Môže mačka otehotnieť so psom? Pravda o mýtoch, ktoré kolujú internetom

Na sociálnych sieťach a rôznych diskusných fórach sa občas objavujú bizarné historky o zvláštnych „mačkopsoch“, údajne narodených spojením psa a mačky. Znie to ako niečo z fantasy filmu alebo z detskej rozprávky, no realita je omnoho prozaickejšia. Podľa biológie aj genetiky ide o úplný nezmysel – takýto kríženec nemôže vzniknúť.
Majitelia domácich miláčikov však dobre vedia, že ich zvieratá sa občas správajú nevyspytateľne. A keď sa pes začne okolo mačky správať až príliš „zvedavo“, niektorým napadne, či z toho nemôže byť viac než len trápna situácia. Odpoveď je jednoznačná: nie, mačka nemôže otehotnieť od psa. Dôvodov je hneď niekoľko – od anatomických rozdielov až po úplne odlišnú genetickú výbavu.
Prečo pes a mačka nemôžu mať spoločné mláďatá
Na prvý pohľad pôsobia pes a mačka ako podobné tvory – obe zvieratá žijú s nami v domácnosti, majú štyri nohy a srsť. Z hľadiska biológie sú však vzdialené viac, než sa zdá.
Mačka má 38 chromozómov, pes až 78. Už len tento rozdiel znamená, že ich DNA je úplne nekompatibilná. Pohlavné bunky oboch druhov sa preto nemôžu spojiť – ani v teórii. Ak by sme to prirovnali k puzzle, každý druh má úplne iný set dielikov, ktoré k sebe nepasujú.
Aj keby sme genetiku na chvíľu odignorovali, narazíme na množstvo ďalších bariér. Pes a mačka majú:
- odlišné reprodukčné orgány
- iné hormonálne cykly
- rozdielne párovacie rituály
- nezlučiteľnú stavbu tela
Ich reprodukčné správanie sa jednoducho nezapadá do seba tak, aby mohlo dôjsť k oplodneniu. Biológovia tento jav označujú ako reprodukčnú izoláciu – prirodzenú prekážku, ktorá bráni vzniku spoločného zárodku.
Treba tiež pripomenúť, že vývojové línie psov a mačiek sa rozišli pred desiatkami miliónov rokov. Hybridy, ako napríklad mula (kríženec koňa a osla) alebo liger (lev a tiger), vznikajú len medzi geneticky veľmi blízkymi druhmi. A pes s mačkou nemajú v tomto smere nič spoločné.
Prečo pes „naskakuje“ na mačku? Nejde o pokus o rozmnožovanie
Ak sa pes predsa len začne okolo mačky správať tak, že to pripomína párenie, netreba za tým hľadať snahu o oplodnenie. Väčšinou ide o úplne iné dôvody, napríklad:
- prebytok energie alebo nuda
- prejav dominancie
- stres alebo nadmerné vzrušenie
- hormonálny pretlak u nekastrovaných psov
Mačke to však zväčša nie je príjemné. U veľkých plemien psov môže dokonca dôjsť aj k zraneniu, preto by takéto správanie nemalo zostať bez povšimnutia.
Najlepšie je situácii predchádzať pomocou:
- pravidelného pohybu a hry
- dôslednej výchovy
- odmeňovania pokojného správania
- prípadne kastrácie, ak je to vhodné riešenie pre daného psa
Ak pes začne na mačku naskakovať, stačí ho rázne prerušiť, odlákať a odmeniť až v momente, keď sa upokojí.
Je kastrácia vhodná voľba?
Kastrácia neovplyvňuje len správanie. Má aj ďalšie benefity – predovšetkým pri mačkách. U samíc výrazne znižuje riziko neplánovaného rozmnožovania počas ruje, kedy sú veľmi náchylné na párenie. Okrem toho sa minimalizuje riziko útekov, bitiek a niektorých zdravotných komplikácií.
U psov zasa často pomáha znížiť problémové správanie spojené s hormónmi.
Záver: mačkopes zostáva len v rozprávkach
Hoci myšlienka „kmačkopsa“ môže niekomu pripadať humorná či tajomná, realita je jasná:
pes a mačka sa spolu rozmnožiť nemôžu. Geneticky, biologicky aj anatomicky sú tieto dva druhy nezlučiteľné.
Ak váš pes prejavuje o mačku príliš veľký „záujem“, nemusíte sa obávať nežiaduceho potomka. Skôr to znamená, že potrebuje viac aktivity, pozornosti alebo vhodnejšiu výchovu. Otehotnenie mačky od psa je jednoducho nemožné – a ak sa niekde objavia fotografie či príbehy o „mačkopsoch“, ide len o internetový mýtus.