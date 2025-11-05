Morčacie prsia na bylinkách. Jednoduchý, zdravý a overený recept pre každého

Morčacie prsia
Morčacie prsia Foto: www.shutterstock.com

Morčacie prsia patria medzi najzdravšie druhy mäsa – sú ľahko stráviteľné, bohaté na bielkoviny a s minimom tuku. V kombinácii s čerstvými bylinkami, cesnakom a maslom vzniká jedlo, ktoré je nielen výživné, ale aj mimoriadne chutné. Tento recept je spoľahlivý, overený a založený na odporúčaniach odborníkov pre bezpečnú tepelnú úpravu hydiny.

Prečo sa oplatí zaradiť morčacie prsia do jedálnička?

Morčacie mäso má vysoký obsah kvalitných bielkovín, vitamínov skupiny B a minerálov ako zinok či selén. Telo nezaťažuje, podporuje regeneráciu a vďaka nízkemu obsahu tuku sa hodí aj pri diétnom stravovaní. Navyše, v porovnaní s kuracím mäsom má jemnejšiu chuť a zostáva dlhšie šťavnaté, ak sa správne pripraví.

Čo budete potrebovať

Na mäso:

  • 1 kg morčacích pŕs v celku
  • štipka soli (asi 5 g)
  • 1 polievková lyžica olivového oleja (cca 20 ml)

Na bylinkové maslo:

  • 2 polievkové lyžice zmäknutého masla (cca 40 g)
  • štipka soli (asi 5 g)
  • 2 vetvičky čerstvého rozmarínu
  • 1 zarovnaná lyžička sušenej majoránky
  • hrsť čerstvej petržlenovej vňate
  • 5 vetvičiek oregana
  • 2 strúčiky cesnaku

Postup prípravy

  1. Bylinková zmes:
    Zmäknuté maslo zmiešajte alebo rozmixujte s pretlačeným cesnakom, nasekanými bylinkami a štipkou soli. Mala by vzniknúť aromatická, jemne zelenkastá pasta.
  2. Predohrev rúry:
    Nastavte teplotu rúry na 180 °C (horný a dolný ohrev).
  3. Príprava mäsa:
    Morčacie prsia opláchnite pod tečúcou vodou, osušte papierovou utierkou a osoľte z každej strany.
  4. Rýchle opečenie:
    Na panvici rozohrejte olivový olej a mäso krátko opečte zo všetkých strán – len toľko, aby sa vytvorila tenká kôrka. Tento krok pomáha uzavrieť povrch a udržať šťavu vo vnútri.
  5. Pečenie:
    Mäso preložte do zapekacej misy, potrite pripravenou bylinkovou zmesou a vložte do rúry. Pečte 30–40 minút, podľa hrúbky mäsa.Aby ste sa uistili, že je mäso prepečené a bezpečné na konzumáciu, skontrolujte vnútornú teplotu – v najhrubšej časti by mala dosiahnuť minimálne 74 °C. Ide o medzinárodne odporúčaný štandard pre hydinu podľa USDA aj európskych potravinových noriem.
  6. Odpočinok po pečení:
    Po vytiahnutí z rúry nechajte mäso aspoň 5–10 minút odpočívať. Počas tohto času sa šťava rovnomerne rozloží a mäso zostane jemné.
  7. Omáčka z výpeku (voliteľné):
    Ak máte radi krémovejšie jedlá, výpek môžete zjemniť kyslou smotanou alebo smotanou na šľahanie. Mäso z pekáča najprv vyberte, aby sa ďalej neprepekalo.

Tipy na servírovanie

K morčacím prsiam sa výborne hodí zemiaková kaša, dusená zelenina, ryža alebo kuskusový šalát s čerstvými paradajkami a olivovým olejom.
Ak vám mäso zostane, nakrájajte ho na tenké plátky – chutí skvelo aj studené, napríklad v sendviči s celozrnným chlebom, listovým šalátom a kyslou uhorkou.

Zdravotné benefity použitých surovín

  • Cesnak pôsobí ako prirodzené antibiotikum, podporuje imunitu a trávenie.
  • Petržlen obsahuje vitamín C a pomáha detoxikácii organizmu.
  • Rozmarín a oregano majú antiseptické účinky, zlepšujú chuť a podporujú tráviaci systém.
  • Maslo a olivový olej dodajú pokrmu zdravé tuky a zjemnia textúru mäsa.

Morčacie prsia na bylinkách sú spoľahlivý recept, ktorý spája jednoduchosť, výbornú chuť a zdravotné benefity. Ak dodržíte správnu teplotu pečenia a necháte mäso po upečení odpočívať, odmenou vám bude jemné, šťavnaté a bezpečne pripravené jedlo. Tento recept je ideálny pre každého, kto chce variť zdravo, chutne a bez zbytočnej námahy.

