Mokré rámy a mláčky na parapete? Zistite, kedy stačí krátko vyvetrať a kedy už okná doslúžili

Orosené okná sú v zime úplne bežný jav. Keď sa teplý a vlhký vzduch v byte stretne so studeným povrchom okna, vodná para sa mení na malé kvapky. Tento proces sa nazýva kondenzácia a má jasné fyzikálne vysvetlenie. Dôležité je vedieť, či ide o prirodzenú reakciu na vlhkosť v interiéri, alebo o prejav technickej poruchy okna.
VIDEO: Čo naozaj pomáha proti zahmleným oknám a čo sú len mýty
Ak sa chcete rýchlo zorientovať, čo na kondenzáciu platí a čo je len zaužívaná rada bez efektu, pozrite si toto vysvetľujúce video:
Ako kondenzácia vzniká? Fyzika bez skrášlenia
Každý teplý vzduch obsahuje určitú vlhkosť. Čím je vzduch teplejší, tým viac vodnej pary dokáže udržať. Keď však narazí na povrch, ktorý má výrazne nižšiu teplotu, jeho schopnosť zadržať vlhkosť klesne. Pri tzv. rosnom bode sa para začne meniť na kvapky vody.
To sa na oknách deje najmä:
- v chladnom počasí
- pri nedostatočnom vetraní
- pri vysokom množstve vlhkosti v miestnosti (varenie, sprchovanie, sušenie bielizne)
Vlhkosť na vnútornej strane skla – najčastejšia, väčšinou neškodná, ale treba ju riešiť
Kondenzácia na vnútornej strane je úplne prirodzený jav pri nízkych vonkajších teplotách. Neznamená technickú poruchu okna. Naznačuje však, že:
- v miestnosti je vyššia vlhkosť
- vzduch sa málo vymieňa
- teplý vzduch nedosahuje ku sklu (prekryté radiátory, husté závesy)
Ak sa tento jav objavuje len občas, nie je nebezpečný.
Ak však vzniká pravidelne a vo väčšom rozsahu, môže viesť k rastu plesní a k poškodeniu vnútorných častí okna.
Overené riešenia:
- pravidelné intenzívne vetranie
- zabezpečenie voľnej cirkulácie teplého vzduchu
- zníženie zdrojov vlhkosti v domácnosti
Vlhkosť medzi sklami
Ak sa zahmlievanie objaví v priestore medzi tabuľami izolačného skla, ide o jednoznačný technický problém. Do priestoru medzi sklá sa normálne vlhkosť nemá ako dostať, preto ak tam vznikne kondenzácia, znamená to:
- poškodené alebo netesné okrajové tesnenie
- únik pôvodne uzavretého plynu
- prenikanie vlhkého vzduchu dovnútra
V tomto prípade nepomôže vetranie ani znižovanie vlhkosti v byte.
Riešením je výmena izolačnej sklenej jednotky, prípadne výmena celého okna, ak je poškodený aj rám.
Vlhkosť na vonkajšej strane okna – paradoxne znak kvalitnej izolácie
Ak sa rosí sklo zvonku, väčšinou to znamená, že vaše okno veľmi dobre izoluje. Teplo z interiéru zostáva vo vnútri, sklo zvonka ostáva chladné a vlhký vonkajší vzduch na ňom vytvára jemnú „rosu“. Tento jav je:
- úplne prirodzený
- neškodný
- samočinne zmizne, keď sa vonku oteplí
Ako rýchlo rozpoznať, čo sa s vašimi oknami deje
Tu sú tri situácie, s ktorými sa môžete stretnúť, a ich presný význam:
1. Voda na vnútornej strane skla
Toto je najčastejší jav a zväčša neznamená technickú poruchu. Ide skôr o hygienický problém: vzduch v miestnosti obsahuje príliš veľa vlhkosti a málo sa vetrá. Pomôže krátke intenzívne vetranie a zlepšenie cirkulácie vzduchu.
2. Voda medzi sklami
V tomto prípade ide vždy o poruchu. Izolačná jednotka stratila tesnosť, čo umožnilo vlhkému vzduchu preniknúť dovnútra. Následkom je trvalé zahmlenie, ktoré sa nedá odstrániť bežnými postupmi. Je potrebná výmena sklenej jednotky.
3. Voda na vonkajšej strane okna
Tento typ kondenzácie nie je problémom a nemá žiadny negatívny dopad na funkčnosť okna. Naopak, je to dôkaz kvalitnej tepelnej izolácie skla. Vlhkosť sa stratí sama, akonáhle sa vonkajšia teplota zvýši.
Zhrnutie pravdivých informácií
- Kondenzácia je prirodzená reakcia vlhkého vzduchu na studený povrch.
- Najčastejšie sa objavuje na vnútornej strane skla a súvisí s vysokou vlhkosťou v byte.
- Kondenzácia medzi sklami je vždy technická porucha – okno stratilo tesnosť.
- Vonkajšia kondenzácia nie je závada.
- Dlhodobé vlhké rámy môžu viesť k plesniam, preto sa oplatí riešiť problém čo najskôr.