek druh potraviny. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že počas svojho metabolizmu produkujú toxické látky nazývané mykotoxíny.
Najčastejšie sa plesne objavujú v obilninách, orechoch, pečive, mäkkých údeninách, ale aj na ovocí a zelenine. Výnimkou nie je ani korenie.
Veľmi známy je aflatoxín, ktorý sa spája so vznikom rakoviny a ochoreniami obličiek.
Preto sa odporúča nekupovať veľké zásoby potravín, ktoré nestihnete včas spotrebovať, a dbať na ich správne skladovanie.
Niekedy nestačí potravinu len očistiť
Vo väčšine prípadov je plesňou napadnutá celá potravina, aj keď to na prvý pohľad nemusí byť viditeľné. Čím viac vody potravina obsahuje, tým rýchlejšie sa v nej pleseň šíri.
Ak sa pleseň objaví v kompótoch, džemoch, jogurtoch, tvarohu, mäkkých syroch, omáčkach, polievkach, varených jedlách, korení, obilninách, semienkach alebo na mäkkom ovocí, je najlepšie sa ich zbaviť – ideálne ekologickým spôsobom.
Nepokúšajte sa tieto potraviny ani prevariť. Mykotoxíny sú totiž odolné aj voči veľmi vysokým teplotám.
Mäkké ovocie a zelenina sú najrizikovejšie
Plesne sa mimoriadne rýchlo rozrastajú najmä na šťavnatom ovocí a zelenine a veľmi rýchlo prenikajú do ich vnútra. Preto nikdy nekonzumujte citrusy, marhule či slivky, ktoré už vykazujú známky plesne.
Aj keď niektoré časti ešte vyzerajú dobre, môžu už obsahovať škodlivé látky. Takéto plody je preto lepšie celé vyhodiť. Zo zeleniny sa to často týka paradajok a šalátových uhoriek.
Kedy možno pleseň odstrániť a potravinu zachrániť?
Podľa austrálskej vládnej výskumnej agentúry CSIRO a viacerých vedeckých štúdií sa dajú niektoré plesňou napadnuté potraviny po správnom ošetrení ešte konzumovať.
Je však nevyhnutné odstrániť nielen samotné plesnivé miesto, ale aj 2 až 3 centimetre jeho okolia. Zároveň si treba dávať pozor, aby ste kontaminovaným nožom nepreniesli pleseň na zdravú časť potraviny.
Zvyčajne ide o ovocie a zeleninu s nízkym obsahom vody a hrubšou šupkou, ktorá bráni rýchlemu šíreniu plesne.
Patria sem napríklad ananás, jablká, hrušky, mrkva, petržlen či zeler. Podobne možno postupovať aj pri suchých salámach a tvrdších syroch.
Plesnivé pečivo patrí bez výnimky do koša
Ak sa pleseň objaví na pečive, treba konať okamžite. Pleseň na chlebe a inom pečive je mimoriadne nebezpečná, preto nemá zmysel ju len odkrajovať.
V žiadnom prípade takéto pečivo nepoužívajte ani na strúhanku. Najlepšou prevenciou je správne skladovanie pečiva a nákup len takého množstva, ktoré stihnete včas skonzumovať.